Йенс и ноу, или Голова генсека Столтенберга

Он вряд ли смотрел наши "Покровские ворота". Но будто списал слова. Там, правда, это была женская роль. "Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся". Впрочем, и его роль – незавидная. Только это – не кино. Поэтому противоречивые пассажи генсека НАТО не то что в "Покровские", уже ни в какие ворота не лезут. Разве что в европейские. Он призвал США еще больше расширить военное присутствие в ЕС, чтобы заставить европейцев тоже "делать больше". То есть, обратно ленинскому "лучше меньше, да лучше", предложил сделать Европе больше, да хуже.
Видимо, таким и был, коль запомнился только тем, что установил в правительстве полное гендерное равенство. 10 на 10. В нем и теперь уживаются эти два начала. В смысле, в Столтенберге. Мужское и женское. Йенс и ноу. Я не трус, но я боюсь. "Россия совсем не угрожает", но "надо увеличить расходы на сдерживание России". Иначе говоря, правое полушарие не ведает, что творит левое. Или, как сказали бы в "Покровских воротах", "Тогда – в кусты! Сегодня каждый должен проявить себя!".
Он и проявляет себя так, словно получает зарплату не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне. Причем из рук самого Трампа. Это же тот абсолютно открыто выбивает из партнеров по блоку деньги на развитие американского ВПК. И этот туда же: "Мы приветствуем планы по наращиванию американского военного присутствия в Европе как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев больше вкладывать в свою оборону". Стилистика и орфография автора сохранены.
Ему достаточно того, что турки вот-вот начнут доказывать, что зря их армию называют в НАТО второй. Причем ударами по первой. Что иные члены НАТО уже задумались об отдельном военном проекте. Что членские взносы с них не соберешь. И, может, это в генсеке обрели себя совсем даже не два противоречивых начала, а уже два одинаковых конца. Его и НАТО. Стало быть, "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! – Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать!". Классика. Им не понять. Так и будут смотреть на Россию, как баран на "Покровские ворота".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.