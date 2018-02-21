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Русский мещанин во дворянстве: история Саввы Яковлева сына Собакина

07:0021.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как стать миллионером? Нужно иметь предпринимательскую жилку? Стартовый капитал? И это тоже нужно. Но иногда для того, чтобы положить начало своему баснословному богатству, достаточно иметь лишь красивый сильный голос…

В этот день, …лет назад

Двадцать первого февраля 1784 года скончался знаменитый предприниматель и меценат Савва Яковлевич Яковлев.

Вообще-то его отца, осташковского мещанина, звали Яков Собакин. Но в те годы еще вполне можно было не брать фамилию-прозвище отца, а взять имя отца в качестве фамилии: Савва Яковлев сын.

И этому сыну повезло еще в самом начале его жизненного пути. В Петербурге он был простым уличным торговцем, и, вполне возможно, как и большинство его коллег, так бы этим и занимался до самой смерти. Но его красивый и зычный голос сумела среди многих других услышать императрица Елизавета Петровна, которая, как известно, питала слабость к сильным мужским голосам. К таким, например, как у Алексея Григорьевича Разумовского…

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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"Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе". 1910 год. Художник Е. Лансере
Сначала Савва стал поставщиком телятины к столу императрицы, а потом стал откупщиком – получил право откупа на питейные сборы в нескольких крупных регионах Российской империи, в том числе на Урале. Потом он собирал таможенные сборы, которые тоже в те времена отдавались на откуп частным лицам. Но, конечно, таможню не сравнишь с винным откупом! Благодаря ему Савва не только вышел в дворянство, но и сумел стать миллионером. Все началось с небольшого кожевенного заводика. Потом – полотняная мануфактура. И, в конце концов: он – владелец 22-х крупных предприятий на Урале – чугуноплавильных, железоделательных, медеплавильных. А поначалу-то Савва начинал на Урале с винного откупа. Но, как говорится, не водкой единой…

А всего этого могло и не быть, если бы не счастливая звезда. Во время Семилетней войны Яковлев поставлял в армию провизию и был уличен в мошенничестве. Дело могло кончиться весьма плохо. Как говорится, по законам военного времени. Но спасли связи и деньги. Деньги – всему голова! Кстати, в купеческой среде взятки судейским чиновникам давали даже в том случае, если дело было справедливым и выигрышным. Судейский, не берущий взяток, вызывал у купцов подозрения. Ага! Деньги не взял, значит, мой противник ему больше дал! Купцы вообще считали, что если не заплатил кому надо, то все эти решения суда какие-то несерьезные, не окончательные, лядащенькие. И попробуй такого купца убедить, что взятки давать и брать грешно…

Савву также обвиняли и в скупости. По случаю восшествия на престол Екатерина II повелела отпускать хлебное вино бесплатно. Но Яковлев ослушался. То ли денег пожалел, то ли еще значение императрицы не прочувствовал… А чем все закончилось? Савушкины питейные заведения народ попросту разнес, введя его в еще большие убытки. А тут еще императрица выразила ему свое неудовольствие. А острословы распустили еще слух, что якобы Екатерина "наградила" Яковлева пудовой железной медалью, чтоб он ее по праздникам на шее носил.

Но, говорят, что Савва сумел скоро "выправиться" в глазах императрицы. Осенью 1762 года она отправилась на коронацию в Москву. В каком-то захолустье увидела совсем ветхую церковь. Того и гляди рухнет! Императрице такая разруха не понравилась, и она приказала напомнить ей об этом храме после торжеств. Савва все это слышал. И что же? Возвращается государыня через то же село, а ее встречают колокольным звоном с новой колокольни. И храм сверкает, будто новый… Императрица очень порадовалась такой перемене, и пожелала узнать имя жертвователя. И тут скромно вышел вперед Савва Яковлев. Екатерина его поблагодарила, и еще сказала: "Я забываю прошедшее".

© РИА Новости / Елена Молчанова
Проект Спаса на Сенной, подготовленный архитектурным бюро "Литейная часть - 91"
На деньги Яковлева был возведен один из известнейших петербургских храмов, прозванный в народе "Спас на Сенной" с 40-метровой колокольней.

На ней был водружен колокол в 542 пуда весом. В народе сказывали, что будто звонить в него можно было только с разрешения Саввы Яковлева, потому что язык колокола был заблокирован цепями с замком, ключ от которого миллионер носил всегда с собой.

В 1824 году, через 40 лет после смерти Саввы Яковлева, его внуки решили увековечить заслуги деда в деле развития уральской металлургии. Решили на центральной площади Невьянска установить памятник. Бюст Саввы Яковлева исполнили художник Орест Кипренский и скульптор Михаил Крылов.

Во время транспортировки из Петербурга в Невьянск бюст уронили в воду. Дурной знак! То ли рабочие закрепили плохо, то ли лишку "хватили". Впрочем, тогда все обошлось.

Памятник открыли в 1827 году. Гранитный постамент, а на нем чугунная колонна с бюстом Яковлева. Торжества по этому случаю выдались шумными и многолюдными. Еще бы! Внуки Саввы не поскупились и в честь праздничка угостили всех невьянских рабочим хлебным вином. Почти тем самым, которым когда-то вовсю торговал их дед…

Конечно, после революции бюст Яковлева сбросили с постамента. Вместо него в 1925 году установили памятник, конечно, Ленину. Вождю мирового пролетариата вообще повезло с чужими постаментами. В Костроме, например, его бетонная (а потом бронзовая) скульптура с известным жестом правой руки стоит на постаменте, сделанном для памятника 300-летия дома Романовых. 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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