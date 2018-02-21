Россия и Европа: что часть чего и где целое

"Да", "нет", "не знаю". Три варианта предполагал ответ на вопрос, "является ли Россия частью Европы". Его задавали жителям четырех стран: Франции, Германии, Великобритании и Польши. Результат удивителен, но подвергать его сомнению нет причин. Специально для Sputnik News опрос проводила старейшая французская социологическая компания IFop.
Кстати, на 59% правдивыми оказались жители Восточной Германии, что наводит на воспоминания о социалистическом блоке, которому принадлежали официальные Варшава и Берлин и в котором были вполне вменяемые представления о Европе и Азии и вообще о востоке и западе. Однако в целом немцы дали слабину: почти половина респондентов в Германии все-таки ответила, что Россия — это не Европа.
Самыми политизированными участниками опроса проявили себя британцы и особенно французы. Больше половины в Великобритании (52%) и значительно больше половины во Франции (65%) ответов отказали России в праве хоть сколько-нибудь считаться Европой.
Что важно при всех сходствах людей, сказавших России "да", так это различие их политических взглядов. Принадлежность России к Европе в Германии с очевидностью признают, например, "Левые" и "Зеленые", а в Великобритании – либеральные демократы. Для пестроты добавим сюда и согласных с ними польских левых. И все вместе они приятно удивляют…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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