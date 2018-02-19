РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Сначала орден, потом расстрел. Как наградили Щастного за спасение Балтфлота

07:0019.02.2018
03541
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкКорабли Балтийского флота в акватории реки НевыКорабли Балтийского флота в акватории реки Невы
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Этот капитан спас флот для Советской России – и был расстрелян. Обвинение было сформулировано так: "Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти".

В этот день, …лет назад

Девятнадцатого февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота. Так называлась операция по спасению кораблей от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Финляндии и Прибалтики в Кронштадт. 

Уничтожение флота позволило бы Германии захватить Петроград. Это было вполне реально. Потому что тогдашняя российская армия больше походила на вооруженный сброд. Красная армия только создавалась, а старая уже была уничтожена. Прикрывавший столицу прибалтийский фронт фактически развалился. И флот оставался последней более-менее боеспособной единицей. К тому же он прикрывал Петроград с моря.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник Адмиралу Макарову возле Морского Никольского собора в Кронштадте
Самое любопытное: Британия никак не собиралась мешать планам Германии, хотя две страны по-прежнему воевали друг с другом. Более того, англичане даже советовали Стране Советов уничтожить корабли, чтобы те, дескать, не достались немцам. 

В общем, у Лондона были свои мысли и планы насчет России. Да и у США тоже. Удар немцев по Петрограду вполне мог уничтожить всякую центральную власть в России. После этого англосаксы могли бы спокойно поделить огромную страну, ну если не на колонии, то на какие-нибудь протектораты… 

А тут еще новые власти подписали 3 марта 1918 года Брестский мир, который обязывал все русские корабли покинуть финляндские порты. Но как? Вокруг лед, совсем близко находятся германские морские силы. 

Советское правительство себя-то обезопасило – 12 марта переехало в Москву. А спасать Балтийский флот оставило опытного морского офицера, капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного. Хотя к тому времени уже многим казалось, что корабли Балтийского флота, базирующиеся в Финляндии, скоро будут захвачены германскими и финскими войсками.

Задача перед Щастным стояла очень архисложная, как любил выражаться Ленин. Но новые власти ему никак не помогали ее решить. Наоборот, давали взаимоисключающие друг друга указания. Например, вождь мирового пролетариата приказывал Щастному уводить корабли в Кронштадт, а нарком по военным делам Троцкий – оставить их для помощи финской Красной гвардии. 

И все-таки Щастному удалось спасти Балтийский флот. Несколькими группами в течение двух месяцев он увел корабли в Кронштадт и Петроград.

Всего – 236 судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок.

А уже 3 мая 1918 года Лев Троцкий направил секретный приказ о подготовке кораблей Балтийского и Черноморского флотов к уничтожению. С таким трудом спасти корабли, чтобы потом во имя тайных планов Троцкого их уничтожить?! Моряки, конечно, возмутились. И их справедливый гнев стал поводом к расправе над Щастным.

Он был обвинен в контрреволюции и попытке установить "диктатуру флота". 22 июня Щастного расстреляли. А за месяц до этого большевистские власти наградили его орденом Красного Знамени. Получается, что почти посмертно. Парадокс, которых в истории Страны Советов было с избытком.

Щастного можно в определенном смысле назвать первой жертвой Революционного трибунала. Смертная казнь была отменена 26 октября 1917 года решением Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. А восстановлена декретом 13 июня 1918 года. Аккурат накануне вынесения приговора Щастному.

© РИА Новости / Константин Кузнецов
Перейти в фотобанк
Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москве. 25 мая 1919
Историк белой эмиграции Сергей Петрович Мельгунов так описывал эти события: капитан Щастный спас остаток русского флота, но был обвинен, тем не менее, в измене. Обвинение было сформулировано так: "Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти". Главным и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий. И Щастный был расстрелян "за спасение Балтийского флота".

О его подвиге стали говорить только уже в 1990-е годы. А в 1920-е  спасителями Балтфлота были назначены агитпропом и историками (что вообще-то почти одно и то же) Ленина, Троцкого и Раскольникова. Нет, не убийцу старухи-процентщицы, а пламенного революционера.

Но позднее Троцкий и Раскольников стали, как сейчас любят говорить, нерукопожатными, а по тогдашним меркам – врагами народа. И что же в итоге получается? Балтийский флот спас Владимир Ильич Ленин…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена