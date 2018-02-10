Быть в тонусе: в Европе нагнетают страсти по поводу войны с Россией

В докладе Мюнхенской конференции по безопасности оценивается вероятность войны Старого Света и России. Очередная "пугалка", коих было уже несметное количество? В этот раз, может быть, и нет.

Удивительное место – Европа. Каждая из стран сообщества по отдельности, зачастую включая политическую элиту, вполне адекватна и во многих случаях даже дружелюбно настроена к России, если не брать откровенно клинические случаи Польши и Прибалтики. Но стоит от ее лица выступить чиновникам и экспертам с очередной "аналитикой" и "новыми старыми" заявлениями, как начинается сплошной конфуз и конфронтация. К такому положению дел все уже успели привыкнуть, начиная от бизнеса и заканчивая простыми людьми. Впрочем, бывают и исключения, бывает и трезвый взгляд на вещи. В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля) появился доклад, в котором оценивается вероятность войны Старого Света и России. И она, как говорится в документе, возрастает. Очередная "пугалка", коих было уже несметное количество, чтобы быть "в тонусе"? В этот раз, может быть, и нет.

Весьма символично, что состояние безопасности Европы будет оценено в месте, где более десяти лет назад Владимир Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь. В ней, напомню, российский лидер говорил о навязывании Вашингтоном своей воли далеко за пределами границ США, неприемлемости однополярной модели мира и расширении НАТО на восток вопреки собственным заверениям. Запад во главе с Соединенными Штатами прислушался к тем словам. Можно даже сказать, услышал их и бурно среагировал. Но вот ничего менять в алгоритмах своего поведения не стал. В результате через одиннадцать лет появляется доклад о вероятности непреднамеренного вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

Авторы документа сетуют, что риск увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений. "Просчеты и непонимание могут привести к войне", – приходят они к неутешительному выводу. Так и хочется воскликнуть: чьи просчеты и чье непонимание? Москва неоднократно предупреждала, что будет вынуждена реагировать на расширение НАТО, на военное усиление восточной части контура альянса. Она и реагирует, в том числе в виде размещения комплексов "Искандер" в Калининградской области. Но ее к этому подтолкнуло перманентно нарастающее размещение все новых и новых вооружений, включая, к примеру, ракеты Patriot, а также личного состава в той же Польше и Прибалтике. А есть ведь еще и американская система ПРО, элементы которой в восточноевропейских странах – дело совсем уже привычное. При этом оборонительная вроде бы система при некоторых технических манипуляциях вполне может стать наступательной. Москва этого тоже не может не учитывать, но, опять-таки, в порядке реагирования.

Авторы доклада отмечают, что процесс нормализации отношений России и Запада осложняет конфликт на Украине. А решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит "зацементировать" нынешнее грустное, если не сказать ужасающее положение дел. Тут трудно поспорить. Ну так европейцам есть смысл, наконец, набраться мужества и высказать эти соображения Вашингтону: случись война с Россией, страдать будут именно они, а никакие не американцы. Наконец, в документе указывается на скептицизм ряда европейских стран по поводу самого понятия "евроинтеграция", а ряд из них находятся в "прямой конфронтации" с Брюсселем. И, действительно, пример Украины продемонстрировал, чего может стоить в реальности эта пресловутая, разрекламированная евроинтеграция. И да, нынешний ЕС – это далеко не союз единомышленников, исполненных друг к другу исключительно симпатий и с удовольствием подчиняющихся общей для всех бюрократии. Все гораздо сложней.

А теперь о частном, в котором хотелось бы увидеть общее, тенденцию. Похоже, в Германии скоро появится-таки новое правительство. Во всяком случае, блок ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца согласовали договор коалиционного кабмина. В этом документе немало внимания уделено отношениям этой ключевой европейской страны с Россией. В частности, указывается на желание совместно с Москвой гарантировать мир в Европе и суверенитет всех стран на основе принципов ОБСЕ. Отмечается также, что между странами есть большой потенциал для сотрудничества в области экономики и гражданского общества. Наконец, речь в соглашении идет о готовности Берлина обсуждать с ЕС отмену антироссийских санкций. Выглядит вроде бы оптимистично. Но пока это только благие намерения, тем более что и правительства никакого еще нет. А ведь именно такой тренд, выгодный не только Германии, но и всем остальным странам ЕС, гарантировал бы снижение вероятности войны Европы с Россией. Причем до нуля. Но для этого нужна сильная политическая воля и серьезный, а может быть и категоричный "разговор" с Вашингтоном. Но покамест на горизонте не видно харизматичных европейских политиков, готовых его начать, взять на себя эту неблагодарную и весьма накладную лично для них миссию. Вся надежда на то, что находится за линией горизонта.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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