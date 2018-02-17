В кабмине Украины потеряли веру в демократию. И нашли, во что верить теперь

Что спасет Украину от всех бед? Оказывается, диктатура и только диктатура. Все остальное, говорят в Киеве, уже перепробовали – и все без толку.

Диктатура сегодня ради демократии в дальнейшем. Таким провокационным (как он сам считает) заявлением отметился замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука. По его словам, нынешний государственный строй незалежной не тянет даже на "слабую демократию" – это "болото", выбраться из которого поможет диктатура.

"Болото" – образ, конечно, яркий, но не очень понятный как форма управления государством. А если диктатура, то кого или чего? Не к диктатуре ли последние несколько лет Украина, возможно сама того не ведая, уверенно следует? Сначала после "евромайдана" националистические радикальные элементы проникли в силовые структуры, организовали все эти "Азовы" и прочие так называемые "добробаты". Они же получили карт-бланш на истребление несогласных в Донбассе. А бандеровская идеология стала государственной идеологией Украины. Национал-радикалы диктуют свои условия всему народу – что читать, что смотреть, что слушать, на каком языке говорить. Это ли не признаки диктатуры? А проблем, заметьте, меньше не становится.

При всем при этом украинскими властями вроде бы как взят курс на евроинтеграцию. Слабо представляется, как страна с военным конфликтом на своей территории, со структурными проблемами в экономике и в правовом поле, с необузданной коррупцией может стать полноправным членом европейского сообщества, если со всеми этими трудностями не разберется. И "диктаторский рецепт" пана Туки тут явно не поможет. Действующая власть на Украине и так пытается закручивать гайки. А если будет продолжать в таком же духе, то о демократии вообще придется забыть. Хотя можно "дозакручиваться" до революции. Демократической.

Автор Никита Воронков, радио Sputnik

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