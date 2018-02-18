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Лиха беда начало: Вашингтон нашел в России и Китае угроз на рекордную сумму

14:0018.02.2018
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© AP Photo / Mark HumphreyВоеннослужащие армии США на военной базе Форт-КемпбеллВоеннослужащие армии США на военной базе Форт-Кемпбелл
© AP Photo / Mark Humphrey
США определились с главным вызовом своей безопасности и процветанию. И это не терроризм, а соперничество между мировыми державами. Как под такую угрозу не выделить новые миллиарды на военные расходы. Похоже, миру надо готовиться к новым бедам.

Политика – это деньги. Или очень большие деньги. Тем более когда речь идет о США. И совсем неважно, что госдолг этой страны превышает 20 трлн долларов.  Элиты требуют увеличения расходов на те или иные проекты, на борьбу с теми или иными угрозами. Благо человечество придумало эффективный механизм списания долгов – войны. Америка, надо сказать, хорошо усвоила это правило. Для Пентагона предлогом увеличить оборонный бюджет стали Россия и Китай. Точнее, опасности, которые несут в себе эти страны. Собственно, тут и изобретать ничего не надо. В Вашингтоне в последнее время с завидной регулярностью и на самых разных уровнях говорят о Москве и Пекине, наряду с Тегераном и Пхеньяном, как о факторе нестабильности для спокойного существования Соединенных Штатов. А вернее сказать, для их глобального доминирования, которое постепенно рассеивается как туман. Увы, с большими издержками для государств, иной раз расположенных очень далеко.  

Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Мнение: с новым вооружением РФ начинает качественно доминировать над США
В американском оборонном ведомстве попросили конгресс увеличить расходы на оборону в 2019 году на 80 млрд долларов и довести их почти до 700 миллиардов (точнее, до 686). Эта цифра превосходит суммарные затраты на эту сферу девяти других стран, входящих в топ-10 по сильнейшим армиям мира. Объяснять такой рост и такие аппетиты исключительно северокорейской ядерной проблемой уже не получается. Нужны угрозы посерьезней. Россия и Китай – как раз тот случай. Тем более вооруженные силы двух этих государств входят в тройку сильнейших на планете. То есть – соперник достойный. Требуются новые и новые миллиарды. Десятки миллиардов. Скорее всего, Пентагон найдет понимание у парламентариев: ястребоголовых там хватает. А поддержка президента уже обеспечена. Выступая в прошлом месяце в конгрессе, Дональд Трамп, как ни странно, назвал опять-таки Россию и КНР соперниками, которые "бросают вызов" интересам и ценностям Соединенных Штатов. Прежде всего, видимо, ценности их превосходства над другими, которой американцы очень дорожат и кичатся.  Более того, глава государства, в отличие от "скромного" Пентагона, запросил на 2019 финансовый год аж 716 млрд долларов на оборону. 

По большому счету, тут все понятно: Трамп клятвенно обещал возродить промышленную мощь страны и создать миллионы новых рабочих мест. Собственно, уже в прошлом году таковых появилось порядка 200 тысяч только в производстве. Представляется, что во многом как раз за счет оборонки. При этом очевидным является тот факт, что американский ОПК – это колоссальное сочетание влиятельных корпораций и отдельных персон, заинтересованных в обильных и все время возрастающих финансовых вливаниях. Они играют в свои игры. Трамп – в свои. Но страдают при этом очень часто люди, живущие на огромном отдалении от США. Похоже, им надо готовиться к новым бедам. Дональд Трамп заявляет: американская армия будет "сильной как никогда", а "арсенал практически всего оружия будет увеличен". 

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
Политолог: США считают РФ "врагом", но не стесняются просить у нее помощи
Подчиненные главнокомандующего, надо сказать, иной раз высказываются не менее, и иногда и более откровенно. К примеру, замминистра обороны Дэвид Л. Норквист. Он признался, что никакой не терроризм, а соперничество между мировыми державами стало главным вызовом безопасности и процветанию США. Не добавить, не убавить. С терроризмом, получается, справились, пора заняться и делами поважнее. Кстати, Трамп ведь так и считает, говоря о том, что проамериканская коалиция уничтожила почти 100% террористов в Сирии. Так что Пентагон умело обосновывает свои притязания на колоссальный бюджет в рамках свойственной нынешнему истеблишменту пропагандистской риторики. Мол, Пекин и Москва намерены изменить мир согласно своей авторитарной модели, блокируют важные решения на международных площадках, а Россия к тому же  вынашивает гегемонистские планы. В общем, кошмар-кошмар. Впрочем, кое в чем американские чиновники правы: Россия и Китай действительно блокируют, к примеру, некоторые резолюции ООН. Но вся соль в том, что эти документы не направлены на мир и стабильность в том или ином регионе, а преследуют прежде всего эгоистические американские или – если более широко – западные интересы. И большое благо для всего мира, что есть механизм противостояния этому хорошо известному явлению.  

Тревожно на фоне увеличения оборонных расходов США выглядит сокращение  средств на дипломатию, которое предусмотрено в проекте бюджета, подготовленном в Белом доме. Есть такое крылатое выражение: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Если новый внешнеполитический курс Вашингтона по факту укладывается в рамки этой формулы, то большой беды точно не избежать. 

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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