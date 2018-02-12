Отныне руководители секретных ведомств будут делиться своими оображениями с хозяином Белого дома исключительно в устной форме на закрытых брифингах. Чтобы, как говорится: в глаза мне смотреть!

Конторы пишут. Дональду Трампу незачем читать донесения спецслужб Your browser does not support HTML5 audio

У них 17 спецслужб. Доклад каждой – это пара десятков страниц. Минимум 340 страниц текста. И так ежедневно. И все это нужно усвоить. Может, это и не сложно. Что до Трампа, то и он, вероятно, читал бы всю эту галиматью, умещайся она в 140 символов. Но поскольку проникнуть в тайны этого "искусства" разведкам США пока не удается, а краткость – явно не их сестра, президент решил отказаться от их письменных донесений в пользу живого человеческого общения. Потому что бумага все стерпит, а он – нет. Штудировать их "писульки" так часто, как чистить зубы – выше его сил. Опять же, зубы чистишь, а мозги этой ерундой засоряешь.

Иными словами, отныне руководители секретных ведомств будут делиться своими соображениями с хозяином Белого дома исключительно в устной форме на закрытых брифингах. Чтобы, как говорится: в глаза смотри! А чтобы он из их слов все правильно понял, вместе с ним на зрячих прослушиваниях всегда шеф ЦРУ Майкл Помпео и директор Национальной разведки Дэниел Коутс. И ничего это не значит, что глава государства не в состоянии воспринимать печатную информацию в полном объеме. Просто не видит смысла в изучении всех этих данных, полученных от всякого рода агентов, разведслужб дружественных стран, со спутников или из СМИ.

Для этого, собственно, у него и есть специально обученные люди. И что из того, что семеро предшественников Трампа каждый день тратили свое время на всю эту тягомотину. Оно у них было. А ему, в отличие от них, Америку надо снова делать великой. Между прочим, и по их вине тоже. Да и зачем ему знать всю эту кухню? В конце концов, когда он заказывает стейк, его интересует только степень прожарки, а не имя фермера и кличка коровы, у которой тот отрезал этот лакомый кусок.

Другое дело, что "зажарить" все еще хотят самого Трампа. Именно поэтому для него читать доклады спецслужб – что The New York Times или The Washington Post. Неприятно. С той лишь разницей, что СМИ пишут о его связях с Кремлем определенно, а разведки, чтоб не спугнуть – завуалированно. Но суть их кляуз одна и та же: убедить народ Соединенных Штатов в том, что их президент – это самый большой отпечаток российского следа. Хотя его отказ от подробных докладов спецслужб при желании можно трактовать и как доказательство того, что он не тот, за кого его принимают. Иначе проявлял бы повышенный интерес к деталям.

Адреса, пароли, явки. В этих отчетах все: новое звание, орден, продвижение по службе, квартира в Москве. И все это, выходит, ему даже не по диагонали, как он мог бы читать эти секретные материалы, а по боку. Может, и зря. Рекомендовал же ему главврач Белого дома после первого президентского медосмотра больше спать, но не увлекаться снотворными препаратами. А что убаюкивает сильнее, чем одно и то же, да по десять раз? От такого чтива на ночь, правда, могут присниться кошмары. Но Трампу чего бояться? Главный его кошмар с ним уже приключился – он президент Соединенных Штатов.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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