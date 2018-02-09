Голой грудью на Порошенко: Femen против "барыг"

Поездка четы Порошенко на Венский бал, как сообщают, стоила казне Украины 800 тысяч гривен. И хотя это был рабочий визит, а не турпоездка, тариф был "все включено". Даже агрессивные полуобнаженные активистки.

Они за ним – хоть на край света. Движение Femen настигло президента Украины даже в Австрии. Конфуз случился на светском рауте – на Венском балу. Среди степенных господ и девушек из высшего общества оказалась и активистка скандальной организации. Она устроила протест против Петра Порошенко и прилюдно обнажила грудь, на которой черным маркером было нанесено послание. Точнее даже "посылание": призыв к украинскому лидеру на английском нецензурном языке немедленно покинуть мероприятие, "Порошенко, <…> с бала!" Порошенко, однако, прием не покинул, в отличие от самой девушки, которую быстро из зала вывели.

Femen разъяснили, что цель перфоманса – "оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте" президента Украины, "примитивного барыги и казнокрада", "военного мародера, не брезгующего заработком на крови своих сограждан".

И это уже далеко не первый и вряд ли последний экстравагантный протест раздевающихся девушек. В ноябре прошлого года Femen устроили голый митинг у здания администрации Порошенко. Тогда они призывали отправить "негодяев" и олигархов, в том числе украинского лидера, на свалку истории и быть верными идеалам "революции достоинства".

Вот уж действительно – сердце красавицы склонно к измене и перемене. Ведь движение активно поддерживало тот самый "евромайдан", который и привел к власти Петра Порошенко и всех остальных. Или время и новые украинские реалии раскрыли им глаза? Вряд ли. По мнению Femen, где-то между "революцией достоинства" и нынешним моментом произошла олигархическая контрреволюция. И с помощью этого объяснения можно легко отмахнуться от очевидного: "за что боролись, на то и напоролись".

В любом случае от конфуза на Венском балу никто не пострадал и все выиграли. Активистки снова громогласно заявили о себе, а Порошенко, наверное, теперь станут регулярно приглашать на всякие роскошные приемы. Ведь именно его присутствие спровоцировало акцию полуголой девушки. А это, наверняка, очень оживило пафосную обстановку и развлекло гостей.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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