США В Черном море: стратегический замысел и локальные провокации

Участившиеся заходы американских боевых кораблей в Черное море наконец объяснили в Вашингтоне. И надо же – кто бы мог подумать – причиной тому опять оказалась Россия! Она, коварная, дескать, наращивает свое военное присутствие в регионе. И ее, разумеется, нужно сдерживать, куда ж деваться. К примеру, с помощью эскадренных миноносцев. Сразу два таких оснащенных ракетами "Томагавк" судна ВМС США – Carney и Ross – находятся в черноморской акватории. В наступившем году ракетный эсминец USS Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис" и опять-таки десятками крылатых ракет "Томагавк", Черное море уже "посещал". Минувшим летом в акваторию заходило сразу несколько натовских судов для участия в совместных с Украиной маневрах. А еще там периодически появляются американские самолеты-разведчики, которых "отгоняют" от границ России виртуозные пилоты ВКС.
Любопытно при этом, что американская пресса сопровождает действия своих военных неким информационным шумом по поводу того, что Москва, мол, очень боится усиления американского присутствия в регионе Черного моря. Чуть ли не паникует. Это, конечно, не так. Как говорят в таких случаях, ситуация под контролем. Но новые риски, нельзя не признать, разумеется, возникают. В том числе непредвиденных ситуаций, эксцессов исполнителя. И в этом нет ничего хорошего ни для одной стороны. Вашингтон вроде бы действует по правилам и соблюдает конвенцию Монтре, этакую "священную корову" мореплавания. Согласно этому основополагающему документу общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Максимальный срок пребывания – 21 сутки. Увеличение тоннажа не более чем в полтора раза возможно исключительно в случае усиления военно- морских сил черноморских стран. Только и всего. Пентагон пока выполняет нормы и не идет на грубые нарушения, хотя ему ли привыкать. Вопрос в частоте появления судов. И вот как раз она в последние годы заметно возросла. Нельзя сказать что угрожающе, но показательно.
Нет нужды лишний раз говорить о стратегическом значении Черного моря. И с военной, и с политической, и с экономической, и с логистической точек зрения это очень важный регион. В том числе для России. Но американцев интересуют, прежде всего, два обстоятельства – Крым и "Турецкий поток". Что полуостров, живущий и развивающийся под российским флагом, что совместный российско-турецкий газовый проект – бельмо на глазу у США. Точнее, два бельма. Что с ними делать – непонятно, но руки чешутся. Остается "показывать мускулы", грозить одним своим видом. И давить на Москву, накидывая на информационно-пропагандистский "вентилятор" все новые обвинения. Помимо реализации геополитических интересов вашингтонская элита решает и сугубо практические задачи увеличения и освоения и без того гигантского военного бюджета. Шутка ли сказать, в будущем финансовом году он перевалит за 700 млрд долларов! Американскому обществу надо объяснять, с чем связаны такие чудовищные траты на "оборонку". Уже официально заявлено: с российской угрозой. Наряду, конечно, с другими. Дальше начинается региональная детализация.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik