А больше вам ничего не починить? Киев рвется дать России "техзадание"

Украина давно говорит о желании забрать свои корабли из Крыма, но при этом ждет, что ее будут уговаривать. Теперь Киев хочет, чтобы Россия отремонтировала суда, оставшиеся на ее территории после воссоединения с полуостровом.

Украина хочет, чтобы Россия вернула ей корабли, оставшиеся в Крыму. То есть заявляет, что хочет. Потому что ей давно уже говорят — приезжайте и забирайте, но Киев придумывает все новые поводы этого не делать. То отвечал, что не было официального предложения. Но уже президент Владимир Путин публично заявил, что Москва готова передать Киеву его военную технику, хотя и отметил, что состояние ее плачевное. Куда уж более официально?

Но забирать, очевидно, все равно никто не собирается. Поэтому на Украине придумали новый ход: заберут только при условии, что Россия все отремонтирует

Генерал-полковник Михаил Коваль, который в 2014-м исполнял обязанности министра обороны, уверен, что украинцы не встанут, "как лохи", на колени (это цитата!), а российские военные эти корабли "через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили".

То есть, имеется в виду, что в начале 2014 кораблики были загляденье, не то что сейчас. В Крыму над такими утверждениями просто смеются, там-то хорошо помнят, что оставшаяся на полуострове украинская военная техника превратилась в хлам задолго до тех самых событий. А в Госдуме предложили судить о состоянии дел по подводной лодке "Запорожье", которая числились на балансе ВМСУ, но с базы на базу перемещалась исключительно на буксире.

Но даже если Киев теперь будет утверждать, что корабли были новые и красивые, а вот тут лежал ценный веник, который проклятые агрессоры куда-то дели и обязаны вернуть, то можно будет спросить: почему же вы сразу не забрали такие ценные и прекрасные корабли, а ждали, пока их съест ржавчина?

Может, не так уж они были нужны, а теперь украинские власти просто хотят за счет России получить отремонтированными суда, на приведение в порядок которых у самой Украины не хватало денег? В Госдуме даже уточнили, не собирается ли Киев подогнать еще какую-нибудь технику — заодно, раз уж все равно видит Россию как ремонтную мастерскую.

Может, конечно, он с удовольствием и сделал бы это, только все понимают, насколько абсурдно требование украинского генерала. Впрочем, никого это не смущает — за заявления денег не берут, а совершать какие-то реальные действия Украина в этой ситуации, наверное, не может. Потому что единственным рациональным решением было бы забрать это все и утилизировать. Но, во-первых, это стоит денег. А во-вторых, зачем лишать себя удобного повода обвинять Россию?

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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