США В Черном море: стратегический замысел и локальные провокации

Ну не дают американцам покоя Крым и "Турецкий поток". Что делать с полуостровом, живущим под российским флагом, и с совместным российско-турецким газовым проектом им непонятно, но руки так и чешутся. Вот и играют мускулами в Черном море. А напрасно.

Участившиеся заходы американских боевых кораблей в Черное море наконец объяснили в Вашингтоне. И надо же – кто бы мог подумать – причиной тому опять оказалась Россия! Она, коварная, дескать, наращивает свое военное присутствие в регионе. И ее, разумеется, нужно сдерживать, куда ж деваться. К примеру, с помощью эскадренных миноносцев. Сразу два таких оснащенных ракетами "Томагавк" судна ВМС США – Carney и Ross – находятся в черноморской акватории. В наступившем году ракетный эсминец USS Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис" и опять-таки десятками крылатых ракет "Томагавк", Черное море уже "посещал". Минувшим летом в акваторию заходило сразу несколько натовских судов для участия в совместных с Украиной маневрах. А еще там периодически появляются американские самолеты-разведчики, которых "отгоняют" от границ России виртуозные пилоты ВКС.

Плюс к тому – закрепление американцев в украинском Очакове, где они создали собственный оперативный центр на военно-морской базе. Так что говорить о резком усилении России в районе Черного моря как о причине американской активности – это, как минимум, ставить все с ног на голову. Происходит-то ровно наоборот. Впрочем, все уже привыкли к такой политической эквилибристике и сомнительной с содержательной точки зрения риторике. Чего стоят одни обвинения в усилении ядерного потенциала России на фоне многомиллиардных ассигнований на разработку и производство новых ядерных боеприпасов в самих США.

Любопытно при этом, что американская пресса сопровождает действия своих военных неким информационным шумом по поводу того, что Москва, мол, очень боится усиления американского присутствия в регионе Черного моря. Чуть ли не паникует. Это, конечно, не так. Как говорят в таких случаях, ситуация под контролем. Но новые риски, нельзя не признать, разумеется, возникают. В том числе непредвиденных ситуаций, эксцессов исполнителя. И в этом нет ничего хорошего ни для одной стороны. Вашингтон вроде бы действует по правилам и соблюдает конвенцию Монтре, этакую "священную корову" мореплавания. Согласно этому основополагающему документу общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. Максимальный срок пребывания – 21 сутки. Увеличение тоннажа не более чем в полтора раза возможно исключительно в случае усиления военно- морских сил черноморских стран. Только и всего. Пентагон пока выполняет нормы и не идет на грубые нарушения, хотя ему ли привыкать. Вопрос в частоте появления судов. И вот как раз она в последние годы заметно возросла. Нельзя сказать что угрожающе, но показательно.

Нет нужды лишний раз говорить о стратегическом значении Черного моря. И с военной, и с политической, и с экономической, и с логистической точек зрения это очень важный регион. В том числе для России. Но американцев интересуют, прежде всего, два обстоятельства – Крым и "Турецкий поток". Что полуостров, живущий и развивающийся под российским флагом, что совместный российско-турецкий газовый проект – бельмо на глазу у США. Точнее, два бельма. Что с ними делать – непонятно, но руки чешутся. Остается "показывать мускулы", грозить одним своим видом. И давить на Москву, накидывая на информационно-пропагандистский "вентилятор" все новые обвинения. Помимо реализации геополитических интересов вашингтонская элита решает и сугубо практические задачи увеличения и освоения и без того гигантского военного бюджета. Шутка ли сказать, в будущем финансовом году он перевалит за 700 млрд долларов! Американскому обществу надо объяснять, с чем связаны такие чудовищные траты на "оборонку". Уже официально заявлено: с российской угрозой. Наряду, конечно, с другими. Дальше начинается региональная детализация.

Выход к Черному морю, что не секрет, имеют партнеры США по НАТО. Чем не предлог в свете "возрастающий российской угрозы" усилить там свое присутствие для их защиты? Святое же дело – сберечь, прикрыть широкой грудью преданных союзников! А еще есть имеющая выход к морю подопечная в лице Украины, которой, дабы поддерживать нужный антироссийский градус, тоже нужно показывать: мы здесь и не бросим, если что. Но этот ракурс уже не имеет отношения к американской экономике напрямую. Тут вроде как чистая политика. Хотя, в случае с США, одно тесно переплетено с другим. На ум в этой связи приходят сентенции. Большие войны всегда начинались при условии готовности к ним общества, обработанного надлежащим образом массированной пропагандой. А поводы находились или придумывались очень просто, будь то "сараевское убийство" или так называемый Глейвицкий инцидент 1939 года, когда переодетые в польскую форму эсэсовцы напали на немецкую приграничную радиостанцию. Вопрос сегодня лишь в том, готово ли западное общество и сидит ли кто-нибудь в тиши уютного кабинета и ищет такой повод? Или еще нет?

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik