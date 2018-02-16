А больше вам ничего не починить? Киев рвется дать России "техзадание"

Украина хочет, чтобы Россия вернула ей корабли, оставшиеся в Крыму. То есть заявляет, что хочет. Потому что ей давно уже говорят — приезжайте и забирайте, но Киев придумывает все новые поводы этого не делать. То отвечал, что не было официального предложения. Но уже президент Владимир Путин публично заявил, что Москва готова передать Киеву его военную технику, хотя и отметил, что состояние ее плачевное. Куда уж более официально?
Генерал-полковник Михаил Коваль, который в 2014-м исполнял обязанности министра обороны, уверен, что украинцы не встанут, "как лохи", на колени (это цитата!), а российские военные эти корабли "через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили".
То есть, имеется в виду, что в начале 2014 кораблики были загляденье, не то что сейчас. В Крыму над такими утверждениями просто смеются, там-то хорошо помнят, что оставшаяся на полуострове украинская военная техника превратилась в хлам задолго до тех самых событий. А в Госдуме предложили судить о состоянии дел по подводной лодке "Запорожье", которая числились на балансе ВМСУ, но с базы на базу перемещалась исключительно на буксире.
Но даже если Киев теперь будет утверждать, что корабли были новые и красивые, а вот тут лежал ценный веник, который проклятые агрессоры куда-то дели и обязаны вернуть, то можно будет спросить: почему же вы сразу не забрали такие ценные и прекрасные корабли, а ждали, пока их съест ржавчина?
Может, не так уж они были нужны, а теперь украинские власти просто хотят за счет России получить отремонтированными суда, на приведение в порядок которых у самой Украины не хватало денег? В Госдуме даже уточнили, не собирается ли Киев подогнать еще какую-нибудь технику — заодно, раз уж все равно видит Россию как ремонтную мастерскую.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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