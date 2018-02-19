Санкции как пропуск в "высшую лигу". Россия даже особо и ни при чем

Они вошли во вкус. И не собираются из него выходить. Слово "санкции" для благородных мужей, представляющих американский истеблишмент, похоже, сродни халве, от одного упоминания о которой во рту становится сладко. Короче, это сладкое слово "санкции". И ведь, правда, говоришь о необходимости их безотлагательного введения против России – сразу в доску свой, проамериканский, а не какой-нибудь скрытый наймит Москвы. А молчишь – нужно проверить и перепроверить, с чего бы вдруг? Представители высшей политической лиги в Вашингтоне буквально соревнуются, кто и сколько раз произнесет это заветное словосочетание, повторит эту ключевую судьбоносную мантру. В самом начале недели почетная роль глашатая и прорицателя, созерцающего грядущее, досталась госсекретарю Рексу Тиллерсону. Тот подтвердил: США рассматривают возможность внесения новых имен российских представителей в санкционный список. Заодно дипломат пробросил идею о якобы ответственности России за факты применения химического оружия в Сирии. Ну это так, для проформы, на всякий случай. Злодей ведь, как и гений – во всем злодей. То бишь, злодейка. Россия.
Впрочем, шутки шутками, а Вашингтон последовательно, шаг за шагом наступает на Россию по всем направлениям. Видимо, в надежде на ее "капитуляцию" на американских условиях. Санкции просто "идут" в авангарде. И нет никаких оснований считать, что этот вектор изменится. Похоже, остатки элитных групп, настроенных более конструктивно по отношению к Москве, сдали позиции и постепенно вливаются в большую и шумную стаю ястребологовых. Просто ради собственного сохранения в политике. И это серьезная история. На десятилетия.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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