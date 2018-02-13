Польский конец украинской эпопеи Мишико – политическим пинком на самолет

"Супруг гражданки Евросоюза" – видимо, таков теперь официальный статус Михаила Саакашвили. Он прибыл в Польшу, пройдя болезненную процедуру реадмиссии. Попросту говоря, его выдворили из Украины туда, откуда он так шумно зашел пешком полгода назад.

Именно голландским паспортом супруги экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области польские власти объяснили свое согласие принять "летуна" с чартерного рейса Киев – Варшава. Саакашвили не собирался лететь в польскую столицу. Ему и в украинской было сытно. Как раз в киевском ресторане его и взяли 12 февраля. Если быть точным, то дело было так, по словам депутата Верховной рады Юрия Деревянко: "Его похитили неизвестные с ресторана "Сулугуни"". Не очень понятно, что значит "с ресторана": уж не забрался ли Мишико опять на крышу?..

Не сразу было понятно и то, кому принадлежат лавры успеха в операции по задержанию Саакашвили. "Это не мы", – сказали хором в СБУ, Генпрокуратуре и миграционной службе Украины. Но скоро выяснилось, что "это" дело рук спецназа пограничников. Что ж, молодцы, погранцы! Отомстили за себя наглецу, который голыми руками прорвал государственную границу как раз тогда, когда они ее изо всех сил стерегли.

Разумеется, пограничники и теперь не тронулись бы с места, если некто не дал бы им отмашку: можно, нужно, пора. Есть в их действиях все признаки "кое-чьей" политической воли. Полгода эта воля копилась, пока "перебежчик" кантовался в незалежной – ходил орлом, смотрел соколом, грозил импичментом, – но теперь все. Мосты сожжены. Президент Порошенко может вздохнуть уже не так беспокойно, как обычно, а чуточку легче.

Однако все ли уверены в том, что Саакашвили не вернется? От него один раз на Украине уже открещивались, а он взял и нарисовался. И даже в мове поднаторел, и все клялся, что не грузин он, а украинец. Интересно, что он скажет, если услышит в Варшаве на чистом грузинском: "Где ты был? Мы так тебя искали!". Ведь требовала же Грузия от Украины экстрадиции Саакашвили – может и Польшу попросить…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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