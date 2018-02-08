Аллея славы для Романа Филипова – горе об руку с гордостью

Жизнь так устроена, что самым лучшим поручается и самое трудное – в ситуации смертельной опасности только они и способны на подвиг ценой жизни…

Звание Героя России – посмертно. Воинские почести – как последняя дань. Погибший в Сирии пилот Су-25 Роман Филипов похоронен в родном Воронеже. На мемориальной Аллее славы.

Ему было 33 года. Сын военного летчика, он и сам уже был опытный командир. Успел стать мужем и отцом.

Его выдержкой в последние минуты жизни нельзя не восхищаться. Мгновенная оценка страшной ситуации: "В меня попали". Вызов поисково-спасательного отряда. Наверняка знал, что найдут не его, а его мертвое тело. Потому что решил принять и принял смертный бой. Не приучен был руки вверх поднимать.

За Романа Филипова сослуживцы отомстили – высокоточным ударом в район боевиков, где ему пришлось катапультироваться. Отомстят и еще. Как и за каждого погибшего в Сирии российского военнослужащего.

Смерть подстерегает их в воздухе и на земле, в грузовике, набитом взрывчаткой, в мобильном военном госпитале, атакованном террористами. Но они все равно садятся в самолеты, работают в тылу противника, раздают гуманитарную помощь, оказывают медицинскую поддержку гражданскому населению. Есть боевая задача, есть понимание воинского долга, есть обыкновенная человеческая ответственность. А еще есть настоящее мужское бесстрашие, когда между смертью и бесчестием выбирается смерть. Вот "слагаемые" лучших из лучших среди российского воинства.

Увы, жизнь так устроена, что самым лучшим поручается и самое трудное – в ситуации смертельной опасности только они и способны на подвиг. Роман Филипов свой подвиг совершил. И это тот случай, когда горе идет рядом с гордостью за настоящего русского офицера.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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