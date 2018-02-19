Все говорит в пользу Урсулы фон дер Ляйен. Кроме одного. Вернее, одной. Есть еще одна немка, которую, не исключено, через пару лет тоже нужно будет куда-то пристроить.
Следующим генсеком НАТО может стать женщина. Но которая?
Еще пара лет – и НАТО тоже сменит пол. Точнее, приведет его в соответствие со своим поведением и мышлением. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в 2020 году может стать следующим генсеком военного блока. Как пишет Welt со ссылкой на источники в Брюсселе, она пользуется в альянсе блестящей репутацией. Ее называют "энергичным политиком", а назначение рассматривают как "отражение геополитической роли Германии". Относительно ее кандидатуры уже намечается консенсус. Не в восторге пока лишь Турция. Но возражения Анкары, как говорят, тоже не столь критичны.
Так что, если не произойдет ничего экстраординарного, Ляйен ждет триумфальное возвращение на историческую родину. Ей же, наверное, тоже "ах как хочется вернуться, ах как хочется ворваться в городок". Она родилась в Брюсселе. И, кажется, что родилась именно для этой должности. Немца на посту генсека НАТО не было четверть века. А немки так и вовсе ни разу. А в Урсуле так органично все сошлось. Во-первых, гражданство. Ее назначение стало бы реверансом партнеров перед Германией как перед ведущей страной евроатлантического пространства.
Хотя, с другой стороны, такой выбор обяжет Берлин подавать союзникам пример. Как минимум, повысить свои военные отчисления до пресловутых двух процентов ВВП. Меркель в этом смысле крайне прижимиста. Но Ляйен, например, всегда уговаривала ее привести взносы в соответствие с нормами устава НАТО. Впрочем, Столтенберг тоже старается выжимать из подопечных "двушечку", но даже с собственной Норвегией это не очень получается. Может, к просьбам Урсулы члены альянса станут относиться более снисходительно. Она же, во-вторых, все-таки женщина.
Заламывать руки, устраивать концерты и закатывать истерики она способна, не опасаясь обвинений в том, что ведет себя, простите, как нервная дама. Хотя последних двух генсеков это тоже не очень смущало. Но для нее такое поведение по крайней мере естественно. Ведь, она, в-третьих, еще и Урсула ФОН дер Ляйен. Причем фон, который им нужен. Крайне антироссийский.
Откровенно говоря, НАТО давно пора встряхнуть. А эта дамочка такая затейница. Это именно при ней солдаты бундесвера использовали на учениях вместо боевого оружия палки. Тогда это еще можно было объяснить тем, что чаще раза в год они стрелять не собираются. Но сейчас им уже не хватает обмундирования, бронежилетов, танков и самолетов. И не для учений, а для реальных военных операций. Случись они. При этом Ляйен ввела в армии курсы сексуального образования и лично преподала высшим офицерам пару уроков. В теории, конечно. Хотя у самой семеро детей, но по этой части она все-таки уже перешла на тренерскую работу.
В общем, все говорит в ее пользу. Кроме одного. Вернее, одной. Есть еще одна немка, которую, не исключено, через пару лет тоже нужно будет куда-то пристроить. Она, конечно, уже объявила, что ближайшие четыре года не планирует покидать кабинет канцлера Германии. Но очень может быть, что немцы подумают-подумают и решат: на тебе, блок же, что нам негоже.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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