Задний вход в Европу – украинское ноу-хау

Что проще доказать: что ты гей или что ты коммунист? Вопрос не такой смешной, как может показаться. Для многих украинцев это вопрос жизни – жизни в преуспевающей Европе.

Если верить данным ООН, то сегодня тысячи граждан Украины официально просят убежища за рубежом. Причины приводят разные – их де притесняют как борцов с коррупцией, призывают на службу в АТО и вообще жизнь на Украине тяжелая (в материальном смысле). Но все это для парадного входа в Евросоюз.

Однако есть и задний вход. И вот тут ушлые украинские беженцы имеют два верных шанса без всякой ооновской волокиты. Надо пожаловаться, что тебя преследуют на родине: либо как представителя сексуального меньшинства, либо за бывшую принадлежность к компартии Украины, ныне запрещенной в незалежной. Лучший вариант – заплести политику и секс в один узел. Политический беженец-гей: это сработает наверняка.

Конечно, европейские чиновники интересуются доказательствами. Например, членства в компартии. Но с этим справиться нетрудно: производство фиктивных партбилетов ставится на поток и оформляются они, естественно, задним числом. Принадлежность к секс-меньшинству удостоверяется, видимо, тоже чем-то задним. Хорошо идет свидетельство о гей-браке, и украинцы таких браков уже поназаключали. Другое дело, что если коммунисту-беженцу достаточно один раз достать из широких штанин партбилет и от него отстанут, то гомосексуалиста будут проверять многократно, в том числе и по ночам в его собственной спальне. Во всяком случае, такая практика существовала до самого последнего времени в одной европейской стране.

Пять утра, звонок в дверь, заходит незнакомый человек и бросается как минимум к тумбочке у постели ее хозяина. И если на тумбочке не стоит фото возлюбленного этого самого хозяина или на его страничке в ФБ не обновилось романтическое видео гей-пары, то идите вон со всем тем, что вы там наоформляли своими задними числами. Хотите на ПМЖ – будьте честными!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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