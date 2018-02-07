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Расфренди Facebook и зафренди режиссера: Джим Керри против соцсетей

17:5307.02.2018
(обновлено: 19:21 07.02.2018)
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© Pit Bull Productions (2003)Кадр из фильма Брюс ВсемогущийКадр из фильма Брюс Всемогущий
© Pit Bull Productions (2003)
Голливуд в соцсетях: на наших глазах разыгрывается новый триллер или комедия. А может, и то и другое, и еще мелодрама в придачу. И все это про американские выборы и "российское вмешательство". В главной роли – Джим Керри.

Американский актер Джим Керри объявил о своем уходе. Нет, не из профессии, а из пользователей социальной сети Facebook. Он удалил свою страницу из-за "российского вмешательства" в выборы.

Актер Джим Керри
© AP Photo / Richard Shotwell
"Политический Голливуд". Мнение о словах Джима Керри про "вмешательство РФ"
"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", – написал Керри в своем верифицированном Twitter. Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфренди Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

Сам по себе демарш актера не так уж интересен. Если Джим Керри действительно так переживает за американскую демократию и институт выборов, то его заявление выглядит, по крайней мере, запоздалым. Тема российского вмешательства изжила себя уже даже в анекдотах. От нее устали по обе стороны Атлантики. Вот другой актер – Морган Фримен уловил момент. Он высказался как раз на пике обсуждения еще в сентябре прошлого года. В видеообращении от имени "Комитета в поддержку расследования России" Фримен призвал Трампа защитить страну от "российского заговора, нацеленного на подрыв Америки".

Американский актер Морган Фримен на премьере своего фильма Пока не сыграл в ящик в Лондоне. 23 января 2008
© AFP 2018 / Max Nash
Лайкни против России – Морган Фримен очень просит
Так что вряд ли этот отказ Керри от акций и профиля в Facebook –  демонстративный акт гражданской позиции. Все-таки настоящий артист – всегда артист, даже в соцсетях. Может, это игра с дальним прицелом на новую роль, попытка предугадать, что будет темой "Оскара-2019"? Сексуальные скандалы и права женщин? Конечно, но ведь не только это. Да и много ли найдется смелых актеров, готовых "дать лицо" условному Харви Вайнштейну? 

Возможно, еще одной темой станет противостояние России и США, не только история с выборами, а вообще. Потенциал большой – политическая драма, остросюжетный шпионский боевик, социальная критика, политическая сатира, ну, и кто знает – может, даже и слезливая мелодрама. А тут некоторые актеры уже вроде как намекнули, что им эта история близка. Впрочем, это лишь предположение. Точно известно только то, что не стоит сравнивать актера с его ролями. Есть риск разочароваться. Великий, остроумный и глубокомысленный на экране в жизни может оказаться не таким уж интересным человеком.  

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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