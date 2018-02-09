"Мечтать". Американцам промыли мозги легкими наркотиками

Американцам, похоже, для счастливой жизни в "американской мечте" всегда нужен допинг. Раньше их лечили антидепрессантами, теперь предлагают "косячок". Легкие наркотики перестали казаться чем-то преступным и опасным.

Наркоманское лобби в США победило. Пропаганда легких наркотиков сработала на ура. Если верить опросам телеканала Fox News, легализацию марихуаны в США поддерживает почти 60% совершеннолетних жителей Америки. Это самое высокое значение за пять последних лет. В 2001 году, как отмечает телеканал, за легализацию курения марихуаны выступали только 26% опрошенных американцев. То есть всего за 17 лет удалось переубедить граждан, что наркотики – это не так уж и плохо.

Американцы вообще оказались склонны к аддикциям. Ничего удивительного, если людям все время внушать, что у них очень хрупкая душевная организация. Раньше, если американцу взгрустнулось, советовали сходить к психотерапевту. Если взгрустнулось еще раз, предлагали глотать "колеса", антидепрессанты, слезть с которых порой было практически невозможно. Теперь грустному гражданину во многих штатах предлагают выкурить "косяк" с марихуаной, купив это дело в аптеке. Но и это не все. Есть места, где травку можно купить не только в лечебных, но и в развлекательных целях . Абсолютно легально. А фоном по телевизору и в кино тем временем показывают "план" крупным планом, в глупых комедиях ни одна крутая вечеринка не обходится без марихуаны, в моменты грусти серьезные и влиятельные герои тоже покуривают косячок и их жизнь меняется в лучшую сторону. Курят взрослые и не очень, курят дома и в переулках. Такая картина и промыла мозги гражданам.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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Конечно, США – далеко не первая страна, где каннабиноиды можно употреблять легально. Есть всем известные Нидерланды. Тысячи туристов ежегодно едут в небольшую европейскую страну, чтоб посетить кофешопы. Но главное здесь – туристы. Местные воспринимают это как развлечение для пополнения городского бюджета, а не как соблазн для себя. Скорее наоборот, голландцев дико раздражают обкуренные толпы на улицах Амстердама. Но запрещать марихуану они не хотят – тут и толерантность, и бизнес, и определенный контроль (или хотя бы его иллюзия) за потреблением легких наркотиков. А тяжелые по-прежнему под запретом. В Америке все может пойти совсем по другому сценарию. Не исключено, что лет через 15 употребление марихуаны разрешат уже в средних американских школах и колледжах. А почему бы и нет, если даже в Госдепе ведут такую политику, что невольно задаешься вопросом: "А что там курят?".