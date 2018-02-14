"Небесная сотня": развенчание мифа

К гибели так называемой "небесной сотни" в Киеве в 2014 году тогдашние украинские силовики отношения не имеют. К этому выводу, ставящему обстоятельства тех чудовищных февральских дней с головы на ноги, подталкивают показания грузинского снайпера Александра Ревазишвили. Он приехал в Киев по поддельным документам и находился в гуще событий. Но самое главное – этот человек назвал имена политиков, которые и сегодня занимают в киевской иерархии власти очень солидное положение. Эти люди, как заявляет Ревазишвили, руководили расстрелом участников протеста и милиционеров, а также лично принимали участие в расстреле. Речь идет, в частности, о Сергее Пашинском, нынешнем председателе комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Владимире Парасюке, известном чередой скандалов и националистическими высказываниями депутате украинского парламента.
Новые обстоятельства и показания в корне разрушают официальную киевскую версию тех трагических событий. Становится понятно, что более ста погибших на Майдане активистов, которых затем назвали "небесной сотней", а также убитые силовики – жертвы чудовищной, хладнокровной провокации. Затем, как все хорошо знают, она легла в основу пропагандистского мифа о кровожадности и преступном характере украинской власти, которая была якобы достойна только того, чтобы ее свергнуть. Вину за жертвы Майдана, позднее, разумеется, возложили на Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое новое начальство затем упразднило. А его бывшие сотрудники подверглись преследованию.
Полную версию и видеозапись интервью с грузинскими снайперами можно посмотреть на сайте РИА Новости.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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