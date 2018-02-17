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Кролик Питер погорел на ежевике. Американский прокол в английской сказке

14:0017.02.2018
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© AP Photo / Nick UtШтаб-квартира Sony Pictures Entertainment. Калифорния, СШАШтаб-квартира Sony Pictures Entertainment. Калифорния, США
© AP Photo / Nick Ut
"Психологическое давление из-за пищевой аллергии". Таков суровый вердикт создателям американского мульта из серии фильмов про Кролика Питера.

Прежде ни в чем дурном не замеченный мультяшный Кролик Питер вдруг проявил себя нетактично и безответственно. В новом фильме по сказке Беатрикс Поттер про дружных крольчат он бросил в рот одному из персонажей ежевику, прекрасно зная, что у того на ежевику аллергия. И пусть тот другой персонаж отрицательный, совсем нехороший, авторитет Кролика Питера сильно пошатнулся. А вместе с ним – и авторитет компании Sony Pictures, выпустившей фильм. Именно ей указали на безобразное поведение кролика бдительные родители американских малышей – целевой "кроличьей" аудитории

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Sony Pictures оперативно извинилась за "психологическое давление", признав свою вину так: "Пищевые аллергии – серьезная проблема, которая не должна служить поводом для насмешек или предметом изображения в карикатурном ключе". 

А потом этот инцидент разбирался и обсмеивался в эфире телеканала Fox. В том духе, что скоро в США запретят слово "ежевика" и что неизвестно, до чего еще дело дойдет, раз стало возможным само понятие –  "психологическое давление из-за пищевой аллергии". Как варианты прорабатывались предупреждения не одеваться в костюмы ковбоев и индейцев на Хэллоуин, ну и заодно "фоксовцы" прошлись по "гендерно нейтральным" местоимениям и туалетам. Так что один из них заметил с шутливой серьезностью: "Пропащая страна"… 

Все это так, но никому из весельчаков телеэфира не пришло в голову, что компания Sony Pictures не за то извинилась. Ей надо было извиняться за своего сценариста, который допустил сюжетный прокол. Не потому, что сцену с ежевикой взрослая публика нашла "опасной", ведь аллергик мог умереть. А потому, что сценарист этот не владеет, простите, базовыми знаниями о драматургии именно детского кино, если его отрицательный персонаж страдает аллергией. 

Главная задача кино для малышей – объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, так? Неслучайно столетием кинематографа выработано представление о кинозлодее. И если речь идет о детском фильме, это должен быть определенно "злодейский тип". Его наделяют самым дурным характером, он не имеет права на обычные человеческие недостатки, которые можно простить: если ты злодей, то ты можешь быть только порочным, никак не меньше. В отрицательном персонаже детского мультика не должно быть ничего, что может вызвать хоть какую-то симпатию. И, конечно, он не имеет права болеть! Он не должен ничем болеть, потому что, во-первых, это может вызвать к нему сочувствие. А во-вторых, действительно, как в случае с "Кроликом Питером", может транслировать неправильное поведение по отношению к больному человеку (в этот момент отрицательность персонажа отступает на второй план). 

Режиссер Дмитрий Дьяченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В детском кино без четкого разделения добра и зла никак нельзя. Что же сделал сценарист Sony Pictures? Возможно, запуганный со всех сторон общественными предупреждениями о политкорректности и толерантности, он просто не сумел сочинить стопроцентно отрицательного героя и в поисках того, как бы пооригинальнее, посмешнее и менее агрессивно с ним расправиться, пришел к удивительному, иезуитскому и отчасти изощренно- садистскому решению. Что ж в итоге? Отрицательному герою сочувствуем – положительного осуждаем. Вот такое детское кино!.. 

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik 

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