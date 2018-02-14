"Небесная сотня": развенчание мифа

Более ста погибших на "евромайдане" – жертвы хладнокровной провокации. Те, кто причастен к этому преступлению, сегодня занимают в киевской иерархии власти очень солидное положение. Грузинский снайпер называет имена.

К гибели так называемой "небесной сотни" в Киеве в 2014 году тогдашние украинские силовики отношения не имеют. К этому выводу, ставящему обстоятельства тех чудовищных февральских дней с головы на ноги, подталкивают показания грузинского снайпера Александра Ревазишвили. Он приехал в Киев по поддельным документам и находился в гуще событий. Но самое главное – этот человек назвал имена политиков, которые и сегодня занимают в киевской иерархии власти очень солидное положение. Эти люди, как заявляет Ревазишвили, руководили расстрелом участников протеста и милиционеров, а также лично принимали участие в расстреле. Речь идет, в частности, о Сергее Пашинском, нынешнем председателе комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Владимире Парасюке, известном чередой скандалов и националистическими высказываниями депутате украинского парламента.

В показаниях Ревазишвили, которые он дал своему адвокату и готов повторить в суде, указывается даже тип оружия, из которого нынешние успешные политики и борцы за европейское будущее Украины вели огонь на поражение. В Интернете, кстати, можно найти видеоролик, в котором демонстрируется оружие в автомобиле направлявшегося в 2014 году на "евромайдан" Пашинского. Что поделать: в современном информационном мире шила в мешке не утаишь. Ревазишвили был не единственным иностранным снайпером. Имелись и "коллеги по цеху". И они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от упомянутого Сергея Пашинского. На Украину снайперов-иностранцев для помощи протестующим пригласил один из советников Михаила Саакашвили, тогда еще президента Грузии. Им пообещали хорошо оплатить работу: на это был выделен специальный бюджет.

Новые обстоятельства и показания в корне разрушают официальную киевскую версию тех трагических событий. Становится понятно, что более ста погибших на Майдане активистов, которых затем назвали "небесной сотней", а также убитые силовики – жертвы чудовищной, хладнокровной провокации. Затем, как все хорошо знают, она легла в основу пропагандистского мифа о кровожадности и преступном характере украинской власти, которая была якобы достойна только того, чтобы ее свергнуть. Вину за жертвы Майдана, позднее, разумеется, возложили на Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое новое начальство затем упразднило. А его бывшие сотрудники подверглись преследованию.

Полную версию и видеозапись интервью с грузинскими снайперами можно посмотреть на сайте РИА Новости.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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