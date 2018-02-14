РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

К Дню всех влюбленных. "Ради любви даже Наполеона проспишь..."

07:0014.02.2018
1471
© РИА Новости / Геннадий ШишкинДень Святого Валентина во ВладивостокеДень Святого Валентина во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
"Сто дней" Наполеона начались вовсе не с его решения вернуться на престол. А с любви британского полковника и итальянской графини. А во всем, конечно, виноват святой Валентин.

В этот день, …лет назад

Четырнадцатое февраля – День всех влюбленных. Считается, что праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.

В средневековье сложилась легенда, что в III веке Валентин Римский тайно венчал влюбленных. Якобы римский император Клавдий II запретил тогда мужчинам жениться, дабы они не отвлекались от своего главного дела – войны. А святой Валентин помогал влюбленным и по ночам, тайком ото всех, венчал их. Об том узнали власти. Валентин был арестован, посажен в темницу и вскоре приговорен к смертной казни. В заключении он познакомился с дочерью надзирателя – Юлией, и влюбился в нее. И накануне казни священник написал ей признание в любви, которое подписал "Твой Валентин". К сожалению, Юлия прочитала первую в мире "валентинку" уже после его казни… Это произошло 14 февраля 269 года.

© Фото : фото Caters news
Реконструкция внешности святого Валентина
А до каких трагедий может довести любовь, известно всем.  Приведу лишь один случай.

14 февраля 1815 года английский полковник Кэмпбелл отправился в Ливорно к своей возлюбленной – итальянской графине Мимачи. Казалось бы, что тут такого? Но дело в том, что сэр Нил Кэмпбелл был тем человеком, который должен был следить за свергнутым Наполеоном Бонапартом, находившимся на острове Эльба, и докладывать британским властям о каждом шаге корсиканца.

Итак, Кэмпбелл садится на фрегат и отплывает в туманную даль от острова Эльба. Для него-то даль была вовсе не туманна – туманны глаза графини. Но для Наполеона такой шаг британца – загадка. Тюремщик, ничего не сказав, бросил свой пост!

Но Бонапарт, как известно, был человеком действия. Он стал разрабатывать дерзкий план по возвращению к власти. Тем паче, что народ Франции его ждал. Им быстро опротивели Бурбоны, которые "ничему не научились и ничего не забыли".

Кстати, эти крылатые слова, вопреки расхожему мнению, не имеют никакого отношения к реставрации 1814 года. Их написал в 1796 году французский адмирал де Пан. И он имел в виду вовсе не Бурбонов, а роялистов, которые после падения якобинцев считали, что монархия скоро будет восстановлена во Франции. Этот афоризм адмирала стал известен лишь в середине XIX века. Но он весьма точно характеризует политику Людовика XVIII…

© РИА Новости / Виталий Карпов
Перейти в фотобанк
Картина "Наполеон на острове Cв. Елены"
Итак, 26 февраля 1815 года Наполеон вместе со своим окружением отплыл с Эльбы. Начинались знаменитые Сто дней! Впереди, в дымке неизвестности, маячили Ватерлоо и остров Святой Елены. А пока – вперед, на Париж!  1 марта он уже высадился на Лазурном берегу. Местные жители радостно приветствовали императора. Но было непонятно, как Наполеона примут его бывшие генералы, маршалы и солдаты. Ведь все они присягнули Бурбонам. И вот такая встреча вскоре состоялось на подходе к Греноблю. Против Наполеона были высланы войска, которые преградили дорогу в город. Тогда он приказал своим солдатам не прекращать движение, но взять ружье под левую руку и повернуть дулом в землю. Сам он шел впереди в своем знаменитом сером сюртуке и треугольной шляпе. Подойдя вплотную к королевским солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, среди мертвой тишины Наполеон громко сказал: "Солдаты пятого полка! Вы меня узнаете?" – "Да, да, да!" – кричали из рядов. Наполеон расстегнул сюртук и обнажил грудь. "Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!" Солдаты окружили его тесной толпой, целовали его руки и плакали от восторга. С трудом их удалось успокоить, построить в ряды и повести на Гренобль…

Но надзиратель Кэмпбелл пропустил все эти исторические события.  Впрочем, он еще успел отчасти реабилитировался в сражении при Ватерлоо, получил чин генерала. Но потом его отправили подальше от графини Мимачи, с которой он так легко забывал о воинском долге. В Сьерра-Леоне, губернатором. Там Кэмпбелл вскоре умер. Одни говорят, что от лихорадки, другие – что от тоски по глазам прекрасной графини Мимачи. Тут даже не знаешь, что и выбрать…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

Комментировать
Акценты
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
"Четырнадцатое февраля – День всех влюбленных."- не наш это праздник...не русский...
07:43
14.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена