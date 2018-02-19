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Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Но которая?

17:3719.02.2018
(обновлено: 18:54 19.02.2018)
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© AFP 2018 / Frederick FlorinМинистр обороны Германии Урсула фон дер ЛяйенМинистр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
© AFP 2018 / Frederick Florin
Все говорит в пользу Урсулы фон дер Ляйен. Кроме одного. Вернее, одной. Есть еще одна немка, которую, не исключено, через пару лет тоже нужно будет куда-то пристроить.

Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Но которая?
Еще пара лет – и НАТО тоже сменит пол. Точнее, приведет его в соответствие со своим поведением и мышлением. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в 2020 году может стать следующим генсеком военного блока. Как пишет Welt со ссылкой на источники в Брюсселе, она пользуется в альянсе блестящей репутацией. Ее называют "энергичным политиком", а назначение рассматривают как "отражение геополитической роли Германии". Относительно ее кандидатуры уже намечается консенсус. Не в восторге пока лишь Турция. Но возражения Анкары, как говорят, тоже не столь критичны. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2018 / John Thys
Йенс и ноу, или Голова генсека Столтенберга
Так что, если не произойдет ничего экстраординарного, Ляйен ждет триумфальное возвращение на историческую родину. Ей же, наверное, тоже "ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок". Она родилась в Брюсселе. И, кажется, что родилась именно для этой должности. Немца на посту генсека НАТО не было четверть века. А немки так и вовсе ни разу. А в Урсуле так органично все сошлось. Во-первых, гражданство. Ее назначение стало бы реверансом партнеров перед Германией как перед ведущей страной евроатлантического пространства. 

Хотя, с другой стороны, такой выбор обяжет Берлин подавать союзникам пример. Как минимум, повысить свои военные отчисления до пресловутых двух процентов ВВП. Меркель в этом смысле крайне прижимиста. Но Ляйен, например, всегда уговаривала ее привести взносы в соответствие с нормами устава НАТО. Впрочем, Столтенберг тоже старается выжимать из подопечных "двушечку", но даже с собственной Норвегией это не очень получается. Может, к просьбам Урсулы члены альянса станут относиться более снисходительно. Она же, во-вторых, все-таки женщина. 

Заламывать руки, устраивать концерты и закатывать истерики она способна, не опасаясь обвинений в том, что ведет себя, простите, как нервная дама. Хотя последних двух генсеков это тоже не очень смущало. Но для нее такое поведение по крайней мере естественно. Ведь, она, в-третьих, еще и Урсула ФОН дер Ляйен. Причем фон, который им нужен. Крайне антироссийский. 

Совместные учения войск США и Польши. 3 мая 2014
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Попытка номер сто один: оборонительный союз ЕС как многолетний симулякр
Откровенно говоря, НАТО давно пора встряхнуть. А эта дамочка такая затейница. Это именно при ней солдаты бундесвера использовали на учениях вместо боевого оружия палки. Тогда это еще можно было объяснить тем, что чаще раза в год они стрелять не собираются. Но сейчас им уже не хватает обмундирования, бронежилетов, танков и самолетов. И не для учений, а для реальных военных операций. Случись они. При этом Ляйен ввела в армии курсы сексуального образования и лично преподала высшим офицерам пару уроков. В теории, конечно. Хотя у самой семеро детей, но по этой части она все-таки уже перешла на тренерскую работу. 

В общем, все говорит в ее пользу. Кроме одного. Вернее, одной. Есть еще одна немка, которую, не исключено, через пару лет тоже нужно будет куда-то пристроить. Она, конечно, уже объявила, что ближайшие четыре года не планирует покидать кабинет канцлера Германии. Но очень может быть, что немцы подумают-подумают и решат: на тебе, блок же, что нам негоже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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