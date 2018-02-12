Те же враки, только в гриме – Родченков зазвездился на CBS

Американский телеканал CBS, кажется, открыл новую рубрику – "Трибуна шизофреника". Право "первой ночи" предоставили беглому химику с его галлюцинаторными откровениями.

Тяжелый театральный грим на лице и неигрушечный бронежилет на упитанном теле. Такой образ для появления в эфире телеканала CBS выбрал Григорий Родченков – информатор WADA и экс-глава московской антидопинговой лаборатории.

Он ли это был или не он под видом загримированного и экипированного для боевых условий гражданина, не суть важно. Главное – он все сказал, что должен был сказать Родченков. А вся эта красота писаная на щеках и животе была продемонстрирована "сибиэсниками" как доказательство того, что сейчас выступит исключительно ценная личность, которая подвергается опасности, но находится под программой защиты свидетелей. Поэтому за здоровье гостя эфира можно не беспокоиться – слушайте спокойно все, что он несет.

Но этот Родченков или квази-Родченков нес такое, что впору было побеспокоиться именно о его здоровье. Притом нес свою заготовленную ахинею совсем не в первый раз – видимо, чтобы доказать достоверность собственной личности, ведь так, как врет Родченков, не врет никто! Только он с упертостью барана, атакующего ворота, продолжает снова и снова говорить о дырочках, через которые водопроводчик вынимал пробирочки, о сотрудниках ФСБ, превращавших закрытые емкости в открытые и наоборот. И, разумеется, о том, что подмену допинг-проб российских спортсменов производили по прямому указанию Владимира Путина. Более того, сам он, Родченков, действовал-де по этому прямому указанию. Теперь вот мажет щеки крем-пудрой и пристегивает броню на пузо исключительно потому, что чувствует от Владимира Путина угрозу. Разумеется, тоже прямую. "Враги Путина умирают даже на территории США", – сказал он, вышибая слезу из наивной телеаудитории.

Родченков, конечно, сдулся, пошел по рукам как "б/у". Ценность этого "отработанного материала" и в США уже нулевая. Но говорить он еще непременно будет – надо же на что-то жить, не все же пробиваться подаяниями американского фонда "Честный спорт". Хотя… Пока есть еще те, кто увязывает Родченкова с понятием "честность", он может не беспокоиться за свое безбедное существование.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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