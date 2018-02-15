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Где хотим, там и размещаем: РФ ответила на претензии НАТО по "Искандерам"

13:3515.02.2018
(обновлено: 14:19 15.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ОрловПерейти в фотобанкЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-МЗагрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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В Госдуме заявили, что Москва не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. А стало быть, и не будет этого делать.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе. То бишь к полной открытости и прозрачности. При этом большой западный военный чиновник констатировал, что Москва много лет назад заявила об этом намерении. Ну так а чего тогда весь сыр-бор и паника, мегаистерическая реакция, возникшая в некоторый близлежащих Калининградской области странах? Предупреждали же. 

Оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
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Эксперт: НАТО само виновато в появлении "Искандеров" под Калининградом
Рассчитывали, что альянс хотя бы частично одумается и притормозит нахрапистое, угрожающее прежде всего европейской безопасности расширение на восток. Но нет, Вашингтон и Брюссель шли напролом, с удивительным упорством и даже каким-то фанатизмом. Но и с нелепой, шитой белыми нитками конспирацией в виде обтекаемых заявлений о важности хороших отношений и "конструктивного диалога" с Москвой. В результате у границ России в Польше и Прибалтике развернута целая дивизия одних только вооруженных сил США: личный состав, бронетанковая техника, артиллерия, авиация. Продолжается развертывание элементов американской системы ПРО. А в НАТО есть и другие государства, если кто-то забыл. 

Кремль предупреждал десятки, а может и сотни раз, что придется отвечать, усиливая российские рубежи. В порядке реагирования. Так что с "Искандерами" все логично. Иного и быть не могло на фоне массированной антироссийской кампании, развернутой на Западе. А вот заявления Столтенберга лишены всякой логики. С какой стати Россия должна быть открытой и выдавать секретную информацию, когда речь идет о ее безопасности? Нет, предпочтительнее всего для НАТО было бы, чтобы российская армия пребывала в состоянии 1990-х годов, когда практически не велись военные разработки, сворачивались производства боевой техники, а солдаты и офицеры влачили, по сути, нищенское существование. 

Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: НАТО хочет точные координаты "Искандеров"? Мы на это не пойдем
Но времена изменились. И Россия безответными недружественные действия западных "партнеров" больше не оставляет: они сами сделали для этого все возможное. И даже больше того. Как заявляют в Госдуме, Москва не обязана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. А стало быть, и не будет этого делать. Собственно, нет для этого поводов. В отличие от США, Россия размещает вооружения на собственной территории и тем самым строго соблюдает нормы международного права. Или уже де-факто нет никаких норм?

Лучше вам не знать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Лучше вам не знать

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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