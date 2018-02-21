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В джазе только девушки, или Кто в Германии любит погорячее

17:4221.02.2018
(обновлено: 18:03 21.02.2018)
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© AP Photo / Maja HitijМинистр обороны Германии Урсула фон дер ЛайенМинистр обороны Германии Урсула фон дер Лайен
© AP Photo / Maja Hitij
Германия направит много-много солдат на учения НАТО, чтобы ответить Москве на "ее агрессивную политику", сообщают немецкие СМИ. Кажется, абсолютный бред. Но все становится на свои места, если учесть, откуда у этого бреда ноги растут.

В джазе только девушки, или Кто в Германии любит погорячее
Самое смешное, что об этом пишут одни и те же немецкие СМИ. Вначале они разведали, что их бравому бундесверу практически нечем воевать. Не хватает самолетов, танков, приборов ночного видения, бронежилетов, зимнего обмундирования, палаток. А теперь они же, со ссылкой на правительственные источники, грозят России "боевым сдерживанием". Журнал с самым подходящим для таких метаморфоз названием Focus предупреждает, что Германия направит 12 тысяч солдат на учения НАТО, чтобы достойно ответить Москве на "ее агрессивную политику". 

Солдаты вооруженных сил Германии во время учений Saber Strike-2016
© Flickr / U.S. Army Europe
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Между прочим, это в три раза больше, чем в прошлом году. Хотя причина столь масштабной "реакции" та же, что и несколько лет назад. Крым. Это из-за него, цитата, "угрозу чувствуют прибалтийские республики и Польша". Поэтому маневры на восточных и северных территориях. "Удар сабли", "Огненный гром", "Железный волк". И вроде бы ни слова о "Барбароссе". Но они все равно говорят, что это их "четкий немецкий сигнал" о том, что вмешательство в дела альянса будет иметь "серьезные последствия". Сурово, решительно, нордически. Как учили. Не сказать, правда, что молниеносно. 

Несколько подзадержались они – за Крым-то сигнализировать. Четыре года прошло. Их предшественники за это время уже войну проиграли. А им, если что, это еще предстоит. Это же те самые вооруженные силы, которым нечем, извините, даже тыл прикрыть. Или они о нем опять не переживают? А как еще можно расшифровать их сигнал? Что на этот раз они нас буквально шапками закидают? Что стали умней и уже не начнут летом? А когда еще, если без приборов ночного видения и зимнего обмундирования. День июньского солнцестояния часа в четыре утра – это их вариант. Само собой, вероломно и с блицкригом, а то палаток ведь у них тоже нет. 

Кажется, что абсолютный бред. Но все становится на свои места, если знаешь, кто ими на этот раз полководит. Министр обороны – женщина. Начальник министра обороны, то есть, канцлер – женщина. Генеральный секретарь партии канцлера – теперь тоже женщина. В общем, при всем уважении, тот еще девичий переполох. С томными взглядами в адрес бравых американских генералов. Урсула фон дер Ляйен – главная по армии – уже предложила  США открыть в Германии еще один командно-штабной центр. 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
© AFP 2018 / Frederick Florin
Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Но которая?
А что же главная по Германии? А Ангела Меркель, представляя журналистам генсека ХДС, объявила, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр – "первая женщина на этом посту!". Потом вспомнила, что сама была такой же двадцать лет тому назад: с 1998-го по 2000-й. "Я перепутала мужской и женский пол", – вслух спохватилась канцлерин, не уточнив, чей. И под общий хохот исправилась: "Она на самом деле вторая". В общем, в ХДС – Аннегрет, в голове – винегрет. Забывать Меркель стала, когда женщиной была. А на той самой фотографии 70-х, на которой вроде бы она с подружками неглиже на нудистском пляже, себя она так и не признала. Кстати, их там тоже трое.

 Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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