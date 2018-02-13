Польский конец украинской эпопеи Мишико – политическим пинком на самолет

Именно голландским паспортом супруги экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области польские власти объяснили свое согласие принять "летуна" с чартерного рейса Киев – Варшава. Саакашвили не собирался лететь в польскую столицу. Ему и в украинской было сытно. Как раз в киевском ресторане его и взяли 12 февраля. Если быть точным, то дело было так, по словам депутата Верховной рады Юрия Деревянко: "Его похитили неизвестные с ресторана "Сулугуни"". Не очень понятно, что значит "с ресторана": уж не забрался ли Мишико опять на крышу?..
Разумеется, пограничники и теперь не тронулись бы с места, если некто не дал бы им отмашку: можно, нужно, пора. Есть в их действиях все признаки "кое-чьей" политической воли. Полгода эта воля копилась, пока "перебежчик" кантовался в незалежной – ходил орлом, смотрел соколом, грозил импичментом, – но теперь все. Мосты сожжены. Президент Порошенко может вздохнуть уже не так беспокойно, как обычно, а чуточку легче.
Однако все ли уверены в том, что Саакашвили не вернется? От него один раз на Украине уже открещивались, а он взял и нарисовался. И даже в мове поднаторел, и все клялся, что не грузин он, а украинец. Интересно, что он скажет, если услышит в Варшаве на чистом грузинском: "Где ты был? Мы так тебя искали!". Ведь требовала же Грузия от Украины экстрадиции Саакашвили – может и Польшу попросить…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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