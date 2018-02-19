С Майдана – в пещеру: США вдохновляют украинских националистов

Москва призывает Вашингтон перестать поддерживать украинских радикалов. Но пока что США только подают им новые примеры для подражания.

Хватит поддерживать "пещерный национализм" на Украине и в других странах Восточной Европы, призывает Америку российское посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано после атак радикалов на здание Россотрудничества и два банка в Киеве. Дипломаты выразили надежду, что с открытием сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ американские парламентарии получат возможность высказаться по этому поводу.

Хорошо бы, конечно, послушать, как представители оплота демократии и порядка осуждают агрессивные действия радикалов. Но почему-то кажется, что этого не случится. США и сами ведь не прочь насолить России. Чем, например, захват нашей дипломатической собственности по существу отличается от битья окон в киевском отделении Сбербанка?

В российском посольстве предположили, что как раз эти действия американцев и могли вдохновить украинских националистов. Да и вообще вся нынешняя ситуация – прямое следствие политики США, которую страна проводила после окончания "холодной войны", уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров, для которого происходящее на Украине не стало сюрпризом. Попытки оторвать от России ее соседей, несмотря на богатейшую совместную историю, очевидны. А для этого, наверное, можно поддержать и цветные революции, и радикалов, которые с этими революциями приходят.

Когда на Майдане разворачивались бои, мир, у которого нет с Украиной общих границ, смотрел на это с настороженным интересом, а американские политики вообще приезжали проверить ход вакханалии лично. Они подбадривали и подкармливали протестующих – и что же им теперь, признать, что все это было напрасно? К тому же самим американцам это ничем не угрожает. На фоне других, куда более серьезных проблем радикалы, которые где-то там далеко вышли на официальный уровень и, к тому же, выступают против России и за США, совсем не мешают. А то и помогают – Россия не должна появляться в западном сознании в положительном образе. Поэтому Украина как источник вечного недовольства Москвой – всегда кстати.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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