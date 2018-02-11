Задний вход в Европу – украинское ноу-хау

Если верить данным ООН, то сегодня тысячи граждан Украины официально просят убежища за рубежом. Причины приводят разные – их де притесняют как борцов с коррупцией, призывают на службу в АТО и вообще жизнь на Украине тяжелая (в материальном смысле). Но все это для парадного входа в Евросоюз.
Конечно, европейские чиновники интересуются доказательствами. Например, членства в компартии. Но с этим справиться нетрудно: производство фиктивных партбилетов ставится на поток и оформляются они, естественно, задним числом. Принадлежность к секс-меньшинству удостоверяется, видимо, тоже чем-то задним. Хорошо идет свидетельство о гей-браке, и украинцы таких браков уже поназаключали. Другое дело, что если коммунисту-беженцу достаточно один раз достать из широких штанин партбилет и от него отстанут, то гомосексуалиста будут проверять многократно, в том числе и по ночам в его собственной спальне. Во всяком случае, такая практика существовала до самого последнего времени в одной европейской стране.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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