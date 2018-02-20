Неприкаянный свободный дух НАТО. Альянсу пора менять девиз

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – "краеугольный камень европейской безопасности", утверждают в НАТО. Но вместо того, чтобы призвать США и Россию к диалогу по этому вопросу, предпочитают обвинять Россию в нарушениях.

Последнее время часто говорят о реформе Североатлантического альянса. Как финансировать, кто и сколько должен платить, стоит ли принимать новых членов, да и вообще, зачем нужна эта организация. Вопросы актуальные и когда-нибудь на них, наверное, ответят. А начать реорганизацию можно было бы с безболезненной смены официального девиза блока – Animus in consulendo liber, что в переводе с латыни означает "В совете дух свободен", на что-то более современное. Исходя из риторики генерального секретаря НАТО, новый слоган может звучать примерно так: Russia semper culpata est – "Россия всегда виновата".

Иначе как объяснить педантичное пристрастие Йенса Столтенберга к обвинениям в адрес России? Из нового: Москва нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и провоцирует новую ядерную гонку.

"США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности. Все партнеры по НАТО встревожены", – сказал Столтенберг.

На основании чего делается такой вывод – непонятно. В Москве утверждения, что Россия отказывается от дальнейших сокращений ядерных вооружений, назвали "откровенной подтасовкой". Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия хочет сохранить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готова договариваться с Вашингтоном по этому вопросу. И, если верить словам генсека альянса, этот документ – "краеугольный камень европейской безопасности", который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе. Но если договор так ценен для безопасности, тогда непонятно, почему в НАТО молчали, когда американский конгресс одобрял финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности, и, в частности, выделил 58 млн долларов на разработку ракеты наземного базирования.

Если бы в НАТО призывали и Москву, и Вашингтон к диалогу по соблюдению положений документа – другое дело. Но, видимо, призыв работает только в одну сторону. И кстати, про нарушение договоренностей: разве расширение альянса на восток не было тем самым нарушением?

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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