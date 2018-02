Американцы разведали: на Украине будет неспокойно

Вашингтон предупреждает Киев о возможных досрочных выборах из-за недовольства населения реформами. То ли предупреждает, то ли планирует – непонятно.

На Украине грядут досрочные выборы, делится соображениями американская разведка. Как следует из доклада по мировым угрозам (Worldwide Threat Assessment

of the US Intelligence Community), представленного в сенате директором Национальной разведки Дэном Коутсом, поводов для этого масса: низкий уровень жизни, коррупция, политические противостояния. В конце концов, население недовольно тем, что реформы идут слишком медленно. Надо понимать, "коммуналка" не так быстро дорожает, как могла бы.

Хотя сам Петр Порошенко не раз говорил, что в случае досрочных выборов реформы пойдут еще медленнее, то есть, видимо, просто остановятся. Но и остальных озвученных факторов достаточно. К тому же, как отмечается в докладе, оппозиция попытается воспользоваться недовольством и ослабить позиции президента Украины.

Не знаю, что на самом деле хотел сказать автор, но выглядит доклад как план действий. Пункт первый: недовольство населения. Есть. Пункт второй: оппозиция пользуется недовольством, чтобы ослабить нынешнюю власть. Сценарий готов, Виктория Нуланд или ее преемники пакуют булки с печеньками и отправляются в центр Киева поддерживать борцов с несправедливым режимом за светлое европейское будущее.

А что, разве в прошлый раз было не так? Ведь если что-то работает и дает желаемые результаты, зачем менять схему?

Впрочем, авторы плана буквально кричат: "нет, это не мы, мы ни при чем". Видимо, чтобы отвести от себя любые подозрения, в главе доклада, посвященной Украине (а это всего полстранички), слово "Россия" встречается пять раз, и еще раз – Москва. Одно предложение для убедительности даже выделили курсивом: Россия может поддерживать беспорядки в Киеве.

Я так и вижу, как в этом месте Нуланд, которая буквально вскормила прошлый Майдан, должна была выронить от удивления те самые булки – столько затратила трудов, но никто не оценил. А Москва даже не пыталась ничего делать – и пожалуйста, вся слава досталась ей.

Непонятно, откуда на Западе взялось это убеждение, что России выгодно устраивать бедлам в соседней стране и всех остальных тоже – никаких выгод от этого мы не получили, только одни расстройства. Так что других причин, кроме перевода стрелок, в этих обвинениях, наверное, и не найти. К тому же Москва фигурирует и в описании ситуации в других странах. Россия настолько влиятельна, что доклад о происходящем в мире без ее упоминания просто не обходится. Спасибо хоть, что в мьянманском кризисе не обвинили.

Новую власть на Украине должны выбирать через год. А пока можно запастись попкорном и посмотреть, реализуются ли прогнозы или планы американской разведки.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.