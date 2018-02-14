Сирийский мятеж еще не подавлен, но настроение у его кураторов уже подавленное. Вот и сознается директор Нацразведки США в том, что мятежники нужны им исключительно для вредительства. Не победа, а хотя бы участие. Олимпийский принцип по-американски.

Когда танцорам янки мешают. Нацразведка США признала провал в Сирии Your browser does not support HTML5 audio

Дэниел Коутс хоть и дослужился до директора Национальной разведки Соединенных Штатов, но в разведшколе, видимо, учился плохо. А может, прогулял, когда им объясняли, что в их профессии важно всегда сохранять хладнокровие и невозмутимость. Иначе – провал. А он почти так и сказал: провал. И едва не заплакал от обиды. Это еще хорошо, что при своих – на слушаниях в конгрессе. А если бы на допросе. Хотя кому он интересен? То, в чем он признался, для нас уже давно никакая не тайна. К тому же мы всегда знали, что американские спецслужбы не зря свой хлеб едят.

Вот и ведомство Коутса докапывалось-докапывалось до Башара Асада и все-таки докопалось до сути. Асад жил, Асад жив, Асад будет жить. Как говорится, не прошло и полгода. Семь лет. Может быть, сирийский мятеж еще не подавлен, но настроение у его кураторов уже откровенно подавленное. "Восстание оппозиции, которое длится с 2011 года, уже не в состоянии свергнуть Асада или ликвидировать растущее военное отставание от его войск", – расписался генерал в беспомощности. Максимум, сказал он, на что еще годны повстанцы, это поддерживать конфликт в течение года.

"И то, если мы им поможем". Так, правда, не сказал. Все-таки кое-чему его научили – некоторые вещи лучше не произносить публично. Тем паче если они и так известны. Тем не менее вроде бы как прозрение. Но в том-то и проблема, что это не про зрение, это про интеллект. А если с ним – беда, то и очевидное заставляет, как у нас говорят, "репу чесать". А там – вместо извилин прямая, как наводка, цель. Вот и сознается директор Нацразведки США в том, что мятежники нужны им исключительно для вредительства. Если не победа, то хотя бы участие. Олимпийский принцип по-американски. И на время игр в Пхенчхане в Сирии можно не делать паузу на перемирие.

Признав никчемность карманных боевиков, Коутс фактически обосновал боевую активность коалиции. Все приходится делать самим. Логично. Танцоры плохие, стало быть, и янки мешают. Но, ладно, если бы только им. А то – всему живому. Они раскрываются, как у извращенца в парке. С тем же смыслом. Показательной акцией, как минимум, получить одноразовое удовлетворение, а, если повезет, поднять боевой дух таких же отморозков. Поэтому так много шума из авиаудара по отряду сирийского ополчения. Неделя прошла, а они все нарадоваться не могут: показывают и смакуют.

Сразу сказали, что "положили" сотню. Потом – что "русских". Теперь – что триста. "Классическая дезинформация", – сообщили сегодня в МИД РФ. Но это мы знаем. А у них даже проверять не станут. Все тупо поверят, что США в Сирии никого не боятся. Они вот своим беспилотником накануне одиноко стоявший правительственный танк уничтожили. И тоже – помпа со всех ракурсов, словно именно этот танк и должен был стрелять по Белому дому. Но все-таки – это провал. И их летчики и моряки кое-что начинают понимать. Когда спасаются бегством.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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