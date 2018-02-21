Германия направит много-много солдат на учения НАТО, чтобы ответить Москве на "ее агрессивную политику", сообщают немецкие СМИ. Кажется, абсолютный бред. Но все становится на свои места, если учесть, откуда у этого бреда ноги растут.

В джазе только девушки, или Кто в Германии любит погорячее Your browser does not support HTML5 audio

Самое смешное, что об этом пишут одни и те же немецкие СМИ. Вначале они разведали, что их бравому бундесверу практически нечем воевать. Не хватает самолетов, танков, приборов ночного видения, бронежилетов, зимнего обмундирования, палаток. А теперь они же, со ссылкой на правительственные источники, грозят России "боевым сдерживанием". Журнал с самым подходящим для таких метаморфоз названием Focus предупреждает, что Германия направит 12 тысяч солдат на учения НАТО, чтобы достойно ответить Москве на "ее агрессивную политику".

Между прочим, это в три раза больше, чем в прошлом году. Хотя причина столь масштабной "реакции" та же, что и несколько лет назад. Крым. Это из-за него, цитата, "угрозу чувствуют прибалтийские республики и Польша". Поэтому маневры на восточных и северных территориях. "Удар сабли", "Огненный гром", "Железный волк". И вроде бы ни слова о "Барбароссе". Но они все равно говорят, что это их "четкий немецкий сигнал" о том, что вмешательство в дела альянса будет иметь "серьезные последствия". Сурово, решительно, нордически. Как учили. Не сказать, правда, что молниеносно.

Несколько подзадержались они – за Крым-то сигнализировать. Четыре года прошло. Их предшественники за это время уже войну проиграли. А им, если что, это еще предстоит. Это же те самые вооруженные силы, которым нечем, извините, даже тыл прикрыть. Или они о нем опять не переживают? А как еще можно расшифровать их сигнал? Что на этот раз они нас буквально шапками закидают? Что стали умней и уже не начнут летом? А когда еще, если без приборов ночного видения и зимнего обмундирования. День июньского солнцестояния часа в четыре утра – это их вариант. Само собой, вероломно и с блицкригом, а то палаток ведь у них тоже нет.

Кажется, что абсолютный бред. Но все становится на свои места, если знаешь, кто ими на этот раз полководит. Министр обороны – женщина. Начальник министра обороны, то есть, канцлер – женщина. Генеральный секретарь партии канцлера – теперь тоже женщина. В общем, при всем уважении, тот еще девичий переполох. С томными взглядами в адрес бравых американских генералов. Урсула фон дер Ляйен – главная по армии – уже предложила США открыть в Германии еще один командно-штабной центр.

А что же главная по Германии? А Ангела Меркель, представляя журналистам генсека ХДС, объявила, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр – "первая женщина на этом посту!". Потом вспомнила, что сама была такой же двадцать лет тому назад: с 1998-го по 2000-й. "Я перепутала мужской и женский пол", – вслух спохватилась канцлерин, не уточнив, чей. И под общий хохот исправилась: "Она на самом деле вторая". В общем, в ХДС – Аннегрет, в голове – винегрет. Забывать Меркель стала, когда женщиной была. А на той самой фотографии 70-х, на которой вроде бы она с подружками неглиже на нудистском пляже, себя она так и не признала. Кстати, их там тоже трое.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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