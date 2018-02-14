Говорят, что Ангела всегда забирает лучших. Вот только потом они куда-то исчезают. Ее, конечно, никто не обвиняет в том, что пьет кровь младенцев. Но все знают, что она упорно ищет того, кто способен ее заменить.
"Секрет ее молодости". Ангела Меркель ищет счастья в Шпане и в вине
Бывает и так. Еще на прошлой неделе они вместе радовались компромиссу. Но сегодня он объявляет о своей скоропостижной отставке с поста лидера СДПГ и, видимо, уходит в политическое небытие. А она, словно и не было его в ее жизни, собирается править дальше. Хотя, вероятно, и с некоторой поправкой на его обстоятельства. Ангела Меркель ведь понимает, что последние слова Мартина Шульца о том, что "личные амбиции не должны противоречить интересам партии", в ее партии хотели бы услышать и от нее. Но услышали только, что она еще четыре года планирует быть для всех немцев "матушкой". Зато для отборных из них – в прямом смысле.
Канцлерин собирается омолодить кабинет и отдать некоторые министерские портфели тем, кто ей в дети годится. Как сказала, "чтобы пришли не только те, кому за 60, но и молодые люди". Рассуждения о том, не собирается ли она сама уступить дорогу новому поколению, лидер христианских демократов решительно пресекает. И то верно – свежая кровь должна поступать постепенно и дозированно, а не бить сразу в голову. Иначе это уже – инсульт. И не важно, свежая ли эта кровь или умудренная 12-летней властью.
Строго говоря, женщины о таких вещах не распространяются. Даже если они и не скрывают свой возраст. Никто не должен знать "секрет ее молодости". Но Меркель – особый случай. Ей важно, чтобы все видели, как и за счет кого она способна меняться. Критики, правда, добивались от нее радикального апгрейда системы управления. Но для начала им следовало бы объяснить ей, что это значит. Как бы то ни было, юные лица, если, конечно, сравнивать их с первым лицом правительства, в нем все-таки замелькают.
Среди кандидатов – 37-летний госсекретарь Минфина Йенс Шпан. Открытый гомосексуалист – он известен нетипичной для консерваторов поддержкой однополых браков. Хотя, если учесть, что они тоже голосовали в бундестаге за их легализацию, то можно сказать, что пост министра по делам семьи и детства словно для него создан. Еще один претендент на высокую должность – это фигура приятная во всех отношениях. Годами, правда, уже не комсомолка, но ягодка опять и, как о ней говорят, красавица. Кроме того, вице-председатель ХДС Юлия Клекнер снискала себе славу авторитетного винодела – в девяностые получила титул "винной королевы Германии".
Для Меркель это на самом деле будет мировоззренческий перелом, если она – дочь пастора и любитель пива со стажем решит искать счастья в Шпане и в вине. Но один всегда подскажет неожиданный поворот, пусть всегда один и тот же. А вторая знает, где искать истину, и всегда успокоит рассказами об особой ценности старого напитка. Между прочим, обоих считают возможными преемниками "мутти". Как считает она – неизвестно, но, вероятно, потому и решила взять их к себе в кабинет, чтобы были под присмотром и планов на стороне не строили.
Вообще, здесь говорят, что Ангела всегда забирает лучших. Вот только потом они куда-то исчезают. Немцы грустно шутят, что уже могут пугать Меркель своих непослушных детей. Мол, будешь плохо себя вести, тебя канцлерин заберет. Ее, конечно, никто не обвиняет в том, что пьет кровь младенцев. Но все знают, что она упорно ищет того, кто способен ее заменить. Причем ищет, как царь Ирод. Вот и новую коалицию с СДПГ назвали, как и его, "Великой". А раньше им хватало эпитета "Большая".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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