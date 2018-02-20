Да, он стал последним. Значит, может смеяться. Ведь в отличие от большинства президентов, он хотя бы живой. А на зависть некоторым – действующий. Хотя пример Обамы доказывает, что лучше всего к президенту здесь относятся, когда он уже бездействующий.
Тот, кто смеется последним. Дональд Трамп замкнул рейтинг президентов США
Трампа опять опустили. На дно турнирной таблицы. С одной стороны, это провал. Но это и повторение триумфа. Он вновь признан 45-м президентом США. Только сейчас так решили не все штаты, а лишь штат ученых-политологов. 170 экспертов Американской ассоциации политической науки по стобалльной шкале оценили всех хозяев Белого дома. Нынешний с 12,34 оказался безоговорочно худшим. Он безнадежно отстал даже от вечного аутсайдера таких опросов Джеймса Бьюкенена. Хотя в этом как раз логика есть. Тот возглавил государство сразу после Гражданской войны, но не смог сделать так, чтобы ее забыли. А победа этого заставила о ней вспомнить.
Вообще этот рейтинг величия составляется лишь во второй раз. Впервые – в 2014-м. Как и тогда, уверенно лидирует один из отцов-основателей Авраам Линкольн. 95 баллов. У Джорджа Вашингтона – 92,59. Франклин Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. Первая "великолепная семерка" полностью сохранила статус-кво. А вот восьмым, перемахнув через 10 позиций, неожиданно стал Барак Обама. 71 очко. Это потому что теперь его есть, с кем сравнивать. Причем именно его, как самого свежего из прежних. Кстати, он сместил Билла Клинтона, который за свое 13-е место, видимо, должен "благодарить" еще и жену.
Нельзя сказать, чтобы Трамп со своими предшественниками был в абсолютно равных условиях. Все-таки тех оценивали по завершенным результатам их деятельности. Или, как Обаму в 2014-м, хотя бы за один срок. А Трампа-то – за текучку. Зато у них самый лучший день проходил вчера. Федеральный праздник День президента был в США в понедельник. А он этим одним днем живет круглосуточно. "Рейтинг Трампа помещает его в позорную категорию, но десятки президентов Соединенных Штатов медленный старт заставлял корректировать свой курс, чтобы улучшить общественное мнение", – успокаивают его политологи.
Напрасно. Он и не в обиде. Ему, как говорится, грех жаловаться. Вероятность большого конфликта в любой точке земного шара, в том числе и впервые в этом веке с главными геополитическими конкурентами. Война с демократами, со СМИ, со спецслужбами. Секс-скандалы, подобранные, словно клубничка к сливкам. Кроме порнозвезды про интимную связь с Трампом вспомнила еще и модель "Плейбоя". И это только за год. Ему совсем не должно быть стыдно за свое место. При той свистопляске, что ему сопутствует, ему радоваться надо, что и его посчитали.
Да, он стал последним. Значит, может смеяться. Ведь в отличие от большинства президентов, он хотя бы живой. А на зависть некоторым – действующий. Хотя пример Обамы доказывает, что лучше всего к президенту здесь относятся, когда он уже бездействующий. Тем не менее, что касается текущей геолокации Трампа, то, как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Не при Мюллере, конечно, будь сказано.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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