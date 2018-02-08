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"Бабий бунт" на Туманном Альбионе. Как все начиналось

07:0008.02.2018
19520
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЖенщины-полицейские в ЛондонеЖенщины-полицейские в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Особую ненависть у британских суфражисток вызывал Уинстон Черчилль. Он имел неосторожность нелестно отозваться о внешнем виде одной из представительниц женского движения за равноправие. Такой обиды женщины не прощают никогда.

В этот день, …лет назад

Восьмого февраля 1913 года британские суфражистки (сторонницы предоставления женщинам избирательного права) уничтожили телефонную линию Лондон-Глазго. К тому времени движение за равноправие женщин уже обрело явственные признаки настоящей партизанской войны. В скором времени представительницы лучшей половины человечества забросают бомбами загородную виллу министра Дэвида Ллойд-Джорджа, который, кстати, выступал за равноправие женщин. Почему тогда бросали бомбы? А кто может до конца понять загадочную женскую душу?..

61-й премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
© Фото : Library of Congress
Уинстон Черчиль. Биография
Но самую ярую ненависть у них вызывал Уинстон Черчилль, в то время занимавший пост главы МВД. Он оскорбил одну из суфражисток, после того, как та назвала его пьяным и бездушным мужланом. На что Черчилль с ухмылкой ответил: "Дорогуша, а вы уродливы. Но я к утру протрезвею, а вы так и останетесь уродиной". За честь оскорбленной дамы вступились. Кстати, мужчина. Дело чуть не дошло до рукопашной. В общем, вышел форменный скандал, которые так любили суфражистки. Потом Черчилля неоднократно забрасывали камнями, грозили ему расправой. Ему даже пришлось нанимать   телохранителей.

Еще один из методов борьбы суфражисток. Они заворачивали камни, молотки и бутылки в бумагу, а потом по сигналу, начинали громить витрины фешенебельных магазинов в центре Лондона. Они также устраивали поджоги церквей. Почему? А потому что англиканская церковь осуждала их действия. Война шла по всем фронтам еще с конца XIX века. В феврале 1907 года толпа суфражисток попыталась штурмом взять британский парламент. С трудом отбились.

Как и положено всякому движению, хоть сколь-нибудь значимому, у Общественно-политического союза женщин появилась и своя мученица. В июне 1913 года некая 32-летняя суфражистка Эмили Дэвисон бросилась под мчащуюся лошадь на популярных скачках в Эпсоме. Женщина получила тяжелые травмы и вскоре скончалась. В кармане ее пальто нашли лилово-зелено-белый флаг суфражисток…

Все-таки трудно понять ее поступок. Это что, такой изощренный способ самоубийства? Или попытка попробовать все-таки остановить коня на скаку?

Уж лучше бы эта Дэвисон била палкой витрины где-нибудь на Пэлл-Мэлл или Риджент-стрит. А потом, спустя десятилетия, рассказывала бы своим внукам о том, как разлетались вдребезги дорогие стекла под могучими ударами участниц женского движения. А внуки бы сидели с широко раскрытыми глазами и ртами, и слушали бы боевые рассказы бабушки. А потому говорили: "Ничего себе! Оказывается, у нас бабуля-то была хулиганкой! Раз – и вдребезги витрина! А нас за какое-то чайное блюдце лишают сладкого и на полдня ставят в угол!"…

Кстати, я тут на днях вспоминал о том, как сумасшедшие мужчины резали и обливали кислотой картины Репина ("Иван Грозный и сын его Иван") и Рембрандта ("Даная"). К этому списку можно смело добавить и суфражистку Мэри Ричардсон. В 1914 году она повредила ножом "Венеру перед зеркалом" Веласкеса. Чем Венера-то не угодила? Лежала себе перед зеркалом, поддерживаемым услужливым амуром, любовалась своим отражением, никого не трогала… Может, конечно, хотела кой-кого убить своим совершенством. Но это уже из области догадок и фантазий… Картину удалось-таки восстановить – она сейчас одна из жемчужин Лондонской национальной галереи. А эта Ричардсон пошла еще дальше – в 30-е годы стала лидером женского подразделения Британского союза фашистов.

И самое интересное: в своей борьбе за права суфражистки часто применяли жесткие, поистине мужские методы борьбы. Но при этом всегда настаивали, чтобы в них видели женщину, слабую, беззащитную и ущемленную в правах. Как совмещался этот дуализм в прекрасных головках, понять можно. Но как против этого бороться? Или надо было срочно менять вековые законы и устои…

© РИА Новости
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Бой во время первой мировой войны
Чем бы вся эта вакханалия суфражисток закончилась, один бог знает. Но в 1914 году началась Первая мировая война. А, как известно, когда говорят пушки, женщины молчат. Но победа Антанты в этой войне стала и победой прекрасного пола. В 1918 году британские женщины впервые были допущены до участия в парламентских выборах (кто знает, может Антанта и победила в войне только ради этого?). Правда, только те, кому за 30 и с определенным доходом и образованием. Число избирателей выросло сразу втрое. Но виги и тори зря потирали руки. По иронии судьбы на этих выборах был зафиксирован самый низкий в XX веке процент избирателей, принявших участие в голосовании.

Однако, несмотря на весь британский снобизм, они не были первыми. Им вновь подпортили настроение русские. Еще в январе 1918 года III Всероссийский съезд Советов утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Документ предоставил женщинам равные права с мужчинами. А принятая в июле того же года первая советская конституция окончательно закрепила эти права. 

Кстати, в то же время, в конце февраля 1918 года, в городе Саратове был обнародован "Декрет о национализации женщин". Согласно документу, все женщины в возрасте от 17 до 32 лет "изымались из частного владения" и объявляются "достоянием (собственностью) народа". Потом одни говорили, что этот "декрет" – провокация, дело рук анархистов. Другие подтверждали, что да, провокация – только не со стороны анархистов, а против анархистов, от имени которых документ распространялся. Темная история… Но –  любопытный факт – декрет вызвал немало откликов и подражаний в разных городках и весях страны. Его вообще можно было бы посчитать просто неудачной шуткой, если бы в рядах большевиков не было бы Александры Коллонтай, заведующей женотделом ЦК РКП(б) и автора концепции "новой женщины". Но это уже совсем другая история. 

А в Британии женщины своего добились. И, конечно, в том, что равноправие было закреплено законом так поздно, виноваты мужчины…  А Эммелин Панкхерст, основательница и лидер британского Общественно-политического союза женщин, по версии журнала Time, вошла в рейтинг самых влиятельных личностей XX века.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Ander
"Декрет о национализации женщин". Согласно документу, все женщины в возрасте от 17 до 32 лет "изымались из частного владения" и объявляются "достоянием (собственностью) народа".- Очень интересно однако...
08:13
08.02.2018
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