Не один на-поле-он. Макрон решил подражать еще и Трампу

Он вышел ростом и лицом. Ему бы еще двууголку, мундир и руку между второй и третьей пуговицами. И ну вылитый Наполеон. Хотя Наполеон для него – это уже вчерашний день. Совсем не предел мечтаний. Сегодня бери выше – Трамп. И можно без двууголки. Можно даже не перекрашиваться блондином. Достаточно просто объявить на весь мир о том, что Франция планирует в течение семи лет спустить на армию под 300 млрд евро и к 2025 году довести-таки военный бюджет до двух процентов ВВП.
Вообще, Макрон едва ли не единственный европейский лидер, с кем у Трампа сложились доверительные отношения. Может, потому, что этот "французик", как, наверное, называет его миллиардер, по напору, хватке и амбициям напоминает его самого в молодости. Ощущение такое, что они на самом деле прекрасно понимают друг друга. И друг другу подходят. Один делец – и второй из финансистов. Чем не сделка: Макрон существенно повышает расходы на оборону и, ко всему прочему, подает пример иным европейским скупердяям. Прежде всего Меркель. А Трамп возвращается в Парижское соглашение по климату. Уже, кстати, не исключил.
Самому климату от этого ни тепло ни холодно. Но Макрону – слава. Найти управу на самого Трампа – это дорогого стоит. 300 миллиардов, конечно, многовато. Но с рассрочкой до 2025. Макрон растянет их на оба свои срока. Должен ведь и у него быть внутренний интерес. А в армии ему до сих пор не забыли расправу над уважаемым в войсках генералом Пьером де Вилье. В июле, сам без году неделя, верховный главнокомандующий со скандалом вынудил уйти в отставку начальника Генштаба. Тот позволил себе резкую критику в адрес президента, узнав о том, что оборонный бюджет планируют сократить на 850 млн евро. Сократили и Вилье.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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