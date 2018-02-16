Избиение русского посла в Лондоне, или Британский "гросс политик"

Британия не смогла в XVIII веке помешать России закрепиться на Балтике. Что оставалось Лондону? Только мелко пакостить русским.

В этот день, …лет назад

Шестнадцатого февраля 1710 года посол Англии в России лорд Витворт передал на аудиенции царю Петру I грамоту королевы Анны с извинениями.

Эта история имела весьма серьезные скандальные причины и далекие последствия.

В 1707 году Петр направил в Англию со специальной миссией посланника в Голландии Андрея Артамоновича Матвеева. Царь предлагал Лондону взять на себя посредничество в примирении России и Швеции. Если не выйдет, Петр предлагал заключить союз между Россией и Британией. Не самый удачный выбор. И план, как потом показала история. Весь этот "гросс политик", о котором рассказывал когда-то молодому Петру Лефорт, в данном случае нес России одни убытки. Во-первых, просьба о посредничестве – это признание своей слабости и подчиненности. Во-вторых, британцы никогда себя не связывали невыгодными союзами. А в той ситуации, когда еще не показалось на горизонте солнце Полтавы, для Лондона Петр с его предложением союза был ненужной обузой.

Тем не менее, посланник Матвеев был принят английской королевой Анной, встретился со статс-секретарем Гарлеем. Впрочем, безо всякой пользы. Англичане тянули время, ждали вестей с полей сражений, полагая, что Карл XII нанесет решительное поражение русским. По британским политическим раскладам все шло к тому, что шведы вот-вот захватят Москву.

Но события приняли совсем уж неожиданный оборот. 21 июля 1708 года на посланника Матвеева в Лондоне было совершено нападение. Трое неизвестных отняли у него шпагу и стали избивать. На крики сбежался народ. Нападавших задержали. Но когда те заявили, что арестовали Матвеева по письменному приказу шерифа за неуплату долга в 50 фунтов стерлингов, их отпустили. А русского посла свезли в долговую тюрьму. Матвеева удалось из нее вызволить только благодаря заступничеству иностранных дипломатов. Они проявили солидарность, потому что понимали, что их может постигнуть та же участь. Царь Петр был взбешен до предела…

И все-таки не оставляет мысль, что весь этот инцидент как-то связан с политикой британских властей. Возможно, это избиение было неким, как сейчас любят говорить, месседжем Петру I.

Но Полтавская виктория резко изменила расклад сил, и, как следствие – отношение Лондона к России. И вот тогда-то английский посол Витворт и был вынужден от имени своей королевы принести Петру I официальные извинения за оскорбления действием Матвеева. При этом королева Анна сетовала на отсутствие закона, который позволил бы ей наказать виновных в избиении русского дипломата. Но обещала исправить ситуацию. И действительно: британский парламент принят закон, в котором впервые было четко зафиксировано понятие дипломатического иммунитета.

Но иммунитет иммунитетом, а Британия ой как не желала, чтобы русские закрепились на Балтике. И потратила понапрасну, как показала история, массу усилий и денег, чтобы этого не случилось.

И еще один любопытный британский политический "выверт". В извинительной грамоте королевы Анны Петр I впервые именовался "цесарем", то есть императором. Вот так! А ведь Петр примет титул императора только спустя 11 лет. Но на что только не пойдешь, чтобы получилась хорошая английская мина при плохой политической игре! Кстати, официально Британия признала за русскими государями титул императора в 1742 году. И то лишь потому, что это было частью большой европейской игры. Но это уже совсем другой "гросс политик"…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik