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Те же враки, только в гриме – Родченков зазвездился на CBS

17:4512.02.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГригорий РодченковГригорий Родченков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Американский телеканал CBS, кажется, открыл новую рубрику – "Трибуна шизофреника". Право "первой ночи" предоставили беглому химику с его галлюцинаторными откровениями.

Тяжелый театральный грим на лице и неигрушечный бронежилет на упитанном теле. Такой образ для появления в эфире телеканала CBS выбрал Григорий Родченков – информатор WADA и экс-глава московской антидопинговой лаборатории. 

Кадр из фильма Икар
© Alex Productions (2017)
"Смешное интервью". Политолог о появлении Родченкова в эфире CBS
Он ли это был или не он под видом загримированного и экипированного для боевых условий гражданина, не суть важно. Главное – он все сказал, что должен был сказать Родченков. А вся эта красота писаная на щеках и животе   была продемонстрирована "сибиэсниками" как доказательство того, что сейчас выступит исключительно ценная личность, которая подвергается опасности, но находится под программой защиты свидетелей. Поэтому за здоровье гостя эфира можно не беспокоиться – слушайте спокойно все, что он несет.

Но этот Родченков или квази-Родченков нес такое, что впору было побеспокоиться именно о его здоровье. Притом нес свою заготовленную ахинею совсем не в первый раз – видимо, чтобы доказать достоверность собственной личности, ведь так, как врет Родченков, не врет никто! Только он с упертостью барана, атакующего ворота, продолжает снова и снова говорить о дырочках, через которые водопроводчик вынимал пробирочки, о сотрудниках ФСБ, превращавших закрытые емкости в открытые и наоборот. И, разумеется, о том, что подмену допинг-проб российских спортсменов производили по прямому указанию Владимира Путина. Более того, сам он, Родченков, действовал-де по этому прямому указанию. Теперь вот мажет щеки крем-пудрой и пристегивает броню на пузо исключительно потому, что чувствует от Владимира Путина угрозу. Разумеется, тоже прямую. "Враги Путина умирают даже на территории США", – сказал он, вышибая слезу из наивной телеаудитории. 

Вывеска штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
© РИА Новости / Антон Денисов
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Политолог: Олимпийское движение наступило себе на "нежное место"
Родченков, конечно, сдулся, пошел по рукам как "б/у". Ценность этого "отработанного материала" и в США уже нулевая. Но говорить он еще непременно будет – надо же на что-то жить, не все же пробиваться подаяниями американского фонда "Честный спорт". Хотя… Пока есть еще те, кто увязывает Родченкова с понятием "честность", он может не беспокоиться за свое безбедное существование.

 Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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