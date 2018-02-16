Спецслужбы – честнее смартфонов? В Америке – да

Смартфоны и планшеты сделали жизнь проще и удобнее. Вопрос в том, чего это нам стоит. У ФБР есть ответ, но он не утешает.

Безопасность личных данных: существуют ли она, если в кармане смартфон, в сумке планшет, а дома компьютер? Некоторые еще украшают свои запястья какими-нибудь умными часами или фитнес-браслетами. Эти достижения эпохи IT дают своим владельцам самые широкие возможности, включая онлайн покупки, доступ в социальные сети и многое другое. Все это – когда угодно и где угодно. Но, как известно, у медали две стороны: в обмен пользователь предоставляет о себе огромный массив данных. Вот только кому и куда?

Об этом точно знают в ФБР. Ведомство даже поссорилось с Apple из-за того, что компания этой информацией не захотела делиться во время расследования стрельбы в Сан-Бернардино в 2015 году. Больше всего агентов ФБР возмутило то, что глава компании Тим Кук "строит из себя ярого защитника приватности" при том, что "его операционная система целиком создана для слежки и сделана так, чтобы я об этом даже не знал", – написал один из сотрудников бюро. А другой прямо назвал Кука лицемером. Их переписку недавно обнародовал сенатский комитет по внутренней безопасности и делам правительства.

Напомню, что в американском Сан-Бернардино террористы устроили стрельбу в центре помощи людям с психическими расстройствами. Жертвами стали шестнадцать человек, еще 24 пострадали. После трагедии звучали очевидные вопросы о безопасности в социальных учреждениях, свободном обороте оружия, оперативных способностях ФБР и многом другом. Но из всего этого особо выделялась история с персональной информацией. Дело в том, что один из стрелков пользовался смартфоном компании Apple, и у ФБР были предположения, что в памяти устройства могли содержаться важные для следствия данные. Проблема, однако, заключалась в том, что оно было заблокировано паролем. И вот ребята из Вашингтона попросили ребят из Купертино помочь с этим делом. После долгих препирательств в Apple отказались от взлома, мотивируя это приватностью.

Общественное мнение, как водится, разделилось надвое, одни поддержали решение IT-гиганта, другие его резко осудили. В итоге ФБР обратилось к тем, кто посговорчивее, и данные с телефона получило. А глава компании Тим Кук заработал для своей корпорации титулы "независимы от властей" и "своих пользователей не сдаем, даже если они совершили преступление". Ведь что может быть ценнее уверенности в неприкосновенности своих личных данных в век хакерских атак и "прослушки ФБР"? В общем, все остались довольны исходом и об истории забыли. А теперь она опять о себе напомнила.

И не только о себе. Но еще и о том, что само понятие неприкосновенности личных данных дает трещину. Выходит, что приватности нет в принципе. Просто в одном случае за вами может следить ФБР, а в другом это делает операционная система. Просто одна сторона делает это успешнее другой, вопрос только – какая именно.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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