Прощаясь с несостоявшимся министром, она признала: "это безумные времена для него". Сама она – из другого теста: "Хочу полностью отработать свой четвертый срок". И это понятно. А вот "я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания" – не очень.
"Ему сказала я: "всего хорошего"". Меркель легко рассталась с Шульцем
Пусть ненадолго, но ему все-таки удалось затмить Саму и стать самым обсуждаемым политиком Германии. Немецкие газеты и сегодня отдают первые полосы поступку Мартина Шульца. Это правда – тот еще круговорот веществ в природе. Взлететь до небес и выпасть в осадок. Ради должности министра иностранных дел он отказался от поста лидера партии, а затем – ради партии отказался от должности министра иностранных дел, но уже став простым ее депутатом в бундестаге. Пресса не унимается. А вот у нас, например, сказали бы в двух словах: за что боролся, на то и напоролся.
Классический же случай. И сколько бы ни рассуждали у них о причинах и мотивах его решения, как бы они его ни оценивали, верно одно: бюргерам стоило бы еще сильнее усомниться в эффективности очередной этой "Большой коалиции". Получается, что она не пощадила даже того, кому обязана своим существованием. Впрочем, сам несостоявшийся в прошлом профессиональный футболист, Шульц, наверное, знает, что такое обратная замена. Когда "джокер", экстренно выпущенный для спасения игры, убивает ее окончательно, его из нее выводят. Это называется "не попал в игру".
Формально, он, конечно, вышел сам. Но под таким давлением, что не сделай он этого, вразнос бы пошла вся эта властная конструкция. Уж очень велика оказалась вероятность того, что рядовые социал-демократы откажутся проголосовать за правительство с Шульцем в качестве главы МИД. Он сам же клялся, что ни за что не пойдет к Меркель министром. "Нельзя, чтобы кабинетом и дальше управляла женщина, которой все равно. Мне не все равно!", – восклицал он в сентябре за два дня до парламентских выборов. После них ему становилось все ровнее и ровнее. Пока он окончательно не почувствовал себя ровней канцлерин. Тут-то и забыл, что говорил.
А ему – нет. Стало быть, "мои личные амбиции не должны противоречить интересам партии", – сказал он сейчас. Хотя мог бы сказать "партий". Поскольку раскаивался перед своей, а сыграл-то в партию Меркель. А та в благодарность лишь пожелала ему "по-человечески всего хорошего", признав не без сочувствия, что "это безумные времена для него". Ей самой, как она теперь думает, в ближайшие четыре года такие не грозят. "Я хочу полностью отработать свой четвертый срок". И это понятно. А вот "я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания" – не очень. Потому что ей тоже помнят это ее "Мы справимся!" образца 2015 года.
Но примеру Мартина Шульца Ангела Меркель не последует. Дала понять, что ей без разницы, кто именно от СДПГ возглавит ее иностранные дела. Она нечего не будет иметь против, если они останутся в ведении Зигмара Габриэля. Из-за этого, правда, придется вносить правку в коалиционное соглашение. Но для канцлерин это такая мелочь по сравнению с тем, что оно уже есть. Напротив, корректировка создает иллюзию живого организма. Тем более, если участие в нем принимает столь уважаемая у эсдеков фигура, как Габриэль. Что касается Шульца, то ему не привыкать к ударам судьбы. Это у него с детства. Он ведь и в школе так и не смог получить аттестат зрелости.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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