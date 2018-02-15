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Не один на-поле-он. Макрон решил подражать еще и Трампу

17:1915.02.2018
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Францию ждет "широкая модернизация как обычных вооружений, так и средств ядерного сдерживания". Кажется, их-то зачем. Ладно, у Трампа есть предлог. Но Макрону какой резон? А вот нашелся.

Он вышел ростом и лицом. Ему бы еще двууголку, мундир и руку между второй и третьей пуговицами. И ну вылитый Наполеон. Хотя Наполеон для него – это уже вчерашний день. Совсем не предел мечтаний. Сегодня бери выше – Трамп. И можно без двууголки. Можно даже не перекрашиваться блондином. Достаточно просто объявить на весь мир о том, что Франция планирует в течение семи лет спустить на армию под 300 млрд евро и к 2025  году довести-таки военный бюджет до двух процентов ВВП. 

Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Max Rossi
Политолог объяснил, с чем связаны слова Макрона об "ударе по Сирии"
Размах, конечно, не тот, что у президента США – там в год на милитаризм почти в три раза больше тратят. Но философия такая же. Да и про два процента – это же Трамп все уши прожужжал. У них, похоже, это взаимно. В смысле, проникновения культур. Дональд, побывав на "Елисейском параде" у Эммануэля в честь взятия Бастилии, решил и у себя на Пенсильвания-авеню "замутить" что-то такое в День независимости. А Эммануэлю – тому тоже уже бы повоевать. Сказал, что готов бомбить Сирию, лишь только услышит о применении химоружия. Именно услышит, а не проверит или дождется доказательств. Чем не Трамп в апреле прошлого года с его "Томагавками".

Вообще, Макрон едва ли не единственный европейский лидер, с кем у Трампа сложились доверительные отношения. Может, потому, что этот "французик", как, наверное, называет его миллиардер, по напору, хватке и амбициям напоминает его самого в молодости. Ощущение такое, что они на самом деле прекрасно понимают друг друга. И друг другу подходят. Один делец – и второй из финансистов. Чем не сделка: Макрон существенно повышает расходы на оборону и, ко всему прочему, подает пример иным европейским скупердяям. Прежде всего Меркель. А Трамп возвращается в Парижское соглашение по климату. Уже, кстати, не исключил. 

Самому климату от этого ни тепло ни холодно. Но Макрону – слава. Найти управу на самого Трампа – это дорогого стоит. 300 миллиардов, конечно, многовато. Но с рассрочкой до 2025. Макрон растянет их на оба свои срока. Должен ведь и у него быть внутренний интерес. А в армии ему до сих пор не забыли расправу над уважаемым в войсках генералом Пьером де Вилье. В июле, сам без году неделя, верховный главнокомандующий со скандалом вынудил уйти в отставку начальника Генштаба. Тот позволил себе резкую критику в адрес президента, узнав о том, что оборонный бюджет планируют сократить на 850 млн евро. Сократили и Вилье. 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Наполеон наоборот, или как Макрон Корсику "завоевывал"
Но теперь-то Макрон предлагает значительно больше. Как заявила министр обороны Флоранс Парли, страну ждет "широкая модернизация как обычных вооружений, так и средств ядерного сдерживания". Кажется, их-то зачем. Ладно, у Трампа есть предлог. Ким Чен Ын дразнит. Россия с Китаем грозят доминированию. А Макрону какой резон? Сидел бы в "ядерном клубе" да радовался, что о нем не вспоминают. Но подражать – так во всем. Другое дело – построить новый атомный авианосец. Это у него личное. Он хочет доказать, что Франция может гордиться не только "Шарлем де Голлем". Сам, видимо, не сомневается, в чью честь назовут новый флагман благодарные потомки.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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