Укрокитаец и укроиндус – последние надежды незалежной

С Украины бегут сотни тысяч жителей, заявляет глава МИД страны Павел Климкин. Но не отчаивается – все-таки это результат успешных реформ.

Еще недавно украинский министр иностранных дел Павел Климкин радостно отчитывался: венгры покидают Украину, в Закарпатье их осталось уже меньше ста тысяч.

Теперь дела пошли еще лучше: каждый месяц с территории страны выезжают сто тысяч украинцев.

А что, приятно, наверное, когда видны результаты работы. Хотели безвиз с Евросоюзом – получили, а ненужный балласт в виде лишнего населения потеряли. Во-первых, это, как минимум, благородно: как говорил тот же Климкин (который совсем недавно отрицал наличие в Польше сотен тысяч украинских беженцев), они спасают польскую экономику

Во-вторых, кто-то же на Украине остается (по крайней мере, дети и старики), а значит, уехавшие сограждане вынуждены будут посылать на родину деньги, чтобы поддержать семьи. Они уже, как сообщают украинские СМИ, переводят из Польши 5 млрд долларов каждый год. По-другому поддерживать родную экономику их, наверное, не заставить. Ведь, как говорит Павел Климкин, едут не только потому, что там безвиз и высокие зарплаты, а потому что есть " понимание будущего и качества жизни".

Не зря ведь многие дети на Украине учат польский язык – готовятся к европейскому будущему со школьной скамьи. Должен же кто-то замещать польских граждан, которые ищут свое светлое будущее в Германии и Великобритании.

Но кто заменит этих украинцев, которые учат чужой язык, явно не планируя связывать свою жизнь с Украиной? Все продумано. На их место приедут индусы и китайцы. Во всяком случае, такое мнение встречается в украинской прессе. Неизвестно, правда, на чем основанное. Ведь в том же Китае, например, средняя зарплата превышает украинскую в разы. Хотя, конечно, интересно было бы посмотреть, как укрокитайцев заставят носить вышиванки и выкрикивать бандеровские приветствия. Но вряд ли это случится.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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