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Не любо – не слушай, а врать не мешай: политинформация от Порошенко

17:4413.02.2018
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Президент незалежной на страницах Bild выступил в роли политического просветителя "всего мира". Красной нитью его мудрости было все то же: "Бойтесь России".

"Недостаточно информированными" назвал Петр Порошенко тех европейцев, которые считают возможной отмену санкций против России. В интервью немецкой газете Bild он держался как человек, глубоко владеющий ситуацией.  Притом любой. Потому что когда не знаешь, что происходит и о чем говорить, – говори о России и вреде ее существования для всего мира.

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Мнение: у Порошенко есть только одна возможность удержаться у власти
Фигуры речи с оборотом "весь мир" Порошенко выучил особенно тщательно. Подбирая слова о России – пострашнее и позлее, он веско добавлял: "как знает весь мир", "для всего мира важно", "весь мир должен послать сигнал" и так далее. Прямо вижу, как в этот момент "весь мир" уважительно притих.

Но что же такого знает придуманный Порошенко "мир" и какой такой у него есть коллективный "сигнал"? Кто не помнит, слушайте президента незалежной – по ходу, самого информированного политика планеты.

Он убедителен, как цветок на июльской лужайке! Например, объясняя необходимость продления антироссийских санкций, говорит об Украине: "Все же очень просто: мы не являемся частью российской империи, мы суверенная страна". Боюсь, что Петр Алексеевич и не догадывается, насколько именно все просто. Потому что никакой Российской империи давно нет, ее большевики уж сто лет как отменили. К тому же трудно представить президента действительно суверенной страны, который при каждом слове о суверенитете будет добавлять название государства, которого не существует и от которого его страна не зависит. Это как если бы президент США при всяком удобном случае подчеркивал суверенитет своей страны перед Британской империей!..

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Мнение: призыв Порошенко к ЕС повторить "кремлевский список" – фанфаронство
Но еще проще для Петра Порошенко доказать присутствие регулярной российской армии на востоке Украины. Достаточно лишь небрежно сослаться на приватный разговор с Ангелой Меркель (типа ей-то я не мог говорить неправду!). Цитируем: "Я рассказывал канцлеру Меркель, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть у бундесвера: 600". История умалчивает, что ответила на это госпожа Меркель. Могла бы и обидеться за бундесвер. Однако всякая настоящая женщина на ее месте наверняка бы полюбопытствовала у такого смелого, такого уверенного в себе джентльмена: "Неужели ты сам ходил, считал, лежал в окопе и слушал, как по полю танки грохотали, все шестьсот"?..

Да какая разница, ходил или лежал! Есть лихая мысль – Россия, как сказал Порошенко, "в любой момент может попытаться заострить ситуацию" на Украине, – вот и дави на нее. Будет вам еще сам украинский президент мараться об какие-то доказательства!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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