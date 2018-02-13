Горе от Зума. Президенту ЮАР дали 48 часов на добровольную отставку

Он стал вице-президентом в 1999 году. Возглавил правящий Африканский национальный конгресс 18 декабря 2007. В сумме составляющих – девять и девять. 9 мая 2009 прошел свою первую инаугурацию. Его второй срок должен был бы закончиться в 2019. Но до этой "девятки" ему, видимо, уже не дотянуть. Теперь в его жизни имеет значение совсем другая цифра: 48. Часов. Столько дали ему его соратники на сборы и добровольную отставку. В ином случае – импичмент и, уже без вариантов, уголовное дело.
Впервые Зуму попытались отстранить от власти через год после его прихода к ней. Многоженство, как дань зулусским традициям, ему простили, а вот внебрачного ребенка не смогли. Объявили, что "портит имидж президента". Нацконгресс тогда просто отмахнулся от оппозиционной назойливости. Затем еще раз. Только уже по другому поводу. И еще. Когда лидера ЮАР уже стали обвинять в конфликте интересов, это было сложнее, но все равно выкручивались. И вот, наконец, против хищений в особо государственных размерах и злоупотреблений взбунтовались свои.
Хотя из коррупционных скандалов он не выходит с 2014 года. И сейчас, быть может, не вышел бы. Однако, почуяв разброд и шатания в партийных рядах, вознамерился он потихоньку от "стариков" из Политбюро подстраховаться и передать власть одной из своих жен, выдвинув ее своим преемником на следующих президентских выборах. А этого ему уже никак простить не могли. Тем паче, имея такой прекрасный пример по соседству. События-то развиваются по тому же сценарию, что и в Зимбабве. То ли история с Мугабе Зуму так ничему и не научила. То ли он решил, что в 75 он еще слишком молод для всего этого…
Кажется, что торопятся. Уж сколько раз Джейкоба Зуму пытались подвести под импичмент – и ничего. Но в том-то и дело, что таких попыток уже было девять. А десятой жизни даже у кошки нет. Это как дважды два. Точнее, трижды три.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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