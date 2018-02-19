Санкции как пропуск в "высшую лигу". Россия даже особо и ни при чем

Представители высшей политической лиги в Вашингтоне буквально соревнуются, кто и сколько раз произнесет это заветное словосочетание, повторит эту ключевую судьбоносную мантру. Сказал: "санкции" – и сразу ясно: "свой".

Они вошли во вкус. И не собираются из него выходить. Слово "санкции" для благородных мужей, представляющих американский истеблишмент, похоже, сродни халве, от одного упоминания о которой во рту становится сладко. Короче, это сладкое слово "санкции". И ведь, правда, говоришь о необходимости их безотлагательного введения против России – сразу в доску свой, проамериканский, а не какой-нибудь скрытый наймит Москвы. А молчишь – нужно проверить и перепроверить, с чего бы вдруг? Представители высшей политической лиги в Вашингтоне буквально соревнуются, кто и сколько раз произнесет это заветное словосочетание, повторит эту ключевую судьбоносную мантру. В самом начале недели почетная роль глашатая и прорицателя, созерцающего грядущее, досталась госсекретарю Рексу Тиллерсону. Тот подтвердил: США рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список. Заодно дипломат пробросил идею о якобы ответственности России за факты применения химического оружия в Сирии. Ну это так, для проформы, на всякий случай. Злодей ведь, как и гений – во всем злодей. То бишь, злодейка. Россия.

В минувшую пятницу отличился Минюст США. Он сообщил о предъявлении обвинений во вмешательстве в американские выборы 13 российским гражданам. В чем конкретно заключаются эти "тяжкие" обвинения, и где железобетонные доказательства, естественно, рассказано не было. Ну, всем известно: для сохранения интриги всегда лучше многоточие, чем точка. А чуть ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство активнейшим образом работает над подготовкой санкций в отношении так называемых олигархов и представителей руководства России. Да-да, из того самого "списка 210". Так что разговоры о том, что список был сугубо умозрительным и предупреждающим, уже не имеют практического смысла. Рабочий себе такой список. Вот-вот с каким-нибудь новым заявлением выступит спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий обвинения в сговоре во время предвыборной кампании 2016 года между штабом Трампа и Москвой. Но президент работает на опережение. При помощи излюбленного способа: микроблога Twitter. В уик-энд, когда простые американцы занимались домашними делами, он как глава государства думал о судьбе отечества. И своей собственной, конечно, тоже. Вещи-то взаимосвязанные, причем в прямом, а не фигуральном смысле. И придумал. Точнее, пришел к выводу, что если целью России было создать хаос в его стране, то благодаря расследованиям, многочисленным слушаниям в конгрессе и межпартийной ненависти она была достигнута. "Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!", – эмоционально призвал Трамп. Ну и, знамо дело, отверг обвинения в сговоре его предвыборного штаба с Россией. В общем, реабилитировался типа как смог.

Впрочем, шутки шутками, а Вашингтон последовательно, шаг за шагом наступает на Россию по всем направлениям. Видимо, в надежде на ее "капитуляцию" на американских условиях. Санкции просто "идут" в авангарде. И нет никаких оснований считать, что этот вектор изменится. Похоже, остатки элитных групп, настроенных более конструктивно по отношению к Москве, сдали позиции и постепенно вливаются в большую и шумную стаю ястребологовых. Просто ради собственного сохранения в политике. И это серьезная история. На десятилетия.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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