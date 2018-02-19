Сначала орден, потом расстрел. Как наградили Щастного за спасение Балтфлота

Этот капитан спас флот для Советской России – и был расстрелян. Обвинение было сформулировано так: "Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти".

В этот день, …лет назад

Девятнадцатого февраля 1918 года начался Ледовый поход Балтийского флота. Так называлась операция по спасению кораблей от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Финляндии и Прибалтики в Кронштадт.

Уничтожение флота позволило бы Германии захватить Петроград. Это было вполне реально. Потому что тогдашняя российская армия больше походила на вооруженный сброд. Красная армия только создавалась, а старая уже была уничтожена. Прикрывавший столицу прибалтийский фронт фактически развалился. И флот оставался последней более-менее боеспособной единицей. К тому же он прикрывал Петроград с моря.

Самое любопытное: Британия никак не собиралась мешать планам Германии, хотя две страны по-прежнему воевали друг с другом. Более того, англичане даже советовали Стране Советов уничтожить корабли, чтобы те, дескать, не достались немцам.

В общем, у Лондона были свои мысли и планы насчет России. Да и у США тоже. Удар немцев по Петрограду вполне мог уничтожить всякую центральную власть в России. После этого англосаксы могли бы спокойно поделить огромную страну, ну если не на колонии, то на какие-нибудь протектораты…

А тут еще новые власти подписали 3 марта 1918 года Брестский мир, который обязывал все русские корабли покинуть финляндские порты. Но как? Вокруг лед, совсем близко находятся германские морские силы.

Советское правительство себя-то обезопасило – 12 марта переехало в Москву. А спасать Балтийский флот оставило опытного морского офицера, капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного. Хотя к тому времени уже многим казалось, что корабли Балтийского флота, базирующиеся в Финляндии, скоро будут захвачены германскими и финскими войсками.

Задача перед Щастным стояла очень архисложная, как любил выражаться Ленин. Но новые власти ему никак не помогали ее решить. Наоборот, давали взаимоисключающие друг друга указания. Например, вождь мирового пролетариата приказывал Щастному уводить корабли в Кронштадт, а нарком по военным делам Троцкий – оставить их для помощи финской Красной гвардии.

И все-таки Щастному удалось спасти Балтийский флот. Несколькими группами в течение двух месяцев он увел корабли в Кронштадт и Петроград.

Всего – 236 судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок.

А уже 3 мая 1918 года Лев Троцкий направил секретный приказ о подготовке кораблей Балтийского и Черноморского флотов к уничтожению. С таким трудом спасти корабли, чтобы потом во имя тайных планов Троцкого их уничтожить?! Моряки, конечно, возмутились. И их справедливый гнев стал поводом к расправе над Щастным.

Он был обвинен в контрреволюции и попытке установить "диктатуру флота". 22 июня Щастного расстреляли. А за месяц до этого большевистские власти наградили его орденом Красного Знамени. Получается, что почти посмертно. Парадокс, которых в истории Страны Советов было с избытком.

Щастного можно в определенном смысле назвать первой жертвой Революционного трибунала. Смертная казнь была отменена 26 октября 1917 года решением Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. А восстановлена декретом 13 июня 1918 года. Аккурат накануне вынесения приговора Щастному.

© РИА Новости / Константин Кузнецов Перейти в фотобанк Владимир Ильич Ленин произносит речь в день празднования второй годовщины войск Всевобуча на Красной площади в Москве. 25 мая 1919

Историк белой эмиграции Сергей Петрович Мельгунов так описывал эти события: капитан Щастный спас остаток русского флота, но был обвинен, тем не менее, в измене. Обвинение было сформулировано так: "Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти". Главным и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий. И Щастный был расстрелян "за спасение Балтийского флота".

О его подвиге стали говорить только уже в 1990-е годы. А в 1920-е спасителями Балтфлота были назначены агитпропом и историками (что вообще-то почти одно и то же) Ленина, Троцкого и Раскольникова. Нет, не убийцу старухи-процентщицы, а пламенного революционера.

Но позднее Троцкий и Раскольников стали, как сейчас любят говорить, нерукопожатными, а по тогдашним меркам – врагами народа. И что же в итоге получается? Балтийский флот спас Владимир Ильич Ленин…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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