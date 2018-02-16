Это как профилактика, ну, допустим, гриппа. Чтобы спасти европейцев от войны, "доктор" Пентагон им войну прививает. Или, если точнее, на нее подсаживает. Причем убойными дозами.
Два снаряда в одну воронку. Пентагон "закидает" Европу бомбами
Вот умеют американцы все делать вовремя. Почти яичком к Христову дню они буквально подложили бомбы под международную Мюнхенскую конференцию по безопасности. В смысле, пока физически их еще не установили, но уже прописали в проекте своего военного бюджета на 2019 год. А вслух практически в день открытия форума предупредили, что планируют на порядок увеличить свои артиллерийские запасы в странах ЕС. Причем им совсем не важно, хотят ли этого сами страны ЕС. Всего US Army собирается закупить у US ВПК почти 150 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм с дальностью поражения 22,5 км.
Нынешняя заявка в восемь раз превышает самую максимальную из тех, что были прежде. В том числе и потому, что около 60 тысяч зарядов нужны для операций за рубежом. В частности, как они это называют, для "поддержки европейской инициативы по сдерживанию России". То есть как бы инициатива все-таки европейцев. А американцы просто не могут им в этом отказать. На вопрос о причинах такого размаха в пресс-центре сухопутных сил США отвечают, не заглядывая в словарный запас и ограничиваясь простейшими синонимами. "Основной причиной увеличения количества боеприпасов является пополнение боеприпасов".
Ну, все верно. Основная причина пополнения – пополнение. Собственно, они и не по части "поговорить". Тем паче когда есть соблазн сболтнуть лишнее. А вот директору армии Соединенных Штатов по бюджету генерал-майору Полу Чемберлену – тому, видимо, можно. "Мы готовимся к конфликтам, требующим особой решительности", – приоткрыл он военную тайну. И напомнил, что в последние десятилетия американские войска в основном сражались против партизанских отрядов (хотя, скорее, партизанскими отрядами), поэтому, дескать, тактика масштабных сражений с применением тяжелой артиллерии несколько подзабылась.
Стало быть, качественный пробел они, как обычно, решили восполнить количеством. Никакой диалектики. Но все это, само собой, исключительно в учебных целях. Поскольку, что касается войны, то ее, как сказал Чемберлен, "мы готовы начать хоть сегодня вечером". Мол, бог с ними, со снарядами, а ума хватит. Этому Чемберлену нам даже отвечать не надо. Ведь получается, что бомбы их вроде бы и от России, но предназначены для Европы. Американцы, конечно, их не сбросят, а аккуратно доставят. Но взорвутся-то эти запалы, если что, все равно здесь. А где они еще собираются "сдерживать" Россию с такой-то дальностью стрельбы? Не в России же.
Это как профилактика, ну, допустим, гриппа. Чтобы застраховать европейцев от войны, "доктор" Пентагон им войну прививает. Или, если точнее, на нее подсаживает. Причем убойными дозами. Снарядов столько, что бессильна не только медицина, но и народная мудрость. В одну воронку они попадут даже не дважды, а все. Потому что воронка будет с континент.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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