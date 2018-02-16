Рачья страсть по карамели – в Евросоюз не пустили украинских крабов

Ребрендинг шейки рака пошел прахом. Украинская компания Roshen проиграла в Европейском суде российскому "Красному Октябрю".

Был у компании Roshen план – зайти в пространство Евросоюза боком, крабовой походкой. А именно – с конфетами Crabs, за которые они попытались выдать карамель "Раковые шейки" (советское еще изобретение). Однако Европейский суд развернул энтузиастов на полпути – ровно тогда, когда в мечтах о прибыли у них уже текли сладкие слюни.

Но, в самом деле, хоть бы им над фантиком каким другим подумать! То ли крабов не видели, то ли лени больше, чем наглости, – пролистнули Википедию, узнали, что крабы – это те же раки, только короткохвостые, и все. Незачем перерисовывать, когда все уже так хорошо когда-то нарисовали на московской фабрике "Красный Октябрь". Вы посмотрите на клешни эти украинские крабовые – они же с "Раковой шейки" списаны. Крабы пусть и ракообразные, но все-таки у них десять ног, и бывают они не только красными. Живут на рифах, передвигаются, повторим, бочком-с, в то время как рай для раков – тинистые пруды, и ходят они задом наперед: пятятся.

Ну да ладно. Фантики фантиками – тут, кстати, Европейский суд сходства особого не нашел – однако самое неприятное в другом. Судьи определили Crabs и "Раковые шейки" как идентичные продукты. На вкус то есть. И вот это уже попахивает не только тиной, а и воровством.

Что ж, с наскока раком под видом краба пройти в Евросоюз не вышло – компании Roshen отказано в регистрации торговой марки Crabs на вожделенной для Украины территории. Теперь ей предстоит ход раком и возврат немалых судебных издержек.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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