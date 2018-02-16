Спецслужбы – честнее смартфонов? В Америке – да

Безопасность личных данных: существуют ли она, если в кармане смартфон, в сумке планшет, а дома компьютер? Некоторые еще украшают свои запястья какими-нибудь умными часами или фитнес-браслетами. Эти достижения эпохи IT дают своим владельцам самые широкие возможности, включая онлайн покупки, доступ в социальные сети и многое другое. Все это – когда угодно и где угодно. Но, как известно, у медали две стороны: в обмен пользователь предоставляет о себе огромный массив данных. Вот только кому и куда?
Напомню, что в американском Сан-Бернардино террористы устроили стрельбу в центре помощи людям с психическими расстройствами. Жертвами стали шестнадцать человек, еще 24 пострадали. После трагедии звучали очевидные вопросы о безопасности в социальных учреждениях, свободном обороте оружия, оперативных способностях ФБР и многом другом. Но из всего этого особо выделялась история с персональной информацией. Дело в том, что один из стрелков пользовался смартфоном компании Apple, и у ФБР были предположения, что в памяти устройства могли содержаться важные для следствия данные. Проблема, однако, заключалась в том, что оно было заблокировано паролем. И вот ребята из Вашингтона попросили ребят из Купертино помочь с этим делом. После долгих препирательств в Apple отказались от взлома, мотивируя это приватностью.
И не только о себе. Но еще и о том, что само понятие неприкосновенности личных данных дает трещину. Выходит, что приватности нет в принципе. Просто в одном случае за вами может следить ФБР, а в другом это делает операционная система. Просто одна сторона делает это успешнее другой, вопрос только – какая именно.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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