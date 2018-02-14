Американцы разведали: на Украине будет неспокойно

На Украине грядут досрочные выборы, делится соображениями американская разведка. Как следует из доклада по мировым угрозам (Worldwide Threat Assessment
of the US Intelligence Community), представленного в сенате директором Национальной разведки Дэном Коутсом, поводов для этого масса: низкий уровень жизни, коррупция, политические противостояния. В конце концов, население недовольно тем, что реформы идут слишком медленно. Надо понимать, "коммуналка" не так быстро дорожает, как могла бы.
Не знаю, что на самом деле хотел сказать автор, но выглядит доклад как план действий. Пункт первый: недовольство населения. Есть. Пункт второй: оппозиция пользуется недовольством, чтобы ослабить нынешнюю власть. Сценарий готов, Виктория Нуланд или ее преемники пакуют булки с печеньками и отправляются в центр Киева поддерживать борцов с несправедливым режимом за светлое европейское будущее.
А что, разве в прошлый раз было не так? Ведь если что-то работает и дает желаемые результаты, зачем менять схему?
Впрочем, авторы плана буквально кричат: "нет, это не мы, мы ни при чем". Видимо, чтобы отвести от себя любые подозрения, в главе доклада, посвященной Украине (а это всего полстранички), слово "Россия" встречается пять раз, и еще раз – Москва. Одно предложение для убедительности даже выделили курсивом: Россия может поддерживать беспорядки в Киеве.
Я так и вижу, как в этом месте Нуланд, которая буквально вскормила прошлый Майдан, должна была выронить от удивления те самые булки – столько затратила трудов, но никто не оценил. А Москва даже не пыталась ничего делать – и пожалуйста, вся слава досталась ей.
Новую власть на Украине должны выбирать через год. А пока можно запастись попкорном и посмотреть, реализуются ли прогнозы или планы американской разведки.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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