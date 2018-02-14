К Дню всех влюбленных. "Ради любви даже Наполеона проспишь..."

"Сто дней" Наполеона начались вовсе не с его решения вернуться на престол. А с любви британского полковника и итальянской графини. А во всем, конечно, виноват святой Валентин.

В этот день, …лет назад

Четырнадцатое февраля – День всех влюбленных. Считается, что праздник назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.

В средневековье сложилась легенда, что в III веке Валентин Римский тайно венчал влюбленных. Якобы римский император Клавдий II запретил тогда мужчинам жениться, дабы они не отвлекались от своего главного дела – войны. А святой Валентин помогал влюбленным и по ночам, тайком ото всех, венчал их. Об том узнали власти. Валентин был арестован, посажен в темницу и вскоре приговорен к смертной казни. В заключении он познакомился с дочерью надзирателя – Юлией, и влюбился в нее. И накануне казни священник написал ей признание в любви, которое подписал "Твой Валентин". К сожалению, Юлия прочитала первую в мире "валентинку" уже после его казни… Это произошло 14 февраля 269 года.

© Фото : фото Caters news Реконструкция внешности святого Валентина

А до каких трагедий может довести любовь, известно всем. Приведу лишь один случай.

14 февраля 1815 года английский полковник Кэмпбелл отправился в Ливорно к своей возлюбленной – итальянской графине Мимачи. Казалось бы, что тут такого? Но дело в том, что сэр Нил Кэмпбелл был тем человеком, который должен был следить за свергнутым Наполеоном Бонапартом, находившимся на острове Эльба, и докладывать британским властям о каждом шаге корсиканца.

Итак, Кэмпбелл садится на фрегат и отплывает в туманную даль от острова Эльба. Для него-то даль была вовсе не туманна – туманны глаза графини. Но для Наполеона такой шаг британца – загадка. Тюремщик, ничего не сказав, бросил свой пост!

Но Бонапарт, как известно, был человеком действия. Он стал разрабатывать дерзкий план по возвращению к власти. Тем паче, что народ Франции его ждал. Им быстро опротивели Бурбоны, которые "ничему не научились и ничего не забыли".

Кстати, эти крылатые слова, вопреки расхожему мнению, не имеют никакого отношения к реставрации 1814 года. Их написал в 1796 году французский адмирал де Пан. И он имел в виду вовсе не Бурбонов, а роялистов, которые после падения якобинцев считали, что монархия скоро будет восстановлена во Франции. Этот афоризм адмирала стал известен лишь в середине XIX века. Но он весьма точно характеризует политику Людовика XVIII…

Итак, 26 февраля 1815 года Наполеон вместе со своим окружением отплыл с Эльбы. Начинались знаменитые Сто дней! Впереди, в дымке неизвестности, маячили Ватерлоо и остров Святой Елены. А пока – вперед, на Париж! 1 марта он уже высадился на Лазурном берегу. Местные жители радостно приветствовали императора. Но было непонятно, как Наполеона примут его бывшие генералы, маршалы и солдаты. Ведь все они присягнули Бурбонам. И вот такая встреча вскоре состоялось на подходе к Греноблю. Против Наполеона были высланы войска, которые преградили дорогу в город. Тогда он приказал своим солдатам не прекращать движение, но взять ружье под левую руку и повернуть дулом в землю. Сам он шел впереди в своем знаменитом сером сюртуке и треугольной шляпе. Подойдя вплотную к королевским солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, среди мертвой тишины Наполеон громко сказал: "Солдаты пятого полка! Вы меня узнаете?" – "Да, да, да!" – кричали из рядов. Наполеон расстегнул сюртук и обнажил грудь. "Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!" Солдаты окружили его тесной толпой, целовали его руки и плакали от восторга. С трудом их удалось успокоить, построить в ряды и повести на Гренобль…

Но надзиратель Кэмпбелл пропустил все эти исторические события. Впрочем, он еще успел отчасти реабилитировался в сражении при Ватерлоо, получил чин генерала. Но потом его отправили подальше от графини Мимачи, с которой он так легко забывал о воинском долге. В Сьерра-Леоне, губернатором. Там Кэмпбелл вскоре умер. Одни говорят, что от лихорадки, другие – что от тоски по глазам прекрасной графини Мимачи. Тут даже не знаешь, что и выбрать…

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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