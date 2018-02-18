Однажды, в студеную зимнюю пору... Приключения британских военных в Эстонии

Если раньше, когда я был маленьким, люди военные представлялись мне суровыми молчунами, которые, насупив брови, грозно посматривают в сторону потенциального противника, то теперь мое мнение о них кардинально изменилось. И вовсе они не суровые, и поболтать им только дай повод. А у нас в Эстонии, где именно военные — главные производители новостного контента, тем более. Надо как-нибудь собраться с духом и произвести подсчеты, сколько раз в день у нас появляются сообщения о том, что армия Эстонии собирается прикупить еще малую толику оружия, где-нибудь из него пострелять и погрозить кулаком в сторону восточного соседа. Грозить, конечно, лучше с безопасного расстояния, чтобы сосед не увидел. А то мало ли.
По завершении учений настал период селфи и раздачи интервью по поводу тягот и лишений воинской службы. Тут более других отличились британские военнослужащие, которые, красуясь на фоне военной техники, побеседовали с корреспондентом издания Daily Star, прибывшим к ним из родных пенатов для подробного освещения их подвигов.
И тут, как говорится, Остапа понесло, вернее будет сказать — Остапов, потому что интервью давала группа английских офицеров. Они красочно описали, как пробирались к намеченным учебным целям "по пояс в снегу", а затем спали в палатках при температуре ну никак не выше минус 19 градусов. Конечно, у доверчивого журналиста округлились глаза и перехватило дыхание от таких ужасающих подробностей. И он не удосужился проверить, а был ли в те дни на территории Эстонии снегопад столь обильным, а мороз таким трескучим. Кстати, как очевидец могу свидетельствовать: ничего этого не было и в помине.
Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония
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