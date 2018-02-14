Сирийский мятеж еще не подавлен, но настроение у его кураторов уже подавленное. Вот и сознается директор Нацразведки США в том, что мятежники нужны им исключительно для вредительства. Не победа, а хотя бы участие. Олимпийский принцип по-американски.
Когда танцорам янки мешают. Нацразведка США признала провал в Сирии
Дэниел Коутс хоть и дослужился до директора Национальной разведки Соединенных Штатов, но в разведшколе, видимо, учился плохо. А может, прогулял, когда им объясняли, что в их профессии важно всегда сохранять хладнокровие и невозмутимость. Иначе – провал. А он почти так и сказал: провал. И едва не заплакал от обиды. Это еще хорошо, что при своих – на слушаниях в конгрессе. А если бы на допросе. Хотя кому он интересен? То, в чем он признался, для нас уже давно никакая не тайна. К тому же мы всегда знали, что американские спецслужбы не зря свой хлеб едят.
Вот и ведомство Коутса докапывалось-докапывалось до Башара Асада и все-таки докопалось до сути. Асад жил, Асад жив, Асад будет жить. Как говорится, не прошло и полгода. Семь лет. Может быть, сирийский мятеж еще не подавлен, но настроение у его кураторов уже откровенно подавленное. "Восстание оппозиции, которое длится с 2011 года, уже не в состоянии свергнуть Асада или ликвидировать растущее военное отставание от его войск", – расписался генерал в беспомощности. Максимум, сказал он, на что еще годны повстанцы, это поддерживать конфликт в течение года.
"И то, если мы им поможем". Так, правда, не сказал. Все-таки кое-чему его научили – некоторые вещи лучше не произносить публично. Тем паче если они и так известны. Тем не менее вроде бы как прозрение. Но в том-то и проблема, что это не про зрение, это про интеллект. А если с ним – беда, то и очевидное заставляет, как у нас говорят, "репу чесать". А там – вместо извилин прямая, как наводка, цель. Вот и сознается директор Нацразведки США в том, что мятежники нужны им исключительно для вредительства. Если не победа, то хотя бы участие. Олимпийский принцип по-американски. И на время игр в Пхенчхане в Сирии можно не делать паузу на перемирие.
Признав никчемность карманных боевиков, Коутс фактически обосновал боевую активность коалиции. Все приходится делать самим. Логично. Танцоры плохие, стало быть, и янки мешают. Но, ладно, если бы только им. А то – всему живому. Они раскрываются, как у извращенца в парке. С тем же смыслом. Показательной акцией, как минимум, получить одноразовое удовлетворение, а, если повезет, поднять боевой дух таких же отморозков. Поэтому так много шума из авиаудара по отряду сирийского ополчения. Неделя прошла, а они все нарадоваться не могут: показывают и смакуют.
Сразу сказали, что "положили" сотню. Потом – что "русских". Теперь – что триста. "Классическая дезинформация", – сообщили сегодня в МИД РФ. Но это мы знаем. А у них даже проверять не станут. Все тупо поверят, что США в Сирии никого не боятся. Они вот своим беспилотником накануне одиноко стоявший правительственный танк уничтожили. И тоже – помпа со всех ракурсов, словно именно этот танк и должен был стрелять по Белому дому. Но все-таки – это провал. И их летчики и моряки кое-что начинают понимать. Когда спасаются бегством.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.