Лондон в последнее время предпочитает все делать молча. Как и положено, когда готовишь побег. А британские власти, как прознали СМИ, его и готовят. Хотят смыться из ЕС, не заплатив. Поэтому ко всем "утечкам" по этому поводу – внимание особое.
Без "Б" – никак, или Борис Джонсон как пророк в своем отечестве
На это можно было не обращать внимание. Как и порекомендовал "любому здравомыслящему человеку" один из друзей Бориса Джонсона. Газете Daily Telegraph он сказал, что "Борис знает, что Brexit будет иметь большой успех, и привержен возвращению под наш контроль наших денег, законов и границ". Но то, что сказал сам Джонсон о Brexit'е, сегодня обсуждает вся Британия. Хотя сказал он это не ей и не сегодня. По данным источников Daily Telegraph, во время какой-то из двух его приватных встреч с немецкими чиновниками в Берлине то ли в ноябре 2016-го, то ли в апреле 2017-го.
Один из основных вдохновителей развода с ЕС, можно сказать, его лицо, обозвал Brexit бардаком. Издание, правда, допускает, что глава Форин-офиса так выразился не о самой идее, а о процессе ее реализации. Но какая теперь-то разница. Важно, куда стремились и к чему пришли. А в этом смысле Джонсон уже тогда указал вполне конкретный адрес. И пусть здесь все примерно об этом и догадывались, крепкое словечко от министра иностранных дел все-таки внесло в информационную тоску Соединенного королевства хоть какое-то живое разнообразие.
Не будь его, страна так и обсуждала бы битву кота Терезы Мэй Ларри с котом Бориса Джонсона Палмерстоном. Это уже несколько дней, как главное событие Великобритании. Сошлись они на Дауниг-стрит. Но дома и стены Ларри не помогли. Победила молодость. 12-летний ветеран британской политики потерял ошейник и клок шерсти. Все по делу. Даже в правительственной резиденции жаловались, что их кот мышей не ловит. Тогда как мидовский приносит трофей за трофеем. А сейчас здесь думают, что, может быть, и не зря в народе говорят, что питомцы и их хозяева чем-то похожи. Ведь и Джонсон не в пример премьеру звучит.
Теперь же получается, что он еще и пророк в своем отечестве. Даже если предположить более поздний вариант его откровений с немцами, то и весной 2017-го для Британии все только начиналось. Это сейчас уж год до выхода, а Brexit'а все нет. Значит, Борис обладает даром предвидения. Хотя и недалеким. В ином случае он бы еще тогда, когда вел людей на референдум, сперва крепко бы подумал. Впрочем, он и теперь следует букве. Они же сразу вместо "А" сказали "Б". Вот без "Б" и не могут. Борис, Brexit, бардак. В ином изложении, правда, выражение Джонсона звучит, как "дурдом". Но это, как говорится, их внутренне дело, с чем именно себя ассоциировать.
Не исключено, что разное современное прочтение идет от эволюции ощущений. То, что год назад казалось бардаком, нынче уже выглядит дурдомом. Сам Джонсон, наверное, больше так не скажет. По крайней мере немцам. У них и без Brexit'а ситуация не лучше. Сами не знают, как от Меркель уйти. К тому же Лондон в последнее время вообще предпочитает все делать молча. Как и положено, когда готовишь побег. А британские власти, как прознали СМИ, его и готовят. Хотят смыться из ЕС, не заплатив. Хоть и "дурдом", а мысль здравая. Им бы еще не кричать на всех углах, что они обязательно покинут Евросоюз в марте 2019-го. Иначе поймают.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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