Суд-шапито. Президента Украины допросили с антуражем

В кино, театр или в суд – у украинцев большой выбор увеселительных учреждений. Учитывая, как абсурдно проходят допросы свидетелей по делу о госизмене Януковича, последний вариант будет пользоваться все большей популярностью.

С тех пор как Михаила Саакашвили выслали из Украины, должность главного затейника в местном политикуме оказалась вакантной. Эту нишу неожиданно занял президент страны Петр Порошенко. Именно такие мысли возникают после его допроса по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича. Беседа с действующим президентом была короткой и довольно скучной, но недостаток интересных фактов восполнили ярким антуражем.

Театр, как и положено, начинался с вешалки. Женщин, которые пришли послушать Петра Порошенко, заставляли задирать кофточки . Говорят, так искали активисток Femen, которые любят раздеваться по любому поводу и демонстрировать матерные надписи на обвисающей груди. Превентивные меры – это хорошо. Лучше на всякий случай всех раздеть, тогда полуголые бунтарки не будут так выделяться на общем фоне.

Главное, чтобы президенту ничего не угрожало. Для надежности он и вовсе не приехал в суд – общался по скайпу. Объяснили это, правда, тем, что приезд президента мог помешать работе суда. Как будто шесть кордонов и игры с раздеванием не сделали этого и без его присутствия.

"Позор", прокомментировала решение Порошенко защита Януковича, которая, впрочем, тоже явилась без подзащитного.

Ну, раз уж все-таки остальные собрались, пришлось допрашивать. Впрочем, недолго. Петр Алексеевич вкратце рассказал, как бывал в Крыму в 2014 году, столкнулся с "непосредственной угрозой его жизни". Он был изгнан с полуострова под крики местных жителей: "Бандеровец, вон отсюда!".

А как только у Порошенко спросили о поездке на Мальдивы, где он уже нынешней зимой неделю отдыхал, судья тут же прервал допрос и попросил прощения у президента.

Выступление Порошенко-свидетеля в соцсетях описали коротко и емко: "Как студент, за которого попросили": мол, читал по бумажке, да и то всего несколько минут – остальное время за него отдувались судья и прокуроры.

Защите Януковича допрос тоже не понравился, так что они собираются добиваться продолжения банкета. Не факт, конечно, что им это удастся. Ведь изначально они хотели пригласить в качестве свидетелей президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и других заинтересованных европейских политиков. Но суд отказался от этой идеи из-за дипломатической неприкосновенности. А было бы интересно, если бы этот цирк вышел на международный уровень

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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