Лишь бы не Россия: Польша будет отбиваться "Балтийской трубой"

Польша хочет остановить "Северный поток-2". Хочет давно и самозабвенно. И не потому, что он ей как-то мог бы помешать, а потому, что он российский. Но так у Варшавы нет сил этот поток запрудить, она решила построить свой собственный. Он будет работать только на Польшу, принося идеологически правильный скандинавский газ. Труба длиной 230 километров должна соединить Польшу с Норвегией через Данию.недешево.
Десять лет назад польские СМИ убежденно сообщали, что уже в 2013 году норвежский газ побежит в страну по Baltic Pipe (так называется этот проект мечты). И все это время Норвегия продолжала разрабатывать свои месторождения и даже наращивала добычу – да так бойко, что обеспокоились местные экологи. И вот теперь польские эксперты, подбодренные такими данными, готовы уже к 2022 году перейти на новые энергоносители. Как раз в этом году истекает долгосрочный контракт на импорт газа из России. Это – минус 10 млрд кубометров газа, которые пока каждый год поставляет "Газпром". Всего же стране требуется 15 млрд.
Можно, конечно, прожить и без российского газа – как раз экспорт российского угля в Польшу увеличился на треть. Есть опять же реверсные поставки того же российского газа из Германии. Авось не замерзнут.
Но оправданы ли надежды Варшавы на Осло? Киев, например, уже обвинил его в предательстве, когда к строительству "Северного потока-2" привлекли в качестве подрядчика норвежскую компанию Kvaerner. Сейчас Норвегия поставляет в Европу чуть больше 100 млрд кубометров газа в год – это примерно четверть от общей европейской потребности. За "Газпромом" сохраняется треть этого рынка.
Так что было бы обидно затратить десятки лет на разговоры и планы, миллионы, если не миллиарды евро – на строительство газопровода, чтобы потом просто любоваться этой трубой или козырять псевдонезависимостью от российского газа перед Украиной, для которой это несбыточная мечта. Но деньги и выгода – ничто, когда речь идет о геополитических амбициях.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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