Дональд Трамп, вероятно, с творчеством Александра Островского знаком не очень близко. И он бы сильно удивился, узнав, что кое о ком в России еще в позапрошлом веке говорили так, как он сказал о США. И, надо полагать, о себе.
"Луч света". Дональд Трамп предстал в образе Катерины Островского
Мы думали вначале, что это у него "Горе от ума". Пусть не молодой, как Чацкий, но тоже вспыльчивый, местами бестактный, с привычкой высмеивать и оскорблять всех, кто ему не нравится или кого он считает отжившим явлением. А главное – у него тоже было что-то похожее на "служить бы рад, прислуживаться тошно". Причем даже в Америке так и не определились, кому он рад служить. Но нет. Все это не про него.
"Гроза". Вот его случай. Сам Дональд Трамп, надо думать, с творчеством Александра Островского знаком не больше, чем с произведением Александра Грибоедова. И он бы сильно удивился, узнав, что кое о ком в России еще в позапрошлом веке говорили так, как он сказал о США и, надо полагать, о себе. "Луч света". Это случилось на ежегодном "молитвенном завтраке" с участием президента Соединенных Штатов. А после ужина, ровно в нули, в ноль ушло и правительство. Полночь, может, и не превратило его в тыкву, но оставило на бобах. Конгресс так и не утвердил бюджет. Ни двухлетний, о котором договорились, ни даже временный.
Таким образом, как выразились бы на уроке геометрии, "луч" стал отрезком. Отрезал линию финансирования государственных ведомств. Сегодня, правда, ее восстановили. Но здесь никто не знает, сколько еще раз и по какому еще поводу их "луч" то потухнет, то погаснет. Вот у них уже и Доу-Джонс обмяк настолько, что его теперь впору именовать Даун Джонс. Не в пример госдолгу США. Тот при Трампе вырос еще на 544 миллиарда. И, несмотря на то, что его "заморозили", продолжает расти. Получается, как "отмороженный". 20,5 триллионов. И абсолютная беспросветность.
Впрочем, понятно же, что Трамп за "молитвенной трапезой" имел в виду совсем не внутренние темные пятна. И, чтобы это было понятно даже тому, кому это могло быть непонятно, он так и сказал: "Америка – луч света для других наций". То есть, смотреть в себя ей вовсе не обязательно. Она как сапожник без сапог. В смысле, главное – всех обуть. Хотя от президента сверхдержавы это прозвучало как-то очень скромно. Всего лишь "луч света". Не светило, вокруг которого все должны крутиться. Зато сколько вариантов.
Каждый может увидеть что-то свое. Луч света – это прожектор по периметру тюрьмы в Гуантанамо. Сюда теперь опять можно без суда и следствия, а там – видно будет. Луч света – это вспышки "Томагавков". Ведь как тогда в Сирии они красиво пошли. Луч света – это мерцающий огонек той самой свечки, которую никто не держал, но все знают, как, у кого и с кем это было. Луч света – это голова самого Трампа. И не только если поставить его рядом с Обамой или просто с брюнетами. Дональд, как героиня драмы Островского, тоже бросил вызов обществу и не рассчитал свои силы.
Он, конечно, не Катерина. Во-первых, мужчина. Во-вторых, ни за что не признается в измене. Даже жене. Но у него еще все впереди. А там, как учит классика, все предельно логично. "Луч света" плохо заканчивает. Тем более, если он и есть темное царство.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.