Не любо – не слушай, а врать не мешай: политинформация от Порошенко

"Недостаточно информированными" назвал Петр Порошенко тех европейцев, которые считают возможной отмену санкций против России. В интервью немецкой газете Bild он держался как человек, глубоко владеющий ситуацией. Притом любой. Потому что когда не знаешь, что происходит и о чем говорить, – говори о России и вреде ее существования для всего мира.
Но что же такого знает придуманный Порошенко "мир" и какой такой у него есть коллективный "сигнал"? Кто не помнит, слушайте президента незалежной – по ходу, самого информированного политика планеты.
Он убедителен, как цветок на июльской лужайке! Например, объясняя необходимость продления антироссийских санкций, говорит об Украине: "Все же очень просто: мы не являемся частью российской империи, мы суверенная страна". Боюсь, что Петр Алексеевич и не догадывается, насколько именно все просто. Потому что никакой Российской империи давно нет, ее большевики уж сто лет как отменили. К тому же трудно представить президента действительно суверенной страны, который при каждом слове о суверенитете будет добавлять название государства, которого не существует и от которого его страна не зависит. Это как если бы президент США при всяком удобном случае подчеркивал суверенитет своей страны перед Британской империей!..
Да какая разница, ходил или лежал! Есть лихая мысль – Россия, как сказал Порошенко, "в любой момент может попытаться заострить ситуацию" на Украине, – вот и дави на нее. Будет вам еще сам украинский президент мараться об какие-то доказательства!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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