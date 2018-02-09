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Большой облом: YouTube подтвердил, что к Brexit'у Россия не имеет отношения

17:2009.02.2018
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© AFP 2018 / Daniel Leal-OlivasДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре ЛондонаДемонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
"Жаль вас разочаровывать, ребята", но ваш Brexit прошел без нас. А ведь кому-то так хотелось найти реальный русский след в виртуальном мире и показать, как Москва коварно воздействовала на британских пользователей. Увы!

Знаменитый и суперпопулярный видеохостинг YouTube вероломно ломает картину миру. Именно ломает, а не воспроизводит ее посредством размещенных на сервисе роликов. Ту картину, которую старательно внедряли в головы обывателей записные западные политики и пропагандисты из числа ястребоголовых. Оказывается, Россия не вмешивалась в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, в тот самый пресловутый Brexit. Специалисты хостинга – а они, безусловно, люди знающие и опытные – не нашли ровным счетом никаких подтверждений влияния Москвы на волеизъявление британских граждан, вещь в королевстве священную и неприкосновенную.  И ведь нашли место, где об этом заявить: на очередных слушаниях на тему "фейковых новостей" в конгрессе США. То есть, можно сказать – в капище западной демократии. 

Тереза Мэй
© AFP 2018 / Pool/ Stefan Rousseau
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Компьютерные асы из YouTube досконально, а скорее даже пристрастно – поскольку их сильно достали – изучили все рекламные объявления, имеющие какую-либо пусть даже отдаленную связь с Россией. И ничего. Ноль без палочки. Как мы помним, недавно под огнем сторонников идеи о якобы колоссальном влиянии России на процессы, которые происходят на Западе, оказывались и другие популярные Интернет-сервисы: Facebook, Twitter и Google. Их представителей буквально затаскали по всяким нелепым слушаниям. Якобы с помощью соцсетей и прочих глобальных ресурсов Москва коварно воздействовала на пользователей. Чтобы те, если говорить, к примеру, о США, голосовали за Дональда Трампа. А британцы чтобы высказались за автономную от Евросоюза судьбу своей родины. Логика тут проста: любое разделение якобы монолитного западного мира якобы на руку "русским варварам". Но "облом" следует за "обломом". 

Пару месяцев назад представители Facebook в ответ на запрос британского избиркома и парламента сообщили, что Россия, оказывается, потратила на рекламу, связанную с выходом Великобритании из ЕС, менее одного доллара. А объявления были просмотрены всего пару сотен раз, то есть микроскопически мало. Собственно, в этих объявлениях и не о Brexit'е вовсе шла речь, а о проблеме миграции. Микроблог Twitter также признал, что нет ну абсолютно никаких свидетельств, что Россия как-то повлияла на решение подданных Ее Величества. И вот теперь – конфуз с YouTube. Все обвинения лондонской верхушки в адрес России, таким образом, с треском и позором обнуляются. Раз за разом. Да что там голословные обвинения, идет целое расследование по этому поводу: работают люди, получают зарплаты, пишут отчеты, что-то там мониторят и исследуют, приходят к каким-то фантасмагорическим умозаключениям. И никто пока это расследование закруглять не собирается – бюджет на то и бюджет, чтобы его осваивать! Да и подведомственный народ надо держать в тонусе: враг у ворот, а точнее – по ту сторону монитора. Но вот беда, руководство крупнейших Интернет-компаний регулярно отравляет настроение добровольным, в силу особенностей своей личности, или извлекающим откровенную выгоду из этой ситуации ретрансляторам параноидальной идеи о вмешательстве Москвы в благополучную и мирную жизнь Запада. 

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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А может, Интернет-гиганты что-нибудь скрывают? Или вошли в сговор с Кремлем? Следующий логичный шаг – проверить эти хостинги, сервисы и соцсети на предмет благонадежности. Ведь они действительно рушат, безжалостно уничтожают цельную картину мира, в которой злодейская Россия там и сям вмешивается в выборы, подогревает деструктивные процессы на Западе, лоббирует свои интересы и поддерживает "плохих парней". Другой картины мира своим людям Лондон и Вашингтон предложить не в состоянии, поскольку при перемене матрицы те в любой момент спросят: "а какого рожна вы годами нам вешали лапшу на уши?". Этот не вполне изысканный вопрос для западной элиты в какой-то момент рискует стать большой проблемой.  

Сергей Ильин, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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