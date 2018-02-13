"Ну и что, что вранье?" Новый тренд европейской политики

Глава МИД Нидерландов солгал про встречу с Владимиром Путиным. Ну и ничего страшного, сказали в Амстердаме, когда ложь вскрылась.

Политика – дело грязное, это всем давно известно. Но в последнее время на Западе, кажется, ставят эксперименты и ищут пределы: насколько ее еще можно загрязнить, прежде чем это и вовсе перестанет называться политикой.

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра сначала непринужденно солгал, сказав, что ездил на дачу к Владимиру Путину. А несколько лет спустя так же, как ни в чем не бывало, сознался в этой лжи.

И ничего не произошло: ни извинений, ни разбирательства, ни отставки, – как будто так и должно было быть.

Мотивы нидерландского политика представляются весьма туманными. Возможно, он просто руководствовался соображением "антиреклама – это тоже реклама". Или просто захотел приобщиться к чужой популярности – ведь ни о ком в Европе и США в последнее время не говорят столько, сколько о российском президенте.

Несколько лет он грелся в лучах путинской славы, рассказывая, как якобы ездил к российскому президенту на дачу и (вот этими самыми ушами!) слышал, как тот говорил о своих притязаниях на другие страны.

Но бесконечно эксплуатировать старую историю невозможно, вот и пришлось Халбе Зейлстре поднять ту же самую тему, которую он уже успел заездить, но уже под другим углом. Оказалось, что ни на какую дачу он не ездил и слов президента о том, что Белоруссия, Украина, Прибалтика и Казахстан – это части "великой России", не слышал. Но их якобы слышал кто-то другой, какой-то великолепный агент, который, в отличие от министра, на дачу пробраться, видимо, смог.

Ну и все правильно, ничего страшного, сказал на это премьер-министр Марк Рютте. В смысле, правильно, что не выдал агента.

Не все, правда, с такой постановкой вопроса согласились. Депутаты нижней палаты парламента потребовали от Халбе Зейлстры разъяснений. "Дебаты с министром иностранных дел о его лжи необходимы", – написал в Twitter член Партии свободы Раймонд де Руон.

Теперь главе внешнеполитического ведомства придется держать ответ перед парламентариями. Интересно, будет ли он на этот раз говорить правду?..

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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