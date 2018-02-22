Суд-шапито. Президента Украины допросили с антуражем

С тех пор как Михаила Саакашвили выслали из Украины, должность главного затейника в местном политикуме оказалась вакантной. Эту нишу неожиданно занял президент страны Петр Порошенко. Именно такие мысли возникают после его допроса по делу о госизмене бывшего главы государства Виктора Януковича. Беседа с действующим президентом была короткой и довольно скучной, но недостаток интересных фактов восполнили ярким антуражем.
Главное, чтобы президенту ничего не угрожало. Для надежности он и вовсе не приехал в суд – общался по скайпу. Объяснили это, правда, тем, что приезд президента мог помешать работе суда. Как будто шесть кордонов и игры с раздеванием не сделали этого и без его присутствия.
"Позор", прокомментировала решение Порошенко защита Януковича, которая, впрочем, тоже явилась без подзащитного.
Ну, раз уж все-таки остальные собрались, пришлось допрашивать. Впрочем, недолго. Петр Алексеевич вкратце рассказал, как бывал в Крыму в 2014 году, столкнулся с "непосредственной угрозой его жизни". Он был изгнан с полуострова под крики местных жителей: "Бандеровец, вон отсюда!".
А как только у Порошенко спросили о поездке на Мальдивы, где он уже нынешней зимой неделю отдыхал, судья тут же прервал допрос и попросил прощения у президента.
Выступление Порошенко-свидетеля в соцсетях описали коротко и емко: "Как студент, за которого попросили": мол, читал по бумажке, да и то всего несколько минут – остальное время за него отдувались судья и прокуроры.на международный уровень.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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