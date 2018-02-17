В кабмине Украины потеряли веру в демократию. И нашли, во что верить теперь

Диктатура сегодня ради демократии в дальнейшем. Таким провокационным (как он сам считает) заявлением отметился замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука. По его словам, нынешний государственный строй незалежной не тянет даже на "слабую демократию" – это "болото", выбраться из которого поможет диктатура.
При всем при этом украинскими властями вроде бы как взят курс на евроинтеграцию. Слабо представляется, как страна с военным конфликтом на своей территории, со структурными проблемами в экономике и в правовом поле, с необузданной коррупцией может стать полноправным членом европейского сообщества, если со всеми этими трудностями не разберется. И "диктаторский рецепт" пана Туки тут явно не поможет. Действующая власть на Украине и так пытается закручивать гайки. А если будет продолжать в таком же духе, то о демократии вообще придется забыть. Хотя можно "дозакручиваться" до революции. Демократической.
Автор Никита Воронков, радио Sputnik
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