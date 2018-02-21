Россия и Европа: что часть чего и где целое

Собрались как-то немец, британец, француз и поляк и давай самоопределяться по отношению к России. Это не анекдот, потому что в итоге все получилось совсем даже не смешно.

"Да", "нет", "не знаю". Три варианта предполагал ответ на вопрос, "является ли Россия частью Европы". Его задавали жителям четырех стран: Франции, Германии, Великобритании и Польши. Результат удивителен, но подвергать его сомнению нет причин. Специально для Sputnik News опрос проводила старейшая французская социологическая компания IFop.

Похвально грамотными оказались поляки: среди них почти 80% опрошенных ответили на вопрос утвердительно. Но это и понятно. Во-первых, Польша все-таки граничит с Россией, и сказать там про Россию, что это совсем не Европа, значит признаться в том, что Польша лежит "в подбрюшье Азии". А таких учебников географии, к счастью, еще не сочинили. Другое дело, что поляки в большинстве своем могли думать не столько о географии, сколько о геополитике и даже просто политике. И вот тогда им, как говорится, тем более спасибо за правду.

Кстати, на 59% правдивыми оказались жители Восточной Германии, что наводит на воспоминания о социалистическом блоке, которому принадлежали официальные Варшава и Берлин и в котором были вполне вменяемые представления о Европе и Азии и вообще о востоке и западе. Однако в целом немцы дали слабину: почти половина респондентов в Германии все-таки ответила, что Россия — это не Европа.

Самыми политизированными участниками опроса проявили себя британцы и особенно французы. Больше половины в Великобритании (52%) и значительно больше половины во Франции (65%) ответов отказали России в праве хоть сколько-нибудь считаться Европой.

Однако присмотримся к меньшинству и попробуем представить коллективный портрет тех, кто думает иначе: Россия — это Европа. Как показывает статистика IFop, так считают преимущественно люди старшего возраста, с высоким уровнем образования, к тому же в основном столичные жители, а не провинциалы. То есть те, кто помнит времена, когда антироссийские настроения не бушевали в Европе так, как бушуют сейчас. А еще – кто прилежно изучал географию не только как естественную, но и как гуманитарную науку. Наконец, кто обладает хотя бы небольшим общекультурным багажом, потому что даже в самом маленьком таком багаже обязательно будут имена минимум двух русских писателей, чрезвычайно авторитетных в Европе вот уже больше ста лет.

Что важно при всех сходствах людей, сказавших России "да", так это различие их политических взглядов. Принадлежность России к Европе в Германии с очевидностью признают, например, "Левые" и "Зеленые", а в Великобритании – либеральные демократы. Для пестроты добавим сюда и согласных с ними польских левых. И все вместе они приятно удивляют…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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