Те же враки, только в гриме – Родченков зазвездился на CBS

Тяжелый театральный грим на лице и неигрушечный бронежилет на упитанном теле. Такой образ для появления в эфире телеканала CBS выбрал Григорий Родченков – информатор WADA и экс-глава московской антидопинговой лаборатории.
Но этот Родченков или квази-Родченков нес такое, что впору было побеспокоиться именно о его здоровье. Притом нес свою заготовленную ахинею совсем не в первый раз – видимо, чтобы доказать достоверность собственной личности, ведь так, как врет Родченков, не врет никто! Только он с упертостью барана, атакующего ворота, продолжает снова и снова говорить о дырочках, через которые водопроводчик вынимал пробирочки, о сотрудниках ФСБ, превращавших закрытые емкости в открытые и наоборот. И, разумеется, о том, что подмену допинг-проб российских спортсменов производили по прямому указанию Владимира Путина. Более того, сам он, Родченков, действовал-де по этому прямому указанию. Теперь вот мажет щеки крем-пудрой и пристегивает броню на пузо исключительно потому, что чувствует от Владимира Путина угрозу. Разумеется, тоже прямую. "Враги Путина умирают даже на территории США", – сказал он, вышибая слезу из наивной телеаудитории.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.