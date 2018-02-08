На Корсике назвали визит президента республики "упущенной возможностью". "Но мы храним спокойствие", – заключил глава местного парламента. "Хорошо, что он – не Наполеон", – мог вздохнуть Макрон. "Ты тоже", – возразили бы ему земляки императора.
Наполеон наоборот, или как Макрон Корсику "завоевывал"
Неизвестно, бывал ли он на Корсике до переезда в Елисейский дворец, но тот, кого во Франции уже успели окрестить "Наполеон Макрон", когда-нибудь должен был заглянуть на малую родину своего исторического прототипа. Правда, кто знает, сделал бы он это сейчас, не победи здесь на местных выборах в декабре националисты. Хотя они выигрывали и в прошлый раз, но теперь, во-первых, с ошеломительным отрывом. Во-вторых, несмотря на подавление Каталонии. В-третьих, оставив пропрезидентской партии "Вперед, республика" лишь жалкие 11%.
Он, конечно, мог сделать вид, что не заметил. Ни это, ни их требования большей независимости – а у некоторых так и вовсе абсолютной – ни лозунги о хотя бы втором государственном языке. Но если он хотел показать, кто и здесь хозяин, то такой момент – лучше не придумаешь. Так сказать, задушить сепаратизм в зародыше своими собственными руками и в своих собственных объятиях. Эммануэль Макрон прибыл на остров с домашней заготовкой. "Объявляю вам официально, что я положительно отношусь к тому, чтобы Корсика была упомянута в конституции отдельной строкой".
Это примерно как внести имя ребенка в паспорт родителей. Но для жестко централизованного государства и это сильно. Местные, однако, не поняли. Может, потому что строчку эту Макрон согласился вписать исключительно на французском. Чтобы никакого, как он сказал, билингвизма. Вслух суровые здешние парни говорить ничего не стали, просто бойкотировали так называемый "республиканский обед" президента, на который тоже были званы.
Он и сам с ними не очень-то церемонился. До того с трибуны напомнил, что атаки террористического "Фронта национального освобождения Корсики" (был здесь такой, да года четыре как весь вышел) "запятнали" остров кровью, а его преступления "не будут забыты или прощены". Учитывая, что в зале сидели в основном национальные кадры, это прозвучало как угроза. Мол, даже не думайте. Но они-то и не думали использовать иные методы, кроме политических. По крайней мере, до этого дня.
Но именно он привел их в отчаяние. Глава местного правительства Жиль Симеони назвал президентский визит "упущенной возможностью". "Это был грустный вечер", – поддержал его спикер островного парламента Жан-Ги Таламони, добавив, что он "потрясен и разочарован уровнем ответов" Макрона. "Но мы храним спокойствие, так как мы сильны", – заключил корсиканец. "Хорошо, что он – не Наполеон", – мог облегченно выдохнуть Макрон. "И ты тоже", – возразили бы ему земляки императора.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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