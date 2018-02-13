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Горе от Зума. Президенту ЮАР дали 48 часов на добровольную отставку

17:2113.02.2018
(обновлено: 18:13 13.02.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уж сколько раз Джейкоба Зуму пытались подвести под импичмент – и ничего. Но в том-то и дело, что таких попыток уже было девять.

Горе от Зума. Президенту ЮАР дали 48 часов на добровольную отставку
Неизвестно, верит ли Джейкоб Зума в магию чисел, но "девятка" – это его.

Он стал вице-президентом в 1999 году. Возглавил правящий Африканский национальный конгресс 18 декабря 2007. В сумме составляющих – девять и девять. 9 мая 2009 прошел свою первую инаугурацию. Его второй срок должен был бы закончиться в 2019. Но до этой "девятки" ему, видимо, уже не дотянуть. Теперь в его жизни имеет значение совсем другая цифра: 48. Часов. Столько дали ему его соратники на сборы и добровольную отставку. В ином случае – импичмент и, уже без вариантов, уголовное дело. 

Жители Хараре празднуют отставку президента Зимбабве Роберта Мугабе. 21 ноября 2017
© REUTERS / Mike Hutchings
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Конституционный суд, кстати, отдал парламенту распоряжение низложить президента еще в конце прошлого года. Однако в АНК рассчитывали все же обойтись без крайних мер. Ждали от Зумы собственного желания. Не дождались. Вице-президент и новый лидер правящей партии Сирил Рамафоса сегодня приехал в резиденцию главы государства, чтобы лично сообщить ему пренеприятнейшее известие: его дни сочтены. Первый – второй. Расчет закончен. А что тянуть, если они уже все за него решили. 

Впервые Зуму попытались отстранить от власти через год после его прихода к ней. Многоженство, как дань зулусским традициям, ему простили, а вот внебрачного ребенка не смогли. Объявили, что "портит имидж президента". Нацконгресс тогда просто отмахнулся от оппозиционной назойливости. Затем еще раз. Только уже по другому поводу. И еще. Когда лидера ЮАР уже стали обвинять в конфликте интересов, это было сложнее, но все равно выкручивались. И вот, наконец, против хищений в особо государственных размерах и злоупотреблений взбунтовались свои. 

Хотя из коррупционных скандалов он не выходит с 2014 года. И сейчас, быть может, не вышел бы. Однако, почуяв разброд и шатания в партийных рядах, вознамерился он потихоньку от "стариков" из Политбюро подстраховаться и передать власть одной из своих жен, выдвинув ее своим преемником на следующих президентских выборах. А этого ему уже никак простить не могли. Тем паче, имея такой прекрасный пример по соседству. События-то развиваются по тому же сценарию, что и в Зимбабве. То ли история с Мугабе Зуму так ничему и не научила. То ли он решил, что в 75 он еще слишком молод для всего этого…

Президент Зимбабве Роберт Мугабе
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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На самом деле, разница между ними лишь в том, что того терпели больше тридцати лет, а этому не дают даже второй срок досидеть. Все остальное – будто под копирку. Вице-президент во главе фронды и супруга президента как раздражитель. Ее, правда, называют бывшей. Но у него жены – пушки заряжены. Все восемь. Как разведчики – бывшими не бывают. А Нкосазана уже успела поработать главой МИД и МВД. Она и на пост лидера АНК претендовала. Но безуспешно. Сирил опередил. И теперь именно его, Рамафосу, называют главным претендентом на южноафриканский престол. 

Кажется, что торопятся. Уж сколько раз Джейкоба Зуму пытались подвести под импичмент – и ничего. Но в том-то и дело, что таких попыток уже было девять. А десятой жизни даже у кошки нет. Это как дважды два. Точнее, трижды три.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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