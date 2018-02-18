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Однажды, в студеную зимнюю пору... Приключения британских военных в Эстонии

10:0018.02.2018
(обновлено: 10:57 18.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтепановПерейти в фотобанкСилы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний штормСилы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО во время военных учений Весенний шторм
© РИА Новости / Сергей Степанов
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В Эстонии завершились учения НАТО. Дорогие гости самоотверженно отражали "российскую агрессию". Отразили, кстати. Им пришлось сражаться и с небывалыми природными катаклизмами. В смысле, которых тоже не было. Но они и их победили. На словах.

Если раньше, когда я был маленьким, люди военные представлялись мне суровыми молчунами, которые, насупив брови, грозно посматривают в сторону потенциального противника, то теперь мое мнение о них кардинально изменилось. И вовсе они не суровые, и поболтать им только дай повод. А у нас в Эстонии, где именно военные — главные производители новостного контента, тем более. Надо как-нибудь собраться с духом и произвести подсчеты, сколько раз в день у нас появляются сообщения о том, что армия Эстонии собирается прикупить еще малую толику оружия, где-нибудь из него пострелять и погрозить кулаком в сторону восточного соседа. Грозить, конечно, лучше с безопасного расстояния, чтобы сосед не увидел. А то мало ли. 

Солдат во время учений Spring Storm Вооруженных сил Эстонии. 22 мая 2017
© AFP 2018 / Raigo Pajula
Эксперт: эстонская разведка "сочиняет" про Россию по заказу
Очередной этап такого воинственного помахивания кулаками только что закончился. В Эстонии завершились учения "Зимний лагерь — 2018", которые проходили в 80 километрах от границы с Россией в районе города Тапа. Их цель — подготовка к отражению "российской агрессии". В военных экзерсисах приняли участие военнослужащие разведывательного батальона первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, подразделения тактической группы НАТО из Дании и Великобритании. К ним примкнули те, кого мы во времена службы в Советской Армии называли "партизанами", — резервисты. В данном случае добровольцы зрелого возраста из организации Kaitseliit (Союз обороны Эстонии). А также  два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior. Вот эта армада и встала на защиту рубежей Европейского союза.

По завершении учений настал период селфи и раздачи интервью по поводу тягот и лишений воинской службы. Тут более других отличились британские военнослужащие, которые, красуясь на фоне военной техники, побеседовали с корреспондентом издания Daily Star, прибывшим к ним из родных пенатов для подробного освещения их подвигов. 

И тут, как говорится, Остапа понесло, вернее будет сказать — Остапов, потому что интервью давала группа английских офицеров. Они красочно описали, как пробирались к намеченным учебным целям "по пояс в снегу", а затем спали в палатках при температуре ну никак не выше минус 19 градусов. Конечно, у доверчивого журналиста округлились глаза и перехватило дыхание от таких ужасающих подробностей. И он не удосужился проверить, а был ли в те дни на территории Эстонии снегопад столь обильным, а мороз таким трескучим. Кстати, как очевидец могу свидетельствовать: ничего этого не было и в помине

Смена командующего батальона саперов Сил обороны Эстонии
© Фото : Силы обороны Эстонии
Триллер в стиле треш. Эстонская разведка развлекла публику
Пафоса в повествование добавил бравый майор Королевских валлийцев Даррен Хьюз, который произнес: "Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО — боеспособная военная сила, готовая справиться с целым рядом угроз". Этот сеанс воинственного привирания напомнил мне времена молодости, когда мы с другом любили рассказывать понравившимся девушкам, что мы самые настоящие полярные летчики. И только что совершили самый настоящий подвиг, сажая наш Ан-2 в заснеженной тундре. Ну, нас-то понять как раз можно: главная задача была произвести впечатление на девушек. Все довольно невинно. В случае с военным позерством и военными играми, счет которым в Эстонии уже идет на десятки, дело обстоит сложнее. И опаснее, увы.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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ipw_3
Как дети, прям
11:10
18.02.2018
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