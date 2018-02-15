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Йенс и ноу, или Голова генсека Столтенберга

17:2815.02.2018
(обновлено: 17:34 15.02.2018)
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© AFP 2018 / John Thys Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2018 / John Thys
Похоже, что в генсеке НАТО обрели себя уже не два прежних противоречивых начала, а два одинаковых конца.

Он вряд ли смотрел наши "Покровские ворота". Но будто списал слова. Там, правда, это была женская роль. "Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся". Впрочем, и его роль – незавидная. Только это – не кино. Поэтому противоречивые пассажи генсека НАТО не то что в "Покровские", уже ни в какие ворота не лезут. Разве что в европейские. Он призвал США еще больше расширить военное присутствие в ЕС, чтобы  заставить европейцев тоже "делать больше". То есть, обратно ленинскому "лучше меньше, да лучше", предложил сделать Европе больше, да хуже. 

Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Быть в тонусе: в Европе нагнетают страсти по поводу войны с Россией
По Столтенбергу, чтобы европейцев раскрутить, их нужно оккупировать. Хотя, казалось бы, куда еще. Чтобы в Европе разместились новые американцы, им придется вначале отвоевать место у старых. Тем не менее, логика генсека железная. И где-то на бытовом уровне даже понятная. Чем больше в доме гостей, тем больше надо на них тратиться. Ну, или на войну за жилплощадь соседей. Другое дело, что желать это хозяевам может только тот, кто в этом доме не живет. А Йенс Столтенберг вроде бы как местный – до того, как возглавить альянс, восемь лет был премьером Норвегии. 

Видимо, таким и был, коль запомнился только тем, что установил в правительстве полное гендерное равенство. 10 на 10. В нем и теперь уживаются эти два начала. В смысле, в Столтенберге. Мужское и женское. Йенс и ноу. Я не трус, но я боюсь. "Россия совсем не угрожает", но "надо увеличить расходы на сдерживание России". Иначе говоря, правое полушарие не ведает, что творит левое. Или, как сказали бы в "Покровских воротах", "Тогда – в кусты! Сегодня каждый должен проявить себя!". 

Он и проявляет себя так, словно получает зарплату не только в Брюсселе, но и в Вашингтоне. Причем из рук самого Трампа. Это же тот абсолютно открыто выбивает из партнеров по блоку деньги на развитие американского ВПК. И этот туда же: "Мы приветствуем планы по наращиванию американского военного присутствия в Европе как в виде личного состава, учений, так и техники… Это побуждающий фактор для европейцев больше вкладывать в свою оборону". Стилистика и орфография автора сохранены. 

Военнослужащий армии США во время совместных учений войск НАТО Allied Spirit VII в Германии. 12 ноября 2017
© Фото : Public domain
Политолог: прогноз о войне России с Европой — "какая-то степень безумия"
Если же по сути, то парадигма Столтенберга верна лишь в одном случае: если Европа будет больше вкладываться в оборону… от США. Потому что: "мы не находимся на грани войны с Россией и не видим никакой неминуемой угрозы от нее". Тоже, между прочим, его слова. Представляете, что у него в голове творится. И этот человек еще просит у России быть прозрачней с размещением "Искандеров" под Калининградом. Да если ему все показать, он в своем собственном доме американцев пропишет. Так что для его же пользы лучше ему всего не знать. 

Ему достаточно того, что турки вот-вот начнут доказывать, что зря их армию называют в НАТО второй. Причем ударами по первой. Что иные члены НАТО уже задумались об отдельном военном проекте. Что членские взносы с них не соберешь. И, может, это в генсеке обрели себя совсем даже не два противоречивых начала, а уже два одинаковых конца. Его и НАТО. Стало быть, "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов! – Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать!". Классика. Им не понять. Так и будут смотреть на Россию, как баран на "Покровские ворота". 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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