Расфренди Facebook и зафренди режиссера: Джим Керри против соцсетей

Американский актер Джим Керри объявил о своем уходе. Нет, не из профессии, а из пользователей социальной сети Facebook. Он удалил свою страницу из-за "российского вмешательства" в выборы.
Сам по себе демарш актера не так уж интересен. Если Джим Керри действительно так переживает за американскую демократию и институт выборов, то его заявление выглядит, по крайней мере, запоздалым. Тема российского вмешательства изжила себя уже даже в анекдотах. От нее устали по обе стороны Атлантики. Вот другой актер – Морган Фримен уловил момент. Он высказался как раз на пике обсуждения еще в сентябре прошлого года. В видеообращении от имени "Комитета в поддержку расследования России" Фримен призвал Трампа защитить страну от "российского заговора, нацеленного на подрыв Америки".
Возможно, еще одной темой станет противостояние России и США, не только история с выборами, а вообще. Потенциал большой – политическая драма, остросюжетный шпионский боевик, социальная критика, политическая сатира, ну, и кто знает – может, даже и слезливая мелодрама. А тут некоторые актеры уже вроде как намекнули, что им эта история близка. Впрочем, это лишь предположение. Точно известно только то, что не стоит сравнивать актера с его ролями. Есть риск разочароваться. Великий, остроумный и глубокомысленный на экране в жизни может оказаться не таким уж интересным человеком.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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