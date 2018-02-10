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Приплыли: украинских моряков "евроинтегрировали" в греческие тюрьмы

14:0010.02.2018
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© AFP 2018 / Genya SavilovУкраинские военные моряки в ОдессеУкраинские военные моряки в Одессе
© AFP 2018 / Genya Savilov
Правозащитники говорят, что украинских моряков приговорили в Греции к срокам в 200 и 400 лет. Не надо нагнетать – всего 25, поправляет МИД Украины. Бесспорно другое: судьбу этих бедолаг определило не греческое правосудие, а украинская реальность.

Около двух сотен украинских моряков находятся в тюрьмах Греции, сообщили  в офисе уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины

Некоторым из задержанных уже вынесли обвинительные приговоры – украинцев приговаривают к 50, 200 и даже 400 годам заключения, рассказал представитель уполномоченного по правам человека на совместном с родственниками заключенных брифинге в Киеве. Судя по рассказам родственников, случаи у всех похожие. Работодатели нанимали украинских моряков якобы на туристические рейсы, однако на практике все оказалось не так. Вместо туристов суда заполняли незаконными мигрантами. В итоге по греческому законодательству украинские моряки стали обвиняемыми в торговле людьми. Хотя, как утверждают их близкие, сами моряки в сложившейся ситуации были жертвами, а работодатели подчас обращались с ними, как с бесправными рабами. 

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей против ужесточения таможенного контроля, запрета на перевозку товаров через границу больше определенной суммы
© РИА Новости / Стрингер
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Да и на судебных заседаниях, как говорят, было не лучше: решения принимались за 15 минут, при этом никто не знал ни русского, ни украинского языка и обвиняемых не могли даже опросить. А никто из официальных лиц Украины не побеспокоился об их судьбе – хотя многие находятся в застенке уже по полгода. 

МИД Украины оглашенные факты решительно отрицает. В Департаменте консульской службы говорят, что по их данным, под стражей в Греции находятся не 200, а "всего" 120 украинцев. Осуждены из них 42 – и вовсе не какие-то огромные сроки, а "всего" от 8 до 25 лет. Причем, как утверждают в консульской службе, все права обвиняемых при этом были соблюдены: "не было такого заседания, которое бы не было обеспечено переводчиком или защитой украинцев". Очень хорошо, стало быть, их судили

Ну, то есть, причин для беспокойства нет? Украинские официальные власти – да и пресса – до сих пор и не беспокоились. Обратили внимание на судьбу моряков только после того, как в конце января 2018 года издание "Русские Афины" опубликовало пронзительное письмо к президенту Украины Петру Порошенко от находящегося в греческой тюрьме россиянина, который просил за своих украинских сокамерников

После этого появились репортажи в СМИ, пикеты возле украинского министерства иностранных дел, брифинг уполномоченного по правам человека.  Ну а моряки как сидели, так и сидят. И нет никаких признаков того, что в их судьбе что-то изменится. Как, собственно, и в судьбе их коллег – украинских моряков, остающихся на воле.  

Участники акции протеста на границе между Украиной и Польшей. 10 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Украина благодаря хорошей образовательной базе, которая осталась еще от Советского Союза, до сих пор в лидерах по подготовке плавсостава. Так, в 2015 году Украина поставила мировому флоту 69 тысяч моряков, это примерно 4% от общего числа всех моряков мира. Что позволило Украине занять шестое место в рейтинге поставщиков морской рабочей силы. 

Только работать на отечественных судах они не смогут. Богатейшего Черноморского морского пароходства, которое оказалось волею судеб в 1991 году в независимой стране, уже не существует. Более 300 судов были проданы или разрезаны на металлолом.  Та же участь постигла и речной флот, он сократился на 80%. Инфраструктура и порты практически полностью изношены, судостроительные заводы закрыты или работают на ничтожную долю от своих возможностей. 

К слову, в то же самое время многие совсем небогатые и даже некоторые  "сухопутные" страны, такие как Молдова, обзаводятся своими торговыми флотами. Да что говорить про Молдову или Румынию, если Монголия, к примеру, имеет 168 собственных судов (а под флагом этой страны их ходит несколько сотен). Вот и приходится украинским морякам наниматься к румынам, китайцам – далее везде. И не на самых выгодных условиях. Только чтобы заработать на пропитание своих семей.

Митинг у здания Верховной рады в Киеве. 7 ноября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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На сегодняшний день Греция – не единственная страна, где украинские моряки "терпят бедствие". Они томятся в тюрьмах Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции и Шри-Ланки. Официальные лица Украины, по сути, остаются безучастными к судьбе своих граждан и их семей, которые обивают пороги всевозможных киевских кабинетов. В то время как мигранты с тех же самых кораблей, попав на территорию Греции, получают статус беженца и денежное пособие Евросоюза. 

Такая вот "гостеприимная" Европа. И такая "ласковая ненька" Украина. И вот такая… евроинтеграция. 

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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