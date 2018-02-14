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Американцы разведали: на Украине будет неспокойно

13:4114.02.2018
(обновлено: 14:08 14.02.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖитель Киева на избирательном участке во время второго тура выборов в органы местного самоуправления в КиевеЖитель Киева на избирательном участке во время второго тура выборов в органы местного самоуправления в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Вашингтон предупреждает Киев о возможных досрочных выборах из-за недовольства населения реформами. То ли предупреждает, то ли планирует – непонятно.

На Украине грядут досрочные выборы, делится соображениями американская разведка. Как следует из доклада по мировым угрозам (Worldwide Threat Assessment

of the US Intelligence Community), представленного в сенате директором Национальной разведки  Дэном Коутсом, поводов для этого масса: низкий уровень жизни, коррупция, политические противостояния. В конце концов, население недовольно тем, что реформы идут слишком медленно. Надо понимать, "коммуналка" не так быстро дорожает, как могла бы.

Женщины на избирательном участке в Мариуполе
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
Киевский политолог: США показали Порошенко "альтернативный сценарий"
Хотя сам Петр Порошенко не раз говорил, что в случае досрочных выборов реформы пойдут еще медленнее, то есть, видимо, просто остановятся. Но и остальных озвученных факторов достаточно. К тому же, как отмечается в докладе, оппозиция попытается воспользоваться недовольством и ослабить позиции президента Украины.

Не знаю, что на самом деле хотел сказать автор, но выглядит доклад как план  действий. Пункт первый: недовольство населения. Есть. Пункт второй: оппозиция пользуется недовольством, чтобы ослабить нынешнюю власть. Сценарий готов, Виктория Нуланд или ее преемники пакуют булки с  печеньками и отправляются в центр Киева поддерживать борцов с несправедливым режимом за светлое европейское будущее. 

А что, разве в прошлый раз было не так? Ведь если что-то работает и дает желаемые результаты, зачем менять схему?

Впрочем, авторы плана буквально кричат: "нет, это не мы, мы ни при чем". Видимо, чтобы отвести от себя любые подозрения, в главе доклада, посвященной Украине (а это всего полстранички), слово "Россия" встречается пять раз, и еще раз – Москва. Одно предложение для убедительности даже выделили курсивом: Россия может поддерживать беспорядки в Киеве. 

Я так и вижу, как в этом месте Нуланд, которая буквально вскормила прошлый Майдан, должна была выронить от удивления те самые булки – столько затратила трудов, но никто не оценил. А Москва даже не пыталась ничего делать – и пожалуйста, вся слава досталась ей.

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Мнение: у Порошенко есть только одна возможность удержаться у власти
Непонятно, откуда на Западе взялось это убеждение, что России выгодно устраивать бедлам в соседней стране и всех остальных тоже – никаких выгод от этого мы не получили, только одни расстройства. Так что других причин, кроме перевода стрелок, в этих обвинениях, наверное, и не найти. К тому же Москва фигурирует и в описании ситуации в других странах. Россия настолько влиятельна, что доклад о происходящем в мире без ее упоминания просто не обходится. Спасибо хоть, что в мьянманском кризисе не обвинили.

Новую власть на Украине должны выбирать через год. А пока можно запастись попкорном и посмотреть, реализуются ли прогнозы или планы американской разведки.

Кажется, вам пора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Кажется, вам пора

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Терентьев
Петр Порошенко прямо сказал: "Если Вы меня попытаетесь свергнуть через выборы, то в Украине будет еще хуже". В общем, предупредил по хорошему. России от этих вариантов не будет в любых случаях ничего хорошего. Но американцы считают, что даже плохим для себя, Россия воспользуется с удовольствием. Выходит, мы тащимся от дыма майданных костров? И что есть хорошего в этом дыме? От него ВВП не увеличивается ни в Украине, ни в России.
14:01
14.02.2018
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