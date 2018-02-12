Соглашения есть, а согласия нет: как Украина живет после Минска

В годовщину Минских соглашений в Донецке и Луганске не видят заметного прогресса. Более того, уже и на Западе заметили, что что-то идет не так.

Три года Украина официально стремится к миру. 12 февраля 2015 года представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса подписали в Минске соглашение, 13 пунктов которого были выстраданы в течение 16 часов переговоров.

Это было уже второе соглашение, которое в подробностях описывало все, что нужно было выполнить в рамках уже существовавших к тому времени договоренностей.

Список незамысловатый: в первую очередь, прекратить огонь, отвести вооружения и начать диалог. Но, как утверждают в ДНР, ни один из этих пунктов оказался Киеву не по силам.

Спустя три года украинские силовики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. 12 февраля обстреляли Доломитное, выпустив 60 мин различного калибра. В целом же за прошедшие сутки перемирие было нарушено девять раз.

Это совсем не похоже на желание решить проблему и начать диалог. Вот и в Донецке такого стремления не видят. В МИДе республики отмечают, что Киев пытается "обойти образовавшийся тупик через произвольную трактовку Минских соглашений и законодательной самодеятельности".

Сомнений в том, что украинские власти и не пытаются выполнять обязательства, под которыми три года назад подписались, не осталось после появления закона о реинтеграции Донбасса. В нем не признается приоритет Минских соглашений, Россия называется агрессором, а армия получает возможность воевать на востоке страны без объявления войны. Документ еще окончательно не приняли – Киев, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сейчас в одном шаге от колоссальной ошибки.

Впрочем, по информации, которая есть у нашего МИДа, на Западе укрепляется мнение, что Петра Порошенко нужно вразумить, а эмиссары, которые посещают Киев, регулярно передают такие послания.

Но как-то очень медленно Запад понимает, что что-то идет не так. Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Но когда речь идет о человеческих жертвах в ходе гражданского конфликта, лучше бы все-таки это понимание пришло как можно скорее. Ведь кроме США и Европы президент Украины, похоже, никого больше не слышит – к страданиям собственных граждан он по-прежнему глух.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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